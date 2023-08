Theo tiết lộ, Tiểu An có bạn trai hồi cấp 3, sau khi trúng tuyển đại học hai người sống xa nhau, mỗi lần gặp nhau, Tiểu An quyến luyến bạn trai đến mức không bao giờ biết từ chối. Kể cả những ngày có kinh nguyệt, chỉ cần bạn trai thích cô đều chiều theo người yêu. Bác sĩ cho biết, chính việc "quan hệ" quá mức như thế này đã góp phần khiến bệnh của Tiểu An nghiêm trọng.

Mới đây, một cô gái vào phòng cấp cứu với gương mặt xanh xao, mồ hôi nhễ nhại. Theo tiết lộ, cô gái tên Tiểu An, năm nay 22 tuổi. Kinh nguyệt của Tiểu An không đều, thời gian gần đây, cô bị ra máu liên tục, uống thuốc cầm máu cũng không có tác dụng. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện Tiểu An bị bệnh ung thư cổ tử cung và bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối.

Bệnh nhân trẻ tuổi đến khám vì các bệnh lý bất thường. Ảnh minh họa: Internet

Hay cô gái mới tròn 24 tuổi, chưa lập gia đình. Khi điều tra bệnh sử thì cô gái khai đã quan hệ tình dục từ lúc 16 tuổi. Cô cũng cho biết, đã có lần đi tầm soát tại một bệnh viện phụ sản bác sĩ thông báo cô bị nhiễm virus HPV18 (Human Papilloma Virus - virus có nguy cơ cao gây ra căn bệnh ung thư cổ tử cung), nhưng vì công việc nên vài năm nay không đi khám. Chỉ đến khi bị ra máu sau khi quan hệ tình dục, cô mới đến bệnh viện khám thì phát hiện ra mình Ung thư cổ tử cung. Sau đó, bệnh nhân chuyển qua BV Ung bướu.

Theo thông tin từ Sohu, những thảm kịch này xảy ra trong bệnh viện không ít. Ung thư cổ tử cung là một loại ung thư xảy ra ở các tế bào cổ tử cung - phần dưới của tử cung kết nối với âm đạo. Hệ thống miễn dịch ở người phụ nữ thường ngăn chặn virus HPV gây hại ngay khi gặp nó. Tuy nhiên, ở thiểu số phụ nữ thì virus HPV không bị triệt tiêu hoàn toàn mà vẫn tồn tại trong nhiều năm, khiến các tế bào trên bề mặt cổ tử cung dần tha hóa trở thành tế bào ung thư.

Các triệu chứng của ung thư cổ tử cung

- Ra máu âm đạo bất thường: Đây là biểu hiện phổ biến của ung thư cổ tử cung. Bạn có thể chảy máu vào giữa các kỳ kinh nguyệt, trong hoặc sau khi quan hệ tình dục hoặc bất cứ lúc nào sau khi mãn kinh.

- Tiết dịch âm đạo có mùi hôi: Dịch âm đạo tiết ra nhiều bất thường, có màu xanh hoặc vàng hoặc có mủ lẫn máu thì rất có thể là dấu hiệu ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu. Tuy nhiên, những triệu chứng này cũng có thể là biểu hiện của các bệnh lý phụ khoa khác. Vì vậy để xác định được nguyên nhân chính xác, bạn cần phải đi khám phụ khoa.

- Đau, khó chịu khi quan hệ tình dục: Đau khi quan hệ tình dục có thể gây ra bởi nhiều nguyên nhân. Mặc dù vậy các chuyên gia vẫn khuyến cáo bạn nên thăm khám để có hướng điều trị phù hợp hoặc phát hiện được ung thư cổ tử cung ngay từ giai đoạn đầu.

- Đau vùng xương chậu, đau lưng dưới: Các cơn đau có thể từ âm ỉ đến buốt, tập trung ở một vị trí ở vùng xương hông sau đó khuếch tán dần hoặc có thể xuất hiện cùng lúc ở bất kỳ khu vực nào ở xương hông. Nếu cơn đau chỉ mới gần đây và bạn đang không trong kỳ kinh nguyệt thì có thể đó chính là dấu hiệu của ung thư cổ tử cung.

