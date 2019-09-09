Xua tan nỗi lo về khô khớp gối

Sống khỏe 09/09/2019 07:50

Tuổi tác cao, tình trạng thoái hóa khớp sớm, thường xuyên vận động sai tư thế đều vô tình tạo áp lực lên sụn khớp. Đây là những nguyên nhân phổ biến dễ dàng gây nên tình trạng khô khớp gối, loại bệnh lý thường gặp của nhóm xương khớp và có thể xảy ra ở bất cứ nhóm đối tượng nào.

Khô khớp gối là tình trạng khớp phát ra tiếng kêu lạo xạo, lục cục khi đi lại, vận động; tình trạng nặng hơn thường kèm theo các cơn đau nhức kéo dài, chân luôn nặng nề mệt mỏi, đôi khi mất cảm giác. Nguyên nhân gây nên tình trạng này do khớp mất khả năng hay không tiết ra đủ chất nhờn (hay còn gọi là dịch nhờn) để bôi trơn làm hạn chế sự vận động của khớp gối.

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Khô khớp gối làm hạn chế khả năng vận động

Trong nền y học hiện đại, đối với các bệnh nhân mắc tình trạng khô khớp gối, việc điều trị luôn ưu tiên hướng đến việc không cần dùng thuốc, không phẫu thuật. Cải thiện tình trạng khô khớp gối bằng cách sử dụng một chế độ ăn uống khoa học tốt cho xương khớp; tập luyện các bài tập thích hợp; đồng thời sử dụng các sản phẩm bổ sung các dưỡng chất thiết yếu là lựa chọn hàng đầu được khuyến nghị dành cho các bệnh nhân khô khớp gối.

Lời khuyên dinh dưỡng cho bệnh nhân khô khớp gối:

  • Uống nhiều nước, góp phần tạo môi trường ẩm, giúp bôi trơn và tăng đàn hồi cho khớp.
  • Hạn chế chọn thực phẩm chứa nhiều đường và chất béo bão hòa, nhằm kiểm soát cân nặng hợp lý, tránh tăng cân vì tăng cân sẽ gây áp lực cho đầu gối.
  • Hạn chế thực phẩm chế biến và đóng gói sẵn, bởi chúng chứa hàm lượng muối cao, càng làm chứng viêm khớp thêm trầm trọng.
  • Bổ sung các thực phẩm chứa Chondroitin Sulfate hàng ngày có thể làm giảm đau khớp, ngăn ngừa quá trình bào mòn sụn, tái tạo cấu trúc khớp gối.
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Hải sâm, sụn động vật và lươn là các thực phẩm giàu Chondroitin Sulfate rất tốt cho sụn khớp

Chondro Support được nghiên cứu và sản xuất bởi tập đoàn dược phẩm Zeria Nhật Bản cung cấp Chondroitin sulfate là dưỡng chất thiết yếu giúp tái tạo mô sụn và dịch khớp; kết hợp Cao khô nhũ hương có tác dụng hiệu quả trong việc chống viêm đặc biệt là ở xương khớp. Sản phẩm giúp bảo vệ bao khớp khỏi tình trạng viêm, kích thích tiết dịch nhờn làm giảm thiểu hiện tượng hao hụt dịch khớp, là một trong các sản phẩm được ưa thích tại Nhật Bản để hỗ trợ bệnh nhân khô khớp gối.

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Chondro Support sản phẩm hỗ trợ bệnh nhân khô dịch khớp

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