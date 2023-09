Bật mí những tác dụng của dâu tây đối với sức khỏe ít ai biết

Dâu tây cung cấp hàm lượng vitamin C dồi dào, đáp ứng ½ nhu cầu của cơ thể mỗi ngày. Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và ngăn ngừa được một số bệnh về hô hấp. Vì vậy, hãy sử dụng dâu tây thường xuyên để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Dâu tây cung cấp vitamin C tăng cường miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Phòng ung thư

Dâu tây chứa nhiều chất chống oxy hóa, có khả năng tiêu diệt các gốc tự do tấn công cơ thể, giúp bạn chống chọi với nhiều loại bệnh khác nhau, trong đó có ung thư. Ngoài ra, dâu tây còn chứa chất axit ellagic có khả năng ngăn ngừa ung thư bằng cách ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư bên trong cơ thể.

Bảo vệ mắt

Do dâu tây chứa hàm lượng vitamin C lớn và các chất chống oxy hóa nên có thể giúp ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Ngoài ra, vitamin C có trong dâu tây còn giúp bảo vệ mắt khỏi các gốc tự do của tia UV, phóng xạ…