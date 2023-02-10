Bụng to tương đương mang bầu 8 tháng, cô gái phát hiện khối u nang buồng trứng nặng 6,5kg phát triển rất nhanh: Nhiều chị em còn đang bỏ qua

Sức khỏe 10/02/2023 15:59

Trong khoảng thời gian 5 tháng trở lại, nữ bệnh nhân phát hiện bụng có dấu hiệu bất thường kèm đau tức, khó thở và đã phải nhập viện khẩn cấp.

Theo thông tin từ VietNamNet, kết quả siêu âm, chụp CT cho thấy bệnh nhân có khối u buồng trứng lớn dạng dịch chiếm toàn bộ ổ bụng, kéo dài từ hạ vị đến thượng vị. Đáng nói, chị cũng từng phẫu thuật u buồng trứng cách đây hơn 3 năm.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Xuân Hiệp, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết khối u nặng tới 6,5kg, bên trong chứa nhiều dịch nhầy xuất phát từ buồng trứng trái, dính vào mạc treo ruột non. Sau 3 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ khô.

Theo bác sĩ Hiệp, với những khối u buồng trứng lớn nếu không phát hiện, phẫu thuật điều trị sớm, khối u sẽ ngày càng phát triển, khiến bệnh nhân nặng nề ổ bụng. Ngoài ra, u chèn ép vào các tạng lân cận như bàng quang, trực tràng, ruột già gây hiện tượng tiểu dắt, tiểu nhiều lần trong ngày và táo bón dai dẳng, ăn uống kém; chèn ép động mạch chủ, tĩnh mạch, tăng áp lực ổ bụng gây khó thở, đau…

 

Nếu khối u to bị vỡ do va đập, chấn thương có thể gây tràn máu, dịch ổ bụng, dẫn đến viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng, nguy hiểm đến tính mạng.

Bụng to tương đương mang bầu 8 tháng, cô gái phát hiện khối u nang buồng trứng nặng 6,5kg phát triển rất nhanh: Nhiều chị em còn đang bỏ qua - Ảnh 1

BS Hiệp thăm khám lại cho bệnh nhân N. sau phẫu thuật. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, u nang buồng trứng là những túi chứa đầy chất lỏng bên trong buồng trứng hoặc ngay trên bề mặt của nó.

Các u nang này thường không gây ra triệu chứng và có thể tự biến mất. Nhưng trong một số trường hợp khi u nang phát triển lớn sẽ gây đau vùng chậu, cảm giác đau âm ỉ hoặc đau nhói một bên dưới rốn, đầy bụng. Đây là những dấu hiệu cảnh báo u nang buồng trứng đang phát triển về kích thước và cần có hướng xử trí kịp thời. Hầu hết u nang buồng trứng hình thành là do kết quả của chu kỳ kinh nguyệt liên quan đến sự thay đổi hormone sinh dục ở cơ thể nữ giới (estrogen, progesterone) và sự suy giảm hệ miễn dịch.

Một số loại u khác không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt như:

- U nang bì: Còn được gọi là u quái, hình thành từ các tế bào mầm trong buồng trứng. Bên trong có thể chứa các mô như tóc, da hoặc răng.

- U nang tuyến: Loại u này phát triển từ các tế bào trên bề mặt của buồng trứng, có thể chứa đầy nước hoặc chất nhầy và phát triển với kích thước rất lớn.

Ngoài ra, phụ nữ sẽ có nguy cơ mắc u nang buồng trứng cao hơn khi có các yếu tố rủi ro sau:

- Lạm dụng thuốc tránh thai dẫn đến thay đổi hormone.

- Phụ nữ từng bị sảy thai.

- Phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung khiến một số mô gắn vào buồng trứng tạo thành u nang.

- Nhiễm trùng vùng chậu nghiêm trọng, lan đến buồng trứng.

Với những khối u buồng trứng kích thước dưới 10 cm, bệnh nhân có thể được điều trị bằng phẫu thuật nội soi thay vì mổ mở, ít đau, thời gian hồi phục nhanh hơn, bảo đảm được chức năng sinh sản. Với những khối u kích thước lớn như bệnh nhân này, bác sĩ phải phẫu thuật mổ mở, hậu phẫu dài ngày.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ, độ tuổi mãn kinh nên định kỳ khám sản phụ khoa nhằm phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm các khối u bất thường, tránh để u phát triển kích thước lớn hoặc biến chứng ác tính ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Khi có dấu hiệu đau bụng nhiều hoặc cơ thể gầy yếu nhưng bụng to bất thường, chị em cần đến bệnh viện ngay.

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