Bật mí những tác dụng của dâu tây đối với sức khỏe ít ai biết

Dâu tây cung cấp hàm lượng vitamin C dồi dào, đáp ứng ½ nhu cầu của cơ thể mỗi ngày. Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và ngăn ngừa được một số bệnh về hô hấp. Vì vậy, hãy sử dụng dâu tây thường xuyên để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Dâu tây được nhiều người yêu thích bởi sự ngon, ngọt, mát của loại quả này. Tuy nhiên, tác dụng của dâu tây đối với sức khỏe thì rất nhiều người không hề nắm được. Cùng tìm hiểu những lợi ích của loại quả này qua nội dung bài viết chi tiết dưới đây.

Do dâu tây chứa hàm lượng vitamin C lớn và các chất chống oxy hóa nên có thể giúp ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Ngoài ra, vitamin C có trong dâu tây còn giúp bảo vệ mắt khỏi các gốc tự do của tia UV, phóng xạ…

Dâu tây chứa nhiều chất chống oxy hóa, có khả năng tiêu diệt các gốc tự do tấn công cơ thể, giúp bạn chống chọi với nhiều loại bệnh khác nhau, trong đó có ung thư. Ngoài ra, dâu tây còn chứa chất axit ellagic có khả năng ngăn ngừa ung thư bằng cách ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư bên trong cơ thể.

Tốt cho bà bầu

Tác dụng của dâu tây với bà bầu là rất lớn bởi trong giai đoạn mang thai người phụ nữ rất cần bổ sung folate, một loại vitamin nhóm B. Dâu tây chứa nhiều folate rất có lợi trong những giai đoạn đầu của thai kỳ, giúp phát triển não bộ, sọ và cột sống của thai nhi. Ngoài ra, axit folic có trong dâu tây còn giúp ngăn ngừa một số dị tật, giúp thai nhi phát triển bình thường và khỏe mạnh.

Dâu tây rất tốt cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa lão hóa da

Tác dụng của dâu tây đối với da là ngăn ngừa sự lão hóa của làn da, giúp cải thiện sự đàn hồi và co giãn của da. Vitamin C có trong dâu tây có vai trò hỗ trợ sản sinh ra collagen làm đẹp da. Khi lớn tuổi lượng collagen sẽ dần bị mất đi, vì vậy cần phải thường xuyên sử dụng dâu tây để có được làn da khỏe mạnh, tươi trẻ.

Ngoài ra, chất axit ellagic còn ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm trên da, hạn chế tình trạng nổi mụn, để lại các vết thâm trên làn da. Với những bạn trẻ đang băn khoăn dâu tây có tác dụng gì cho da mặt thì dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của loại quả này bạn nên tham khảo:

Dưỡng da: Dâu tây giúp dưỡng da mặt, cho da mặt của bạn trở nên trắng sáng, mịn màng.

Làm mềm các vùng da mặt bị chai sần.

Giảm tình trạng bọng mắt, quầng thâm.

Hỗ trợ quá trình điều trị mụn trứng cá trên da mặt, các vết thâm nám, tàn nhang do mụn để lại.

Làm mặt nạ dưỡng da, hạn chế tình trạng da dầu.

Bạn cũng có thể ăn dâu tây hàng ngày hoặc sử dụng mặt nạ dâu tây để dưỡng da mặt hàng ngày.

Sử dụng dâu tây làm đẹp da mặt - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa cholesterol có hại

Axit ellagic hay các hợp chất có trong dâu tây có khả năng chống oxy hóa, ngăn chặn những ảnh hưởng của các cholesterol có hại trong máu, phòng tránh được sự tích tụ của các mảng bám trong động mạch. Bên cạnh đó, tác dụng của dâu tây còn góp phần hạ thấp lượng mỡ có trong máu, bảo vệ tim mạch, duy trì huyết áp ổn định. Vì vậy, hãy bổ sung dâu tây trong các bữa ăn phụ hàng ngày.

Tăng cường chất xơ

Dâu tây cung cấp một lượng chất xơ lớn cho cơ thể, cần thiết cho sự ổn định của hệ tiêu hóa và đường ruột. Ngoài ra, chất xơ có trong dâu tây còn có khả năng làm chậm việc hấp thu các loại đường trong máu, tốt cho người bị bệnh tiểu đường.

Dâu tây cung cấp nhiều chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe não

Hàm lượng chất chống oxy hóa trong dâu tây giúp bảo vệ các tế bào não trước những tổn thương bởi các gốc tự do có hại, cải thiện sức khỏe não bộ. Với những người cao tuổi khi trí nhớ có phần giảm sút thì nên thường xuyên ăn dâu tây trong các bữa ăn phụ để tốt cho trí não.

Ngăn ngừa rụng tóc

Vitamin C trong dâu tây giúp cơ thể tăng cường hấp thu các chất sắt, kích thích quá trình mọc tóc, ngăn ngừa tóc bị gãy, rụng. Sử dụng dâu tây thường xuyên còn có thể ngăn ngừa chứng hói đầu.

Dâu tây ngăn ngừa chứng rụng tóc, hói đầu - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về tác dụng của dâu tây với sức khỏe của con người. Dâu tây thực sự là một loại quả quen thuộc và có rất nhiều lợi ích. Hy vọng với những thông tin hữu ích này, bạn đọc sẽ biết cách bổ sung dâu tây trong các bữa ăn hàng ngày để tốt cho sức khỏe.