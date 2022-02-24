'Cuộc chạy đua' phòng chống COVID-19 ngày càng cấp tốc, ngay cả Rượu cũng được xem xét về hiệu quả ngăn ngừa vi rút?

Sức khỏe 24/02/2022 06:00

Nếu bạn là một người yêu thích rượu vang thì tin tức này chắc chắn sẽ kích thích bạn! 

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Frontiers được phát hành bởi Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh, "những người tiêu thụ rượu vang đỏ từ một đến hơn năm ly mỗi tuần có nguy cơ mắc COVID-19 thấp hơn từ 10 đến 17%."

Tại sao lại là rượu vang đỏ?

'Cuộc chạy đua' phòng chống COVID-19 ngày càng cấp tốc, ngay cả Rượu cũng được xem xét về hiệu quả ngăn ngừa vi rút? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Các nhà khoa học tham gia vào nghiên cứu cho biết rằng nguy cơ giảm COVID-19 có thể là do hàm lượng polyphenol cao trong thức uống có thể ức chế cảm cúm và các tình trạng hô hấp khác. Polyphenol rất giàu chất chống oxy hóa, giúp kiểm soát mức huyết áp đồng thời thúc đẩy lưu thông máu. Nó cũng có thể làm giảm chứng viêm mãn tính - một yếu tố nguy cơ khác của các bệnh tim.

Chi tiết của nghiên cứu

'Cuộc chạy đua' phòng chống COVID-19 ngày càng cấp tốc, ngay cả Rượu cũng được xem xét về hiệu quả ngăn ngừa vi rút? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu đưa ra hướng dẫn về số lượng bệnh nhân uống rượu trên cơ sở hàng tuần với bốn loại khác nhau, bao gồm uống ít hơn 14 đơn vị rượu, nhiều hơn 14 đơn vị, ít hơn 28 đơn vị tiêu thụ và nhiều hơn 28 đơn vị. Nghiên cứu này bao gồm 473.957 đối tượng, trong đó có 16.559 người được xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Những phát hiện

'Cuộc chạy đua' phòng chống COVID-19 ngày càng cấp tốc, ngay cả Rượu cũng được xem xét về hiệu quả ngăn ngừa vi rút? - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Nghiên cứu cho thấy những người hoàn toàn không uống rượu có nhiều khả năng bị nhiễm COVID-19 hơn trong khi những người uống rượu không có nhiều hơn hoặc ít hơn khả năng nhiễm vi rút. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là những con số này được báo cáo là các mô hình tương quan, chứ không phải là ảnh hưởng trực tiếp của rượu đối với COVID-19. 

Không chỉ rượu vang đỏ, mà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng việc tiêu thụ rượu vang trắng và sâm panh (1-4 ly mỗi tuần) trên mức khuyến nghị về rượu làm giảm 8% nguy cơ COVID. Hơn nữa, nghiên cứu chỉ chỉ ra rằng những người tiêu thụ bia, rượu táo và các loại rượu mạnh khác có nhiều khả năng bị bệnh hơn những người uống rượu vang và sâm panh.

'Cuộc chạy đua' phòng chống COVID-19 ngày càng cấp tốc, ngay cả Rượu cũng được xem xét về hiệu quả ngăn ngừa vi rút? - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Phần kết luận

'Cuộc chạy đua' phòng chống COVID-19 ngày càng cấp tốc, ngay cả Rượu cũng được xem xét về hiệu quả ngăn ngừa vi rút? - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Nguy cơ mắc COVID-19 dường như thay đổi theo các loại đồ uống, ăn phụ đi kèm, tần suất và số lượng đồ uống có cồn khác nhau. Trong khi rượu vang đỏ và rượu vang trắng có lợi ích khi nói đến COVID-19 với liều lượng tiêu thụ hợp lý theo khuyến nghị, nghiên cứu không khuyến khích tiêu thụ nhiều nhiều đồ uống như vậy. Nó cũng không khuyến khích uống nhiều bia, rượu táo và rượu mạnh. Người ta nên kết hợp các thói quen sống lành mạnh để giảm nguy cơ và chống lại COVID-19.

Theo Times of India

 

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Từ khóa:   phòng ngừa Covid 19 rượu có chống lại vi rút corona không thực phẩm ngừa Covid

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