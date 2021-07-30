Không chỉ đường hay dầu mỡ, 'thủ phạm' quen thuộc này đang âm thầm tàn phá cơ thể vì thói quen nhiều người mắc phải

Nhưng hiện nay, chưa có tài liệu hay báo cáo nào nói về ảnh hưởng của đường đến huyết áp.

Do một số các nghiên cứu và các chỉ dẫn về tăng huyết áp khác nhau đã chỉ ra rõ ràng rằng ăn nhiều muối có thể gây ra huyết áp cao. Đồng thời tất cả những người cao huyết áp nên có một chế độ ăn ít muối.

Trong các chỉ dẫn về tăng huyết áp, nguyên nhân quan trọng đầu tiên của tăng huyết áp là do chế độ ăn nhiều natri, ít kali. Đây chính là chế độ ăn quá mặn. Hiện nay trung bình một người trưởng thành ăn khoảng 10g muối/ngày. Nhưng chế độ ăn lành mạnh phải giới hạn lượng muối mỗi người chỉ nên nạp vào dưới 6g muối/ngày. Hầu hết chúng ta đều ăn quá nhiều muối một ngày do thói quen làm tăng nguy cơ bị bệnh cao huyết áp.

Muối ảnh hưởng đến huyết áp như thế nào?

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu mỗi người ăn mặn trong thời gian dài mà giảm 3g muối thì huyết áp có thể giảm 4-5mmHg, nếu bạn cho rằng hầu hết chúng ta ăn quá 6g muối thì tương đương với huyết áp sẽ tăng 8 -10mmHg. Đối với những người cao huyết áp, nếu họ có thể ăn một chế độ ít muối hơn, tương đương với việc uống một nửa hoặc một viên thuốc hạ huyết áp. Đối với tăng huyết áp nhẹ, đôi khi có thể đạt được huyết áp bình thường thông qua chế độ ăn ít muối mà không cần dùng thuốc hạ huyết áp.

Sự hiểu lầm của việc ăn mặn

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng muối là muối trắng đơn thuần. Đúng vậy nhưng chưa đủ. Nước tương, dưa chua, dưa muối, thịt xông khói, thịt khô, đậu phụ và các thực phẩm khác chúng ta thường ăn đều chứa nhiều muối. Vậy làm sao để kiểm soát lượng muối nạp vào cơ thể phải thấp hơn 6g mỗi ngày?

Ngay cả khi mua cân bạn cũng không thể xác định chính xác mình đã ăn 6g muối hay chưa. Thực tế, 6g muối là một con số để bạn biết rằng phải tập thói quen ăn nhạt một chút chứ không nhất thiết phải 6g. Chỉ là muốn nói với mọi người rằng ăn mặn rất nguy hiểm, ăn nhiều muối sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp và tim mạch. Hầu hết chúng ta ăn nhiều hơn gấp đôi lượng muối nên giảm lượng muối càng nhiều càng tốt.

Về nhà ăn nhiều hơn, tự nấu ăn ở nhà có thể kiểm soát lượng muối tốt hơn, nhớ nhắc bản thân bỏ ít muối hơn. Ăn ít thức ăn bên ngoài, ăn ít thức ăn chế biến sẵn bởi nó sẽ có nhiều muối và dầu.

Lượng đường cũng cần được kiểm soát

Mặc dù đường không ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp nhưng bản thân lượng muối cao, mỡ và lượng đường cao lại là nguyên nhân chính gây ra bệnh tim mạch. Lượng đường cao lâu dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, dùng nhiều dầu mỡ và chất béo lâu dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh mỡ trong máu. Ba điểm cao sẽ tập hợp lại cao và nếu một điểm xuất hiện, hai hoặc ba điểm cao cũng có thể xuất hiện. Vì vậy, bạn nên có một chế độ ăn uống lành mạnh, giảm muối, giảm dầu và giảm đường.

Tóm lại, ăn mặn là nguyên nhân chính gây ra bệnh cao huyết áp, vì sức khỏe của bạn và gia đình, hãy bắt đầu với ba bữa ăn ít muối mỗi ngày.

Dịch từ Sohu