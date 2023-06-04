Ăn thịt và trứng cóc, 2 mẹ con lâm vào nguy kịch

Sức khỏe 04/06/2023 21:10

Tại bệnh viện, 2 mẹ con đều trong tình trạng đau đầu, tê bì chân tay, nôn và đi ngoài nhiều lần. Riêng con gái liên tục có triệu chứng khó thở, đau tức ngực, rối loạn nhịp tim.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình mới đây đã tiếp nhận và cấp cứu thành công hai bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn thịt và trứng cóc.

Bệnh nhân là hai mẹ con trong cùng 1 gia đình. Trước đó, hai mẹ con làm thịt cóc để chế biến thức ăn. Mặc dù đã rất cẩn thận lột bỏ da cóc và loại bỏ nội tạng bên trong, chỉ lấy phần thân để chế biến thức ăn. Tuy nhiên, thấy cóc đang có trứng, hai mẹ con đã lọc lấy bọc trứng để chế biến cùng thịt cóc.

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Sau 2 ngày điều trị, hiện bệnh nhân qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Sau khi ăn thức ăn với thịt và trứng cóc, cả hai mẹ con xuất hiện đau đầu, đau bụng, nôn mửa, đi ngoài phân lỏng nhiều lần. Các bệnh nhân nhập Trung tâm Y tế huyện sơ cứu ban đầu và nhanh chóng được hộ tống đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Tại bệnh viện, các bệnh nhân đều trong tình trạng đau đầu, tê bì chân tay, nôn và đi ngoài nhiều lần. Người con có thêm triệu chứng khó thở, đau tức ngực, rối loạn nhịp tim. Sau đó, các bệnh nhân nhanh chóng được điều trị và chăm sóc tích cực bằng các biện pháp đào thải chất độc, truyền dịch, điều chỉnh rối loạn nước và điện giải.

Dẫn tin từ Zingnews, sau 2 ngày điều trị, hiện bệnh nhân qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

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Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên ăn thịt cóc - Ảnh minh họa: Internet

Theo TS.BS Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cóc chứa chất độc ở trên toàn bộ da, tuyến nước bọt - mang tai, nội tạng và trứng. Cóc có thể gây độc trong toàn bộ vòng đời của chúng: Trứng, nòng nọc, cóc con, cóc trưởng thành. Nọc độc của cóc có thể gây nên các triệu chứng nguy hiểm trên hệ tiêu hoá, hô hấp, thần kinh và đặc biệt là tim mạch.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên thịt cóc để chế biến làm thức ăn vì nọc độc của chúng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

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