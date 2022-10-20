Lấy thành công sán xơ mít dài 10m ra khỏi cơ thể một nam bệnh nhân 30 tuổi

Tin y tế 20/10/2022 09:08

Sau khi thăm khám và được các bác sĩ chỉ định cho thuốc để xổ, bệnh nhân xổ thành công ra ngoài một con Sán xơ mít dài 10m.

Theo thông tin từ VTV, chiều 19/10, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, bác sĩ Văn Trường Huy - Khoa Đông Y cho hay, vừa tiếp nhận trường hợp một bệnh nhân nam tên T. (SN 1992) trú tại TP. Đà Nẵng đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức để khám bệnh vì thường xuyên đi ngoài ra đốt sán. Sau khi thăm khám và được các bác sĩ chỉ định cho thuốc để xổ, bệnh nhân xổ thành công ra ngoài một con Sán xơ mít dài 10m.

Bác sĩ Trường cho hay, nguyên nhân nhiễm sán thường là uống phải nguồn nước nhiễm bẩn, ăn phải các loại rau sống có trứng sán hoặc dễ gặp nhất là ăn thịt có nang ấu trùng. Một đốt sán rụng ra ngoài có chứa rất nhiều trứng sán, chỉ cần vô tình nuốt phải một đốt sán thì có nghĩa là ấu trùng sẽ chui vào thành ruột đi xuống dạ dày và bám vào thành ruột, hút chất dinh dưỡng. Mặc khác, dưới đoạn cổ của sán sẽ sinh sản dài dần ra, đến khi đốt sán dài quá sẽ rụng, theo phân ra ngoài và tiếp tục sinh sôi.

Để tránh bị nhiễm Sán, người dân nên ăn chín uống sôi, thận trọng khi mua các loại thịt, nếu phát hiện những biểu hiện bất thường thì nên tiêu hủy, không nên ăn. Rửa rau sống nhiều lần dưới vòi nước, ngâm bằng nước muối trước khi sử dụng.

Bên cạnh đó, bác sĩ còn khuyên người dân nên thường xuyên vệ sinh tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Trong trường hợp phát hiện ra triệu chứng: đau bụng, rối loạn tiêu hóa, rơi rớt các đốt sán ra ngoài quần áo thì nên nhanh chóng đến bệnh viện để được khám, tư vấn và điều trị.

Lấy thành công sán xơ mít dài 10m ra khỏi cơ thể một nam bệnh nhân 30 tuổi - Ảnh 1
Nguyên nhân nhiễm sán thường là uống phải nguồn nước nhiễm bẩn, ăn phải các loại rau sống có trứng sán hoặc dễ gặp nhất là ăn thịt có nang ấu trùng - Ảnh: VTV

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, bệnh viện cũng từng tiếp nhận một ca tương tự là bệnh nhân N.H.T (51 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Qua thăm khám, bệnh viện đã xử lý thành công con sán xơ mít có chiều dài gần 10 mét kí sinh trong cơ thể của bệnh nhân. Sau khi xổ sán xơ mít, sức khỏe ông T. đã hoàn toàn bình phục và có thể xuất viện.

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