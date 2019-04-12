2 dây chuyền sản xuất thuốc chuẩn quốc tế vừa được công bố

Sức khỏe 12/04/2019 16:47

Ngày 12/4, Dược Hậu Giang tổ chức lễ công bố hai dây chuyền sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn quốc tế PIC/S-GMP và JAPAN-GMP.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế; Ông Trương Quang Hoài Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Đại diện Lãnh đạo Sở Y tế TP Cần Thơ; Lãnh đạo Trung tâm kiểm nghiệm thuốc TP Cần Thơ và 120 đại diện của 12 bệnh viện đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo Dược Hậu Giang cho biết, chứng nhận PIC/S-GMP được cấp cho dây chuyền thuốc bột sủi bọt và viên nén sủi bọt. JAPAN-GMP được công nhận cho dây chuyền viên nén. Nhờ tiềm lực cơ sở hạ tầng tiên tiến, nhân sự tay nghề cao và kinh nghiệm hợp tác quốc tế, doanh nghiệp chỉ mất 2 năm để nhận được các chứng nhận này.

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Ban Tổng Giám đốc DHG đại diện ấn nút công bố giấy chứng nhận 2 dây chuyền sản xuất thuốc đạt chuẩn quốc tế PIC/S-GMP và Japan-GMP.

Với chứng nhận chất lượng quốc tế, Dược Hậu Giang không chỉ củng cố thêm vị thế doanh nghiệp dược nội địa lớn nhất Việt Nam, mà còn có cơ hội được phục vụ thuốc khám chữa bệnh nhiều hơn trong các bệnh viện, sản xuất thuốc tiêu chuẩn cao với giá cạnh tranh, mang lại nhiều giá trị và lợi ích cho cộng đồng. 

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Các sản phẩm cũng sẽ sớm có mặt tại Nhật Bản - quốc gia tiêu thụ thuốc nhiều thứ hai thế giới và phủ sóng khắp Đông Nam Á. Sắp tới, Dược Hậu Giang sẽ tiếp tục nâng cấp hàng loạt dây chuyền còn lại lên chuẩn quốc tế, nhằm gia tăng danh mục dược phẩm của công ty vươn ra toàn cầu.

 

Dược Hậu Giang nằm trong Top 40 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do Forbes bình chọn, định giá gần 60 triệu USD. Doanh nghiệp hiện sở hữu mạng lưới phân phối 28.000 nhà thuốc đại lý rộng khắp cả nước và thị trường xuất khẩu trải dài 14 quốc gia.

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