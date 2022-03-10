Ngò rí hay rau mùi, còn được biết đến bên cạnh các loại rau mùi tây, cà rốt và cần tây, được sử dụng trong món cà ri, súp và salad. Nó được xem như một thực phẩm có công dụng quan trọng trong việc làm giảm lượng đường trong máu . Thực tế, loại thảo mộc này rất tốt,những người đã có lượng đường trong máu thấp hoặc đang điều trị bệnh tiểu đường cũng nên cẩn thận khi ăn nó. Các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng hạt rau mùi làm giảm lượng đường trong máu bằng cách thúc đẩy hoạt động của enzym loại bỏ đường. Hương vị của nó cũng rất tốt cho não bộ của bạn, giúp não bộ luôn trong trạng thái tỉnh táo. Các bệnh như suy giảm trí nhớ có liên quan đến chứng viêm não - và đặc tính chống viêm của rau mùi có thể giúp chống lại điều đó

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Một nghiên cứu trên chuột cho thấy nó được bảo vệ chống lại tổn thương tế bào thần kinh và cải thiện trí nhớ. Loại rau này cũng có thể giúp giảm lo lắng, qua một nghiên cứu khác cho thấy nó có tác dụng tương tự như một loại thuốc chống lo âu thông thường. Trái tim của bạn thậm chí có thể được hưởng lợi từ loại thảo mộc này, với một số nghiên cứu phát hiện ra rằng nó làm giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tim như huyết áp cao và cholesterol. Ở những người ăn nhiều ngò, tỷ lệ mắc bệnh tim thấp hơn nhiều - điều này có thể do các đặc tính của nó. Tuy nhiên, vì nó mang lại cho các món ăn nhiều hương vị hơn, có thể muối và đường ít được sử dụng hơn. Dầu lấy từ hạt rau mùi cũng có thể hữu ích trong việc hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh. Một nghiên cứu nhỏ khi xem xét những người bị hội chứng ruột kích thích cho thấy những giọt thuốc thảo dược có chứa rau mùi giúp giảm đau, đầy hơi và khó chịu. Nó cũng được cho là có các hợp chất chống vi khuẩn có thể giúp chống lại một số bệnh nhiễm trùng, chẳng hạn như nhiễm trùng đường tiết niệu.

Rau mùi cũng có rất nhiều lợi ích cho da của bạn, bao gồm việc làm dịu vết phát ban nhẹ. Một số nghiên cứu cho thấy nó có thể ngăn ngừa tổn thương tế bào, có thể gây ra lão hóa da nhanh hơn từ bức xạ tia cực tím. Nước ép lá rau mùi đã được sử dụng cho những người bị các tình trạng da như mụn trứng cá, dầu hoặc khô - nhưng cũng cần nghiên cứu thêm về điều này. Theo nhà tâm lý học sức khỏe Ieva Kebiliute, nước ép rau mùi có thể giúp những người đang cố gắng chuyển đổi chất béo nội tạng. Một lượng lớn chất béo nội tạng có thể làm tăng nguy cơ phát triển các tình trạng sức khỏe mãn tính, như bệnh tim. Nó có liên quan đến lối sống ít vận động, không vận động nhiều và ngồi nhiều.