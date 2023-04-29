Dân văn phòng cần duy trì 4 thói quen này ngay để trị chứng đau lưng "đeo bám dai dẳng"

Tập cho bản thân duy trì những thói quen tốt dưới đây, chắc chắn tình trạng đau lưng ở dân văn phòng thường gặp sẽ được đẩy lùi và cải thiện.

Những người làm việc văn phòng rất dễ mắc các bệnh về xương khớp, đặc biệt là vùng cột sống gây đau mỏi, khó chịu vùng lưng và cổ thường xuyên, ảnh hưởng đến chất lượng sống và tuổi thọ. Nếu thời gian ngồi làm việc quá dài và không có biện pháp bảo vệ sức khỏe thì chắc chắn sẽ gây tổn thương lớn cho xương khớp, gây thoái hóa hoặc đau xương khớp, cột sống, trong đó đau lưng ở dân văn phòng là không thể tránh khỏi.

Ngồi thẳng lưng, vừa vặn dựa vào thành ghế, chân đặt thoải mái trên mặt đất, góc nghiêng hông đùi từ 100 - 120 độ.

Đây là việc đầu tiên mà bạn phải tuân thủ nghiêm túc ngay từ hôm nay và duy trì về sau. Tùy theo vóc dáng của bạn mà có thể điều chỉnh độ cao ghế (nên chọn ghế có thể chỉnh độ cao) phù hợp với tư thế chuẩn như:

Khủy tay gập góc từ 90 - 120 độ, cẳng tay và bàn tay tạo thành đường thẳng.

Màn hình ngang hoặc hơi thấp hơn tầm mắt, khoảng cách với mắt từ 45 - 70 cm.

Màn hình có độ nghiêng vừa phải để tránh phản xạ ánh sáng gây chói mắt.

Dưới bàn làm việc không gian để trống để ngồi chân với tư thế thoải mái, dễ chịu.

Lưu ý khi làm việc, tay để thoải mái để thao tác trên bàn phím và chuột, tránh tì đè bàn tay quá mức hoặc dùng quá nhiều lực. Việc này kéo dài trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến khớp xương cổ tay.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng bàn phím rời thay cho bàn phím laptop

Nếu phải làm việc thường xuyên, bạn nên dùng bàn phím rời và chuột riêng để làm việc hiệu quả hơn, ngoài ra cũng giúp bảo vệ cổ tay, giảm bớt tình trạng đau lưng.

Nên để bàn phím ngoài cánh tay, hướng về phía trước sao cho tay bạn đặt thoải mái khi sử dụng mà không phải với hay ưỡn người. Ngoài ra, khi gõ bàn phím, tránh tì đè bàn tay lên mặt bàn hoặc mặt bàn phím.

Hãy học thêm các mẹo dùng phím tắt để giúp tay di chuyển nhiều hơn, linh hoạt hơn, ít phải sử dụng chuột hơn và công việc cũng hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục thư giãn giữa giờ làm việc

Nếu thời tiết tốt, bạn có thể thử đi bộ đến quán ăn, tiệm cà phê, gửi xe ở nơi xa siêu thị để đi bộ. Hoặc thay vì dùng thang máy của tòa nhà nơi làm việc, chung cư... bạn có thể chọn cầu thang bộ để tăng cường số bước, sự dẻo dai. Trong quá trình làm việc, bạn có thể thi thoảng đứng dậy đi toilet, đi lấy nước, lấy giấy tờ hay làm gì đó... miễn là đứng lên khỏi ghế và đi bộ vài bước.

Ảnh minh họa: Internet

Thay vì ngồi liên tục nhiều giờ liền, sau khi làm việc từ 30 phút - 1 giờ, bạn nên dành một khoảng thời gian ngắn để tập thư giãn toàn thân. Các động tác tập rất đơn giản nhưng sẽ kéo dãn cơ thể, giảm nhức mỏi cơ bắp và từ đó ngăn ngừa được cơn đau thắt lưng.

Một số động tác tập gợi ý cho bạn bao gồm:

Vươn tay duỗi thẳng lên cao, người kéo căng giữ trong 10 - 15 giây.

Đưa tay ra phía trước, lưng ngả thoải mái dựa vào ghế phía sau, kéo căng cánh tay và bàn tay.

Đưa tay đặt ra hông, xoa bóp vùng cơ thắt lưng.

Đưa một tay lên cao, 1 tay hạ xuống dọc theo thân người, thay đổi tay hai bên,...

Chế độ ăn đủ chất

Chế độ ăn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, với dân văn phòng dù ít vận động nhưng vẫn cần ăn đủ chất để cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh lý. Các chuyên gia khuyên rằng, dân công sở nên ăn chế độ hạn chế đường để tinh thần thoải mái, ngoài ra lưu ý bổ sung các loại dinh dưỡng sau:

Bổ sung nhiều Canxi và Magie tăng cường sức mạnh xương khớp, có nhiều trong bông cải xanh, tảo bẹ, đậu, hạt hướng dương.

Bổ sung Vitamin B1 nếu cơ thể thường xuyên mệt mỏi.

Ăn nhiều rau, hoa quả và ngũ cốc.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu thực hiện tốt các thói quen lành mạnh trên, chắc chắn bạn sẽ hạn chế được tình trạng đau lưng ở dân văn phòng đang ngày càng phổ biến và nghiêm trọng. Hãy nhớ rằng, làm việc trong thời gian dài ở một tư thế ảnh hưởng rất xấu đến cơ thể, đặc biệt là hệ xương khớp và cột sống. Vì thế, hãy vận động nhiều hơn, làm việc tập trung và hiệu quả.