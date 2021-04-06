Tay chân miệng vào mùa, bác sĩ nhi nhắc lại dấu hiệu 'GIẬT MÌNH' mà cha mẹ nào cũng nên học

Theo đó, các bậc cha mẹ nên tham khảo những chia sẻ từ Bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia dịch tễ như sau:

Theo bác sĩ, phụ huynh nên đặc biệt chú ý đến dấu hiệu giật mình, nếu không giật mình thì rất hiếm khi có biến chứng.

- Tự nhiên bỏ ăn, chảy nước miếng, khóc, nói đau miệng.

- Sốt 1, 2 bữa sau hết sốt lại nổi mụn nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân mông, gối; lở trong miệng.

Bệnh nhân cần khám bác sĩ nhi gần nhà trong trường hợp này.

2. COI CHỪNG NẶNG:

- Sốt hơn 2 ngày.

- Sốt từ 39 độ hơn, uống thuốc khó hạ sốt.

- Nôn ói hay nhợn ói hoài.

Bệnh nhân cần đến bệnh viện ngay nếu gặp dấu hiệu này.

3. NẶNG RỒI:

- Giật mình chới với: Lúc vừa thiu thiu ngủ, bé nẩy người nâng 2 tay 2 chân lên, mắt mở lại nhìn lên 1 nhịp rồi lại nhắm mắt thiu thiu ngủ lại; nếu bị nặng sẽ lại giật mình chới với lại. Trường hợp giật mình lăn qua lăn lại khi ngủ sâu lại không phải dấu hiệu tay chân miệng.

- Không đi vững, tay chân yếu, người run.

Trường hợp này, bác sĩ nhi khuyến cáo bé cần được đưa đi bệnh viện gấp.

4. QUÁ NẶNG:

Thở mệt, da nổi bông, mạch sờ không thấy hay quá nhanh.

Với trường hợp này, gia đình cần đưa bé đến bệnh viện gấp.

5. PHÒNG BỆNH:

- Rửa tay: Trẻ cần rửa tay trước khi vào lớp, trước khi về nhà, khi về tới nhà. Người lớn cần rửa tay trước khi chăm sóc trẻ, trước khi chế biến thức ăn, nhất là mới đi ra ngoài về.

- Báo cô giáo bé bệnh tay chân miệng để phòng cho các bé khác.

- Nghỉ học ít nhất 10 ngày.

- Ra phường xin thuốc sát trùng sàn nhà, đồ chơi.

- Vệ sinh nơi bé sinh hoạt, đồ chơi...

Phụ huynh cần nắm các dấu hiệu trẻ bị tay chân miệng - Ảnh: Internet

CÁC MẸO CHĂM SÓC BỆNH NHI TAY CHÂN MIỆNG

1. Nổi mụn nước nhiều quá:

- Thường trẻ nổi ngày càng nhiều làm phụ huynh lo nhưng thường nổi nhiều lại nhẹ hơn nổi ít.

- Không cần bôi thuốc xanh.

- Tắm rửa như bình thường, đến một giai đoạn mụn sẽ khô sau đó.

2. Kháng sinh - Vitamin:

- Nếu không loét miệng nhiều gây bội nhiễm thì không dùng kháng sinh.

- Vitamin cũng không cần lắm, khi trẻ đang đau miệng, nếu ép trẻ uống, trