Cụ thể, bệnh nhân 32 tuổi được chuyển vào trung tâm điều trị cách đây 1 tháng (ngày 23/4) được chẩn đoán mắc thủy đậu có biến chứng viêm phổi, suy gan.

Theo PGS.TS.BS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin trên Báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, khoảng một tháng gần đây trung tâm tiếp nhận hàng chục bệnh nhân mắc thủy đậu vào điều trị. Trong đó, đa phần bệnh nhân đã có biến chứng hoặc đối tượng nguy cơ cao (phụ nữ mang thai). Thậm chí trung tâm đã ghi nhận trường hợp người lớn tử vong do biến chứng của thuỷ đậu.

Sau đó, bệnh lý của bệnh nhân diễn biến nặng đã được chuyển viện tới khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai. Khi tới bệnh viện Bạch Mai bệnh nhân có sốt kèm theo các triệu chứng suy đa phủ tạng, hôn mê, xuất huyết não, có tổn thương phổi (đông đặc 2 phổi), hình ảnh phim chụp có tổn thương tim.

Theo người nhà bệnh nhân, trước khi vào viện điều trị 2 tuần, nam bệnh nhân có tiếp xúc với con trai mắc thủy đậu. Bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh không có bệnh lý nền. Trước khi vào viện 4 ngày bệnh nhân xuất hiện nốt phỏng nước dưới da kèm theo sốt, gai, rét. Bệnh nhân có đi khám tại phòng khám tư được chẩn đoán thủy đậu và dùng thuốc. Tuy nhiên, các triệu chứng bệnh thủy đậu không thuyên giảm, nam bệnh nhân có được người nhà đưa tới bệnh viện tỉnh khám.

PGS.TS.BS Đỗ Duy Cường - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

PGS. TS Cường cho biết, bệnh nhân được chuyển tới khoa cấp cứu sau đó được chuyển sang Trung tâm truyền nhiễm chỉ trong chưa đầy 24 giờ, bệnh tình diễn biến rất nhanh. Bệnh nhân được chuyển viện vào trung tâm 6 giờ tối hôm trước thì tới 4 giờ đêm tim đập nhanh. Khoảng 9 giờ sáng các dấu hiệu sinh tồn giảm, bệnh nhân được gia đình xin về nhà.

Để tránh các trường hợp tử vong tương tự, bạn cần biết ngay 3 điều nên làm và 5 điều cần kiêng sau đây để góp phần cải thiện tình trạng bệnh nếu không may mắc bệnh thủy đậu.

Theo thông tin từ VTC News, bệnh thủy đậu không chỉ gặp ở trẻ em mà bệnh còn xuất hiện ở người lớn với các biểu hiện đôi khi còn nặng nề hơn. Thủy đậu, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Hiện điều trị bệnh thường tập trung vào việc làm giảm nhẹ các triệu chứng và giữ bệnh nhân không bị mất nước.

Vì vậy việc chăm sóc người bệnh thủy đậu đóng vai trò quan trọng, cần đảm bảo ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn các thức ăn mềm, uống đủ nước, có thể uống thêm nước hoa quả, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng dung dịch nước muối sinh lý, thay quần áo và tắm rửa hàng ngày bằng nước ấm sạch. Người bệnh cũng cần tránh gãi làm vỡ các nốt phỏng vì dễ gây bội nhiễm và tạo sẹo.



Biểu hiện của bệnh thủy đậu - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã mắc bệnh, bạn nên làm 3 điều sau:

1. Cách ly khoảng 7 đến 10 ngày từ lúc bắt đầu phát hiện bệnh.

2. Sử dụng các vật dụng sinh hoạt cá nhân riêng, vệ sinh nơi ở của người bệnh: Lau sàn nhà, bàn ghế, đồ chơi của trẻ hàng ngày bằng nước Javel, hoặc dung dịch Cloramin B, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Với những đồ vật nhỏ có thể đem phơi nắng. Lớp học có trẻ mắc bệnh cần lau rửa đồ chơi, cửa, sàn nhà hàng ngày bằng các dung dịch sát trùng nhẹ.

3. Vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng dung dịch nước muối sinh lý, hạn chế tiếp xúc với người bệnh, khi cần tiếp xúc thì phải đeo khẩu trang. Sau khi tiếp xúc phải rửa tay ngay bằng xà phòng. Đặc biệt những phụ nữ đang mang thai cần tuyệt đối tránh tiếp xúc với người bệnh.

Bạn cần tuân thủ 3 điều nên làm để góp phần cải thiện tình trạng bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Dẫn thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, bạn cũng cần kiêng 5 điều sau khi mắc thủy đậu:

1. Kiêng một số thực phẩm

- Thực phẩm giàu đường như kẹo, bánh kẹo, soda, nước ngọt có ga, nước trái cây chứa đường.

- Thực phẩm chiên, xào, rán và các loại thực phẩm có nhiều dầu mỡ.

- Thực phẩm có chất kích thích như nước mắm, muối, tiêu, hành, tỏi.

- Thực phẩm khó tiêu như đồ chiên giòn, hải sản sống, các loại bún, miến, phở.

2. Kiêng gãi nốt phát ban

Khi bị thủy đậu, nên hạn chế gãi nốt vết phát ban trên da để tránh làm nhiễm trùng và gây ngứa. Tuy nhiên, nếu cảm thấy ngứa quá mức, bạn có thể dùng tay lau nhẹ hoặc dùng bông gòn để gãi, nhưng tránh sử dụng móng tay hoặc chà xát mạnh.

3. Kiêng chỗ đông người

Bạn cũng nên tránh ra chỗ đông người, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai và người già, để tránh lây nhiễm bệnh cho người khác.

4. Kiêng tắm bằng các loại xà phòng, lá không rõ nguồn gốc

Tắm lá và ra gió cũng nên hạn chế vì có thể làm kích ứng da và gây ngứa. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tắm lá cho con hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước.

Nước và quạt không phải là nguyên nhân gây lây nhiễm bệnh, nhưng bạn nên hạn chế để tránh làm khô da và gây ngứa.

Không được dùng những loại thuốc uống hoặc thuốc bôi ngoài da khi không có chỉ định của bác sĩ.

5. Kiêng dùng chung đồ cá nhân

Bạn cũng nên dùng chung đồ cá nhân như khăn tắm, quần áo, chăn, gối và đồ dùng như đồ chơi để tránh lây nhiễm cho người khác.