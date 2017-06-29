Khám phá tác dụng của đậu đen rang nấu nước uống

Theo Đông y, đậu đen có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bồi bổ thận thủy, hoạt huyết giải độc, khứ phong lợi thủy, điều trung hạ khí, thanh nhiệt giải biểu, kiện tỳ chỉ hãn, dưỡng can, làm sáng mắt... Vì vậy, đậu đen là loại nguyên liệu được nhiều người Nhật ưa chuộng để làm nước uống hàng ngày.

Từ xa xưa, đậu đen đã được biết đến là một loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng , với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe .

Sau đây là một số tác dụng của đậu đen rang nấu nước uống, rất có thể chưa nhiều người biết được các tác dụng này.

Trong Y học hiện đại, đậu đen được chứng minh rằng có giá trị dinh dưỡng cao, nhiều vitamin A, B, C, PP, protid, glucid, lipid, muối khoáng... và hàm lượng axít amin cần thiết, tốt cho cơ thể như lysin, methionin, tryptophan, phenylalanin, alanin, valin, leucin...

Tác dụng của đậu đen rang nấu nước uống giúp làm trắng da

Theo các nghiên cứu tại Mỹ, đậu đen chứa nhiều hợp chất anthocyanins – một chất chống oxy hóa tương tự chất có trong trái nho, dâu tây, quả mâm xôi. Tuy nhiên, hàm lượng anthocyanins có trong đậu đen lại lớn hơn rất nhiều so với trái nho, dâu tây, quả mâm xôi, gấp khoảng 10 lần.

Khi chọn đậu đen thì bạn nên chọn đậu sậm màu vì chúng rất giàu anthocyanins. Đồng thời, trong đậu đen cũng chứa rất nhiều chất sắt, có tác dụng làm tăng lượng hồng cầu trong máu, cải thiện sắc tố trên da, giúp cho làn da thêm hồng hào, tươi sáng hơn.

Vì vậy, khi uống nước đậu đen rang hàng ngày bạn sẽ thấy làn da có sự thay đổi rõ rệt.

Giảm cân – Một trong các tác dụng của đậu đen rang nấu nước uống không thể bỏ qua

Người Nhật thường sử dụng nước đậu đen để giảm cân hiệu quả Đây là giải pháp tuyệt vời cho cả những người bị tiểu đường mà không cần ăn kiêng hoặc tập thể dục nặng. Vì vậy, nếu như thực hiện đều đặn và đúng hướng dẫn, các bạn có thể giảm được từ 5 – 8kg trong khoảng 2 tháng.

Tuy nhiên, để không bị tăng cân trở lại thì bạn cũng nên cân bằng lượng thức ăn nạp vào và thường xuyên luyện tập thể dục để đốt cháy năng lượng thừa, tích tụ trong cơ thể.

Tác dụng của đậu đen rang nấu nước uống giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả

Mỗi ngày bạn uống từ 1 – 2 cốc nước chè đậu đen rang không đường và cho thêm chút gừng để cân bằng vị, sẽ giúp thanh lọc cơ thể, mát gan, bổ thận. Đồng thời, hạn chế được việc tăng cân và những tác hại khác do ăn quá nhiều đường.

Chữa suy nhược cơ thể - Một trong những tác dụng của đậu đen rang nấu nước uống không thể bỏ qua

Đậu đen chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Do đó, khi rang đậu đen lên và nấu thành chè kết hợp với đại táo, hàm lượng của mỗi loại 30 g, lấy nước uống hàng ngày sẽ thấy cơ thể khỏe khoắn, giảm hẳn chứng mệt mỏi, suy nhược thần kinh.

Uống nước đậu đen rang chữa thiếu máu, thận suy, tai ù

Có thể nói đậu đen là nguyên liệu không thể bỏ qua để chữa thiếu máu, thận suy và tai ùi. Đầu tiên, rang đậu, sau đó cho vào nấu chung với cá. Đun trên bếp để lửa nhỏ cho đến khi đậu chín nhừ, thêm ít tỏi, gừng và cho gia vị vừa miệng rồi ăn.

Cứ ăn món này hàng ngày thì sẽ giúp tăng tuần hoàn máu lên não, trí nhớ tốt hơn.

Tác dụng của đậu đen rang nấu nước uống giúp tốt cho xương khớp, chữa nghiện rượu

Để tốt cho xương khớp, chữa nghiện rượu thì bạn hầm đậu đen với với nước dừa xiêm. Mỗi tháng uống 2 lần sẽ giúp xương khớp chắc khỏe, giải độc rượu và trị chứng nghiện rượu.

Vì vậy, nếu trong gia đình có người già hay đau nhức xương khớp hoặc nghiện rượu bạn hãy áp dụng ngay cách này nhé!

Ngoài ra, đậu đen rang nấu nước uống còn rất nhiều tác dụng khác như chữa táo bón, tiểu dắt, di tinh, liệt dương, tay chân mỏi yếu, râu tóc bạc sớm. Đặc biệt, nếu bạn hầm đậu đen với gà ác cho sản phụ ăn trong một tuần thì sẽ có nhiều sữa, tăng sức đề kháng, tốt cho trẻ.