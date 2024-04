Chuyên gia cảnh báo dùng quá nhiều 4 loại thực phẩm bổ sung này có thể gây nguy hiểm cho cơ thể

Nhưng mặc dù chúng ta có thể nghĩ rằng thực phẩm bổ sung là an toàn, ngay cả những loại phổ biến nhất cũng có thể nguy hiểm nếu chúng ta dùng quá nhiều hoặc chúng tương tác với các loại thuốc khác, giáo sư Rob Chilcott, trưởng khoa độc chất học tại Đại học Hertfordshire, Vương quốc Anh, nói với Business Insider.

Nói chung, các chuyên gia đồng ý rằng tốt nhất là lấy chất dinh dưỡng từ thực phẩm, nhưng chất bổ sung có thể hữu ích cho những người bị thiếu hụt nhất định hoặc có chế độ ăn thiếu chất.

Chilcott chia sẻ những rủi ro lâu dài khi dùng quá nhiều một số chất bổ sung phổ biến nhất.

Magie

Magie cần thiết cho chức năng cơ và thần kinh cũng như điều chỉnh lượng đường trong máu. Lượng khuyến nghị hàng ngày cho người lớn là từ 310 đến 420 miligam tùy theo độ tuổi và giới tính, hoặc tương đương với việc ăn một nắm lớn quả hạnh nhân hoặc 8 củ khoai tây nhỏ.

Theo Văn phòng Thực phẩm bổ sung Magie, việc sử dụng magie quá liều đã được quan sát thấy ở những người dùng hơn 5.000 mg mỗi ngày, có thể gây buồn ngủ, mất phản xạ, đỏ bừng mặt và trong trường hợp nghiêm trọng là tê liệt và tử vong. Chilcott.

Tiêu thụ quá nhiều magie cũng có thể dẫn đến mức canxi cực thấp, được gọi là hạ canxi máu, mà Chilcott cho biết có thể “gây ra một loạt vấn đề về sức khỏe”.

Theo Phòng khám Cleveland, chúng bao gồm trầm cảm, co giật và rối loạn nhịp tim.

Chilcott cho biết những người có chức năng thận kém hoặc suy giáp đặc biệt có nguy cơ bị quá liều magie.

Vitamin C

Vitamin C giúp hệ thống miễn dịch hoạt động và cơ thể hấp thụ chất sắt. Chilcott cho biết nó thường được coi là an toàn và việc dùng vitamin C quá liều là cực kỳ hiếm.

Người lớn nên tiêu thụ 75-90 mg mỗi ngày và có thể bổ sung tới 2.000 mg vitamin C mỗi ngày trước khi họ gặp những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe - tương đương với lượng bạn nhận được khi ăn 28 quả cam hoặc 21 quả ớt chuông.

Chilcott cho biết, dùng hơn 2.000mg vitamin C mỗi ngày có thể gây mệt mỏi, các vấn đề về thận và thiếu hụt vitamin B12.

Ông nói rằng những người mắc bệnh gút, xơ gan và một số bệnh về thận nên đặc biệt tránh dùng vitamin C liều cao.

Vitamin D

Cơ thể cần vitamin D để hệ thống miễn dịch, cơ bắp và dây thần kinh hoạt động và nó cũng rất quan trọng để xương chắc khỏe.

Theo ODS, mọi người nên tiêu thụ 15 microgam vitamin D mỗi ngày và không quá 100 mcg, tương đương với lượng bạn nhận được từ 13,5 quả trứng hoặc 5 cốc sữa tăng cường hoặc sữa thực vật.

Theo ODS, bạn sẽ không gặp phải các triệu chứng do dùng quá nhiều vitamin D nếu bạn dùng ít hơn 250 mcg mỗi ngày.

Trong số tất cả các chất bổ sung mà Chilcott đã nói đến, ông cho biết đây là loại thực phẩm tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất nhưng chỉ ở liều lượng rất cao.

Ông nói: “Những lợi ích sức khỏe đã biết của việc dùng liều khuyến cáo vượt xa những rủi ro”.

Theo Chilcott, tiêu thụ quá nhiều vitamin D rất nguy hiểm vì nó làm tăng lượng canxi trong máu, có thể dẫn đến viêm kết mạc, đau, sốt và ớn lạnh, nôn mửa và sụt cân.

Ông cho biết, tình trạng chính làm tăng khả năng bị nhiễm độc vitamin D là bệnh thận. BI trước đây đã báo cáo về một người đàn ông chết vì ngộ độc vitamin D.

Dầu cá

Theo ODS, các axit béo omega-3 có trong thực phẩm bao gồm cá rất quan trọng đối với sức khỏe tế bào và có nhiều chức năng trong tim, mạch máu, phổi, hệ thống miễn dịch và hệ thống nội tiết.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho biết có thể an toàn khi bổ sung tới 2 gram dầu cá mỗi ngày, tương đương với việc ăn một khẩu phần nặng 3 ounce (85 g) cá hồi nuôi nấu chín.

Chilcott cho biết nguy cơ chính liên quan đến dầu cá là các chất ô nhiễm mà cá có thể đã tiêu thụ khi chúng còn sống chứ không phải là các chất bổ sung. Những chất độc này có thể bao gồm các kim loại nặng như thủy ngân, chì và cadmium.

ODS cho biết methyl thủy ngân, một kim loại nặng, được loại bỏ khỏi chất bổ sung dầu cá trong quá trình chế biến và tinh chế và một nghiên cứu năm 2021 cho thấy chất bổ sung mà họ đã thử nghiệm không chứa asen, cadmium, đồng, sắt hoặc thủy ngân. Tuy nhiên, nghiên cứu tương tự cho thấy một số chất bổ sung có chứa chì.