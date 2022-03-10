Các chuyên gia giải đáp sự thật về việc sữa bò không chỉ giúp phát triển chiều cao mà còn giúp phòng ngừa Covid 19

Sức khỏe 10/03/2022 22:36

Liệu sữa bò có công dụng nào khác ngoài việc hỗ trợ tăng chiều cao? Công dụng mới của sữa mà các nhà khoa học vừa khám phá ra sẽ khiến bạn bất ngờ

1. Nghiên cứu quốc tế tìm thấy đặc tính chống Covid trong sữa bò:

Theo một nghiên cứu gần đây, uống sữa bò tươi và sữa bò nguyên chất có thể giúp ngăn ngừa nhiễm COVID vì sữa có chứa các protein có đặc tính ức chế vi rút, kiểm soát sự nhân lên của vi rút bên trong tế bào cơ thể.

Các chuyên gia giải đáp sự thật về việc sữa bò không chỉ giúp phát triển chiều cao mà còn giúp phòng ngừa Covid 19 - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

2. Protein có trong sữa bò có tác dụng chống nhiễm khuẩn:

Tên của loại protein này là Lactoferrin và nó được tìm thấy trong sữa của hầu hết các loài  động vật có vú.Các nhà nghiên cứu từ Đại học Michigan đã phát hiện ra rằng lactoferrin của bò, từ sữa bò, có đặc tính hoạt tính sinh học chống lại nhiều vi khuẩn, vi rút và các mầm bệnh khác. Nó cũng được phát hiện có khả năng ức chế sự lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các điều kiện thực nghiệm bằng cách ngăn chặn khả năng xâm nhập vào tế bào đích của vi rút, cũng như bằng cách hỗ trợ cơ chế bảo vệ chống vi rút của tế bào. Điều tra viên chính Jonathan Sexton, từ Khoa Nội của Varsity, cho hay "Bovine lactoferrin đã cho thấy hoạt tính kháng vi rút trên lâm sàng ở người"

3. Ngăn chặn mức độ nghiêm trọng của vi rủt:

 Chất lactoferrin dùng đường uống đã được chứng minh là cải thiện mức độ nghiêm trọng của các bệnh nhiễm trùng do virus, bao gồm cả virus rota và virus norovirus. Với hiệu quả kháng virus rộng rãi và an toàn, tác dụng phụ tối thiểu và tính khả dụng của lactoferrin có trong sữa bò, một số tài liệu đánh giá đã đề xuất sử dụng nó như một phương pháp điều trị dự phòng hoặc sau phơi nhiễm đối với nhiễm trùng SARS-CoV-2,ông nói thêm. Những phát hiện này được trình bày chi tiết trên Tạp chí Khoa học về Sữa.

4. Hiệu quả kháng vi-rút của Lactoferrin:

Với mục tiêu cải thiện mức độ liên quan đến lâm sàng và khả năng chuyển dịch, nhóm đã thử nghiệm lactoferrin có trong sữa bò chống lại một số biến thể SARS-CoV-2 phổ biến nhất, vốn đang được quan tâm trên khắp thế giới, bao gồm cả biến thể WA1 đại diện cho đợt bùng phát ở Hoa Kỳ vào năm 2020, các biến thể B.1.1.7, B.1.351 và P.1 và biến thể Delta.Mỗi biến thể này bao gồm các biến đổi đối với protein đột biến SARS-Cov-2 làm giảm hiệu quả của vắc xin mới được sản xuất". Hơn nữa, mỗi chủng trong số này cho thấy sự trung hòa giảm do huyết thanh tiêm chủng, Sexton giải thích. Một lợi ích chính về hiệu quả kháng vi-rút rộng rãi của lactoferrin là khả năng phòng ngừa hoặc điều trị các bệnh mới nổi. Điều này đặc biệt quan trọng khi có các lựa chọn điều trị hạn chế, hoặc khi các lựa chọn điều trị quá tốn kém để sử dụng rộng rãi. Sexton cho biết: Một phương pháp điều trị có sẵn bằng đường uống bao gồm các chủng mới nổi sẽ là lý tưởng để điều trị SARS-CoV-2 ở những khu vực không được tiêm chủng rộng rãi hoặc nếu các chủng mới mà vắc-xin không có

Các chuyên gia giải đáp sự thật về việc sữa bò không chỉ giúp phát triển chiều cao mà còn giúp phòng ngừa Covid 19 - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 Theo Timesofindia

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Từ khóa:   ngăn ngừa virus corona lợi ích của sữa bò

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