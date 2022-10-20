Theo đó, sau khi xem xét, phân tích các dữ liệu trên hồ sơ bệnh án của bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue và tổng hợp ý kiến các chuyên gia, sở nhận thấy việc phối hợp hội chẩn liên viện hiệu quả và chuyển viện an toàn là một trong những giải pháp quan trọng để giảm tử vong do sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 19/10, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM ký văn bản khẩn gửi đến các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố về việc triển khai quy trình báo động đỏ đối với bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue.

Đồng thời tuyệt đối tuân thủ phân tầng quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết Dengue của Sở Y tế, tuân thủ nguyên tắc phối hợp giữa các tầng, đảm bảo chuyển viện an toàn, đảm bảo người bệnh tiếp tục được cấp cứu kịp thời ở tầng sau.

Do vậy, Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố nghiêm túc, khẩn trương triển khai và tuyệt đối tuân thủ chỉ định hội chẩn tại quyết định số 3705 của bộ trưởng Bộ Y tế.

Khi người bệnh sốt xuất huyết Dengue nặng trong tình trạng nguy kịch, có nguy cơ đe dọa tính mạng, cơ sở y tế phải kích hoạt quy trình thực hiện báo động đỏ đối với người bệnh sốt xuất huyết Dengue nội viện hoặc liên viện để kịp thời cấp cứu người bệnh.

Theo đó, quy trình báo động đỏ nội viện hoặc liên viện đối với bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue nặng được kích hoạt khi có một trong các điều kiện:

- Người bệnh sốt xuất huyết Dengue ngưng thở đột ngột, tim ngưng.

- Người bệnh nặng sốt xuất huyết Dengue có suy hô hấp, suy tuần hoàn nhưng không thể tiếp cận đường thở/mạch máu.

- Người bệnh sốt xuất huyết Dengue nặng (sốc, suy tạng nặng) không đáp ứng điều trị hồi sức tích cực hoặc vượt khả năng điều trị nhưng không thể chuyển viện an toàn.

- Người bệnh sốt xuất huyết Dengue nặng có xuất huyết nặng (thường gặp xuất huyết tiêu hóa ồ ạt) trong tình trạng nguy kịch không đáp ứng điều trị nội khoa, cần phải can thiệp cầm máu khẩn cấp nhưng ngoài khả năng của bệnh viện và có nguy cơ tử vong nếu chuyển viện.

Lưu ý, tùy tình huống và năng lực điều trị của bệnh viện để kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện hoặc liên viện hoặc cả hai nhằm đảm bảo kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM thăm khám điều trị bệnh nhi mắc bệnh sốt xuất huyết nặng - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, cùng ngày, Sở Y tế TP.HCM cũng đã có quyết định thành lập Tổ chuyên gia điều trị sốt xuất huyết Dengue của ngành y tế TP.HCM. Tổ chuyên gia thành lập có 33 thành viên, trong đó có 15 chuyên gia điều trị sốt xuất huyết trẻ em, 13 chuyên gia điều trị sốt xuất huyết người lớn, 4 chuyên gia nội soi tiêu hóa và ngoại tiêu hóa, 1 chuyên gia truyền máu huyết học.

Tổ chuyên gia có nhiệm vụ tham gia cập nhật, bổ sung hướng dẫn điều trị sốt xuất huyết Dengue; xây dựng các đồng thuận trong điều trị trong khi chờ Bộ Y tế cập nhật hướng dẫn điều trị sốt xuất huyết; tham gia hội đồng chuyên môn phân tích, rút kinh nghiệm các trường hợp sốt xuất huyết nặng, tử vong; tham gia tập huấn, tư vấn từ xa, hội chẩn, xử trí bệnh nhân sốt xuất huyết nặng và tham gia các quy trình báo động đỏ trong trường hợp cấp cứu bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue.