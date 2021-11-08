Chuyên gia 'mách' các loại thực phẩm giúp cho tim của bạn luôn khoẻ mạnh

Cải xoăn thuộc họ bắp cải,là một loại rau ăn lá có màu xanh đậm với nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe . Lá xanh chứa nhiều axit béo omega 3, chất chống oxy hóa và chất xơ. Cải xoăn cũng chứa nhiều chất béo và calo tốt, nên bạn có thể thêm nó vào các bữa ăn của mình.

Tỏi là một không chỉ là một thực phẩm cần thiết trong nhiều công thức nấu ăn, mà nó còn mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khoẻ. Tỏi có công dụng làm giảm huyết áp và làm giảm mảng bám động mạch. Đồng thời, nó cũng làm giảm các enzym co mạch máu.

Sô cô la đen

Sô cô la đen có chứa flavnol, rất tốt cho việc cải thiện tính linh hoạt của mạch máu và loại bỏ các bệnh liên quan đến tim.

Cá mòi

Cá mòi có rất nhiều chất dinh dưỡng giúp tăng cường hệ tim mạch! Loại cá này chứa nhiều axit béo omega 3, có thể làm giảm mức chất béo trung tính có hại, giảm viêm, tăng HDL và cholesterol tốt và ngăn ngừa bệnh tim.

Đậu lăng

Khi bạn ăn nhiều đậu này, nó sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quỵ. Đậu lăng cung cấp một nguồn kali, magie và protein tuyệt vời. Điều này giúp cho huyết áp, mức cholesterol và nguy cơ hình thành mảng bám thấp hơn.



Quả hạnh nhân

Các nghiên cứu cho thấy hạnh nhân có thể giúp cải thiện trí thông minh và trí nhớ, cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim. Bạn nên thường xuyên ăn một nắm hạnh nhân có thể làm giảm lượng cholesterol.

Quả lựu

Lựu có chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch và ngăn ngừa quá trình oxy hóa mảng bám. Theo các nghiên cứu, chúng rất tốt trong việc ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt, tiểu đường, đột quỵ và bệnh Alzheimer. Hơn hết là chúng cũng có tác dụng giúp cho làn da không bị lão hoá nhanh, khớp, răng và gan của bạn khỏe mạnh.

Quả việt quất

Quả việt quất cung cấp rất nhiều chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng. Các nghiên cứu cho thấy rằng ba phần trái cây hoặc quả mọng sẽ làm giảm sự tích tụ cholesterol, huyết áp và nguy cơ tích tụ mảng bám. Bên cạnh đó, loại quả này được biết đến là loại bỏ một số nguyên nhân gây ung thư và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Củ cải

Củ cải có hàm lượng khoáng chất, chất chống oxy hóa và vitamin cao. Những loại củ cải đầy màu sắc và ngon miệng có thể làm giảm mức homocysteine, giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tim mạch. Theo các nghiên cứu, củ cải cũng có thể tăng cường các cơ quan khác và ngăn ngừa ung thư.

Cá hồi

Cá hồi chứa nhiều axit béo omega-3 và rất nhiều chất dinh dưỡng. Loại cá này cũng có thể giúp giảm mức chất béo trung tính, làm cho mạch máu linh hoạt hơn, ngăn ngừa bệnh tim và ngăn ngừa cục máu đông.

Nghệ

Nghệ có chất curcumin, một hợp chất hoạt động, ngăn chặn chứng phì đại tim hoặc phì đại tim. Nó cũng ngăn ngừa rối loạn chức năng mạch máu, béo phì, cao huyết áp và bệnh tim.

Cà tím

Loại cà tím chứa đầy khoáng chất, flavonoid, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Chúng cũng sẽ cải thiện tuần hoàn, giảm cholesterol, ngăn ngừa đông máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chúng cũng tốt cho não và sức khỏe tế bào.

Chuối

Chuối làm giảm huyết áp, điều hòa nhịp tim và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Đậu nành

Các sản phẩm đậu nành làm giảm cholesterol. Đậu nành cũng giàu protein, chất xơ và omega-3 nhưng ít chất béo bão hòa.

Đậu đen

Đậu đen có hàm lượng chất xơ, protein, dinh dưỡng thực vật, folate, vitamin B6 và kali cao.

Ngoài ra, đậu đen có tác dụng làm giảm cholesterol, ngăn ngừa bệnh tim và rất tốt trong một số món ăn.