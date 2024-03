Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn bỏ hút thuốc lá trong 15 năm?

Nhóm nghiên cứu của Giáo sư Oh Jin-Kyung và Giáo sư Park Eun-Jeong thuộc Trung tâm Khoa học và Chính sách Ung thư Quốc gia Hàn Quốc (NCC-GCSP) gần đây đã báo cáo trên tạp chí JAMA Network Open của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ rằng những người bỏ hút thuốc lá trong 12 năm có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi chỉ bằng một nửa so với những người tiếp tục hút thuốc và những người bỏ hút thuốc lá trong 15 năm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh ung thư tổng thể trong cùng một so sánh.

Nhóm nghiên cứu đã điều tra mối liên quan giữa việc cai thuốc lá và sự xuất hiện ung thư trong một nghiên cứu tiếp theo quy mô lớn với khoảng 3 triệu người tham gia nghiên cứu. Dựa trên tình trạng hút thuốc tại thời điểm kiểm tra sức khỏe từ năm 2002 đến 2003, những người tham gia nghiên cứu được chia thành người hút thuốc liên tục, người hút thuốc lại, người bỏ thuốc tạm thời, người bỏ thuốc hoàn toàn và người không hút thuốc theo sự thay đổi về tình trạng hút thuốc mỗi hai năm, và được theo dõi cho đến năm 2019.