- Chu kỳ kinh nguyệt bất thường: Ung thư cổ tử cung gây mất cân bằng hormone trong cơ thể, ảnh hưởng đến sự phát triển và rụng trứng, do đó, bạn có thể bị trễ kinh, kinh nguyệt có màu đen sẫm…

Cẩn trọng với một số dấu hiệu. Ảnh: Internet

- Thay đổi thói quen đi tiểu: Tiểu tiện, đại tiện không kiểm soát hoặc có ít máu trong nước tiểu có thể là triệu chứng cảnh báo ung thư cổ tử cung.

- Sưng đau ở chân: Khi khối u phát triển lớn dần sẽ gây chèn vào các dây thần kinh và mạch máu ở vùng xương chậu gây ra đau và sưng chân.

Cách phòng ngừa ung thư cổ tử cung mà mọi phụ nữ đều cần biết

Ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu. Việc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung là rất cần thiết cho điều trị căn bệnh này, đem lại hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

Hơn nữa, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung sẽ giúp tiết kiệm chi phí, giảm thời gian điều trị, giảm thiểu rủi ro. Chi phí cho một lần đi khám sàng lọc ung thư sớm là rất nhỏ so với số tiền bạn phải bỏ ra để điều trị bệnh lâu dài khi phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn.

Phụ nữ có thể chủ động phòng ngừa căn bệnh ung thư cổ tử cung bằng những phương pháp sau:

- Tiêm vắc xin ngừa HPV để phòng ngừa ung thư cổ tử cung

- Sinh hoạt tình dục an toàn để ngừa ung thư cổ tử cung

Bên cạnh việc tiêm vắc xin, quan hệ an toàn là một trong những cách phòng ngừa ung thư cổ tử cung quan trọng. Quan hệ sử dụng biện pháp an toàn như bao cao su, quan hệ với một bạn tình, một vợ, một chồng sẽ giúp giảm nguy cơ lây truyền virus HPV. Tuy nhiên, virus HPV vẫn có thể lây truyền qua những vùng da không được bao cao su bảo vệ; do đó, việc kết hợp tiêm vắc xin phòng virus HPV kết hợp với quan hệ an toàn là bộ đôi “chìa khóa” giúp phòng bệnh an toàn và hiệu quả nhất.

- Không nên quan hệ tình dục quá sớm

Quan hệ tình dục quá sớm (đặc biệt là đối với trẻ vị thành niên) cũng là một trong các yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung. Sở dĩ độ tuổi mà phụ nữ quan hệ tình dục lần đầu tiên được xem là yếu tố nguy cơ gây ung thư cổ tử cung là vì những tổn thương do quan hệ gây ra cho cổ tử cung vào thời điểm nó vẫn đang phát triển. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nguy cơ nhiễm virus HPV và ung thư cổ tử cung ở phụ nữ bắt đầu quan hệ tình dục 15 tuổi cao gấp đôi so với những người có quan hệ tình dục sau 20 tuổi.

- Không lạm dụng thuốc tránh thai

Nhiều phụ nữ lạm dụng thuốc tránh thai để tránh mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc tránh thai khiến phụ nữ không sử dụng các biện pháp tránh thai khác như sử dụng bao cao su khi quan hệ, dẫn đến tăng nguy cơ phơi nhiễm virus HPV.

- Giữ vệ sinh vùng kín để phòng tránh ung thư cổ tử cung

Vệ sinh 2 lần mỗi ngày với nước sạch theo hướng dẫn của bác sĩ phụ khoa;

Không dùng tay hoặc vòi sen thụt rửa sâu vào âm đạo, khiến môi trường cân bằng của âm đạo bị phá hủy, tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn xâm nhập và gây bệnh;

Ngoài ra, cần chú ý đến vấn đề vệ sinh trong thời kỳ hành kinh, không quan hệ tình dục trong khoảng thời gian này vì hệ sinh dục đang yếu và rất dễ viêm nhiễm;

Không mặc quần lót quá chật, chọn vải cotton mềm, thấm mồ hôi, thông thoáng;

Khi có những triệu chứng bất thường như ra máu, dịch tiết vàng hoặc xanh, có mùi hôi, kinh nguyệt không đều,… cần khám phụ khoa và điều trị dứt điểm để tránh tình trạng tiến triển nặng.