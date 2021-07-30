Không chỉ đường hay dầu mỡ, 'thủ phạm' quen thuộc này đang âm thầm tàn phá cơ thể vì thói quen nhiều người mắc phải

Sức khỏe 30/07/2021 06:30

Nếu bạn muốn biết đường hay muối sẽ ảnh hưởng lớn đến tình trạng của người bị cao huyết áp thì khẳng định đó chính là muối.

Do một số các nghiên cứu và các chỉ dẫn về tăng huyết áp khác nhau đã chỉ ra rõ ràng rằng ăn nhiều muối có thể gây ra huyết áp cao. Đồng thời tất cả những người cao huyết áp nên có một chế độ ăn ít muối.

Nhưng hiện nay, chưa có tài liệu hay báo cáo nào nói về ảnh hưởng của đường đến huyết áp.

Không chỉ đường hay dầu mỡ, 'thủ phạm' quen thuộc này đang âm thầm tàn phá cơ thể vì thói quen nhiều người mắc phải - Ảnh 1

Chỉ dẫn về tăng huyết áp

Trong các chỉ dẫn về tăng huyết áp, nguyên nhân quan trọng đầu tiên của tăng huyết áp là do chế độ ăn nhiều natri, ít kali. Đây chính là chế độ ăn quá mặn. Hiện nay trung bình một người trưởng thành ăn khoảng 10g muối/ngày. Nhưng chế độ ăn lành mạnh phải giới hạn lượng muối mỗi người chỉ nên nạp vào dưới 6g muối/ngày. Hầu hết chúng ta đều ăn quá nhiều muối một ngày do thói quen làm tăng nguy cơ bị bệnh cao huyết áp.

Không chỉ đường hay dầu mỡ, 'thủ phạm' quen thuộc này đang âm thầm tàn phá cơ thể vì thói quen nhiều người mắc phải - Ảnh 2

Muối ảnh hưởng đến huyết áp như thế nào?

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu mỗi người ăn mặn trong thời gian dài mà giảm 3g muối thì huyết áp có thể giảm 4-5mmHg, nếu bạn cho rằng hầu hết chúng ta ăn quá 6g muối thì tương đương với huyết áp sẽ tăng 8 -10mmHg. Đối với những người cao huyết áp, nếu họ có thể ăn một chế độ ít muối hơn, tương đương với việc uống một nửa hoặc một viên thuốc hạ huyết áp. Đối với tăng huyết áp nhẹ, đôi khi có thể đạt được huyết áp bình thường thông qua chế độ ăn ít muối mà không cần dùng thuốc hạ huyết áp.

Không chỉ đường hay dầu mỡ, 'thủ phạm' quen thuộc này đang âm thầm tàn phá cơ thể vì thói quen nhiều người mắc phải - Ảnh 3

Sự hiểu lầm của việc ăn mặn

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng muối là muối trắng đơn thuần. Đúng vậy nhưng chưa đủ. Nước tương, dưa chua, dưa muối, thịt xông khói, thịt khô, đậu phụ và các thực phẩm khác chúng ta thường ăn đều chứa nhiều muối. Vậy làm sao để kiểm soát lượng muối nạp vào cơ thể phải thấp hơn 6g mỗi ngày?

Ngay cả khi mua cân bạn cũng không thể xác định chính xác mình đã ăn 6g muối hay chưa. Thực tế, 6g muối là một con số để bạn biết rằng phải tập thói quen ăn nhạt một chút chứ không nhất thiết phải 6g. Chỉ là muốn nói với mọi người rằng ăn mặn rất nguy hiểm, ăn nhiều muối sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp và tim mạch. Hầu hết chúng ta ăn nhiều hơn gấp đôi lượng muối nên giảm lượng muối càng nhiều càng tốt.

Không chỉ đường hay dầu mỡ, 'thủ phạm' quen thuộc này đang âm thầm tàn phá cơ thể vì thói quen nhiều người mắc phải - Ảnh 4

Về nhà ăn nhiều hơn, tự nấu ăn ở nhà có thể kiểm soát lượng muối tốt hơn, nhớ nhắc bản thân bỏ ít muối hơn. Ăn ít thức ăn bên ngoài, ăn ít thức ăn chế biến sẵn bởi nó sẽ có nhiều muối và dầu.

Lượng đường cũng cần được kiểm soát

Mặc dù đường không ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp nhưng bản thân lượng muối cao, mỡ và lượng đường cao lại là nguyên nhân chính gây ra bệnh tim mạch. Lượng đường cao lâu dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, dùng nhiều dầu mỡ và chất béo lâu dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh mỡ trong máu. Ba điểm cao sẽ tập hợp lại cao và nếu một điểm xuất hiện, hai hoặc ba điểm cao cũng có thể xuất hiện. Vì vậy, bạn nên có một chế độ ăn uống lành mạnh, giảm muối, giảm dầu và giảm đường.

Không chỉ đường hay dầu mỡ, 'thủ phạm' quen thuộc này đang âm thầm tàn phá cơ thể vì thói quen nhiều người mắc phải - Ảnh 5

Tóm lại, ăn mặn là nguyên nhân chính gây ra bệnh cao huyết áp, vì sức khỏe của bạn và gia đình, hãy bắt đầu với ba bữa ăn ít muối mỗi ngày.

Dịch từ Sohu

Đàn ông sau 45 tuổi có 6 triệu chứng này chứng tỏ đang bước vào thời kỳ khủng hoảng tuổi trung niên, thời kỳ 'mãn kinh' của nam giới

Đàn ông sau 45 tuổi có 6 triệu chứng này chứng tỏ đang bước vào thời kỳ khủng hoảng tuổi trung niên, thời kỳ 'mãn kinh' của nam giới

Chúng ta thường đem độ tuổi 45 đến 64 là thuộc độ tuổi trung niên của đời người. Khi đàn ông bước vào độ tuổi trung niên sẽ cảm nhận được nguy cơ lão hóa của cơ thể, nhìn thấy con cái thành gia lập thất, công việc thì bị những người trẻ tuổi hơn thay thế. Đây chính là giai đoạn dễ dẫn đến khủng hoảng tuổi trung niên và thời kỳ 'mãn kinh' ở nam giới.

Xem thêm
Từ khóa:   Tăng huyết áp tác hại của muối thói quen ăn mặn

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 4 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 4 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 4 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 4 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 33 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm