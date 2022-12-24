Uống thuốc sai cách khi bị cảm cúm, bí quyết giữ phổi khỏe mạnh trong mùa lạnh

Sống khỏe 24/12/2022 08:36

Phổi là bộ phận quan trọng của cơ thể, nó giúp ích rất nhiều trong việc hít thở hàng ngày của con người, mỗi người cần biết cách giữ phổi khỏe mạnh để "chiến đấu" lại bệnh tật.

 

Thường xuyên tập thể dục - thể thao

Thói quen tập thể dục thường xuyên không chỉ giúp cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn giúp giúp các bộ phận nội tại của cơ thể được thanh lọc nhất là phổi. Hoạt động thể chất buộc các cơ phải làm việc nhiều hơn, làm tăng nhịp thở của cơ thể, dẫn đến việc cung cấp oxy cho cơ bắp nhiều hơn. Đồng thời, điều này còn giúp cải thiện lưu thông, làm cho cơ thể loại bỏ lượng carbon dioxide dư thừa có trong phổi một cách hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt như các bệnh nhân bị COPD, xơ nang hoặc hen suyễn, có vấn đề về phổi mãn tính cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi bắt đầu chế độ tập thể dục.

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Thói quen tập thể dục thường xuyên không chỉ giúp cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn giúp giúp các bộ phận nội tại của cơ thể được thanh lọc nhất là phổi - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên xông hơi thư giãn, làm sạch phổi

Xông hơi với nước sạch giúp ích rất nhiều trong việc giữ gìn lá phổi khỏe mạnh, nó giống như việc chúng ta tắm hằng ngày, giúp lấy đi bụi bẩn trên xa thì xông hơi cũng có cơ chế tương tự.

Nhiệt độ cao của nước giúp kích thích quá trình trao đổi chất và đào thải độc tố trong phổi ra bên ngoài, giúp làm sạch phổi hiệu quả. Bên cạnh đó, xông hơi nước còn làm tốt công việc mở đường thở và giảm chất nhầy ở phổi.

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Xông hơi với nước sạch giúp ích rất nhiều trong việc giữ gìn lá phổi khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm dịu cơn ho tự nhiên, không kìm nén cơn ho

Ho là phản ứng tự nhiên của cơ thể giúp thải độc tố có trong chất nhầy. Khi làm dịu cơn ho một cách tự nhiên sẽ giúp giảm chất nhờn dư thừa trong phổi và đẩy qua đường thở một cách tốt hơn, thay vì dùng thuốc và kẹo ngậm.

- Ngồi xuống ghế, thả lỏng vai, giữ hai chân bằng phẳng trên sàn.

- Khoanh tay trên bụng.

- Hít vào từ từ qua mũi.

- Từ từ thở ra, nghiêng người về phía trước, đẩy cánh tay vào bụng.

- Ho 2 - 3 lần trong khi thở ra, giữ cho miệng mở để tống chất nhầy.

- Nghỉ ngơi và lặp lại khi cần thiết.

Thực phẩm giúp bảo vệ phổi

Uống nhiều nước và ăn nhiều trái cây và rau quả - chứa các chất dinh dưỡng giúp tăng cường hệ miễn dịch. Dùng các thực phẩm chống viêm cũng giúp làm giảm các triệu chứng viêm đường thở và liên quan đến phổi. Các thực phẩm chống viêm từ tự nhiên bạn có thể sử dụng dễ dàng như: Nghệ, đậu lăng, quả ô liu, hạt óc chó, anh đào, quả việt quất...

Trà xanh tươi cũng là một loại "thần dược" giúp thanh lọc cơ thể và nó chứa thành phần oxy hóa cao giúp giảm viêm phổi hiệu quả.

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Uống nhiều nước và ăn nhiều trái cây và rau quả - chứa các chất dinh dưỡng giúp tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Hành động cụ thể để bảo vệ phổi

Rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng, và tránh chạm vào mặt càng nhiều càng tốt, để ngăn ngừa nhiễm khuẩn, có thể dẫn đến viêm phổi.

Không tụ tập những nơi đông người dễ lây bệnh về hô hấp.

Đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng, giúp cản được tương đối giọt bắn từ người này sang người khác.

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Từ khóa:   COVID-19 bệnh viêm phổi uống thuốc sai cách

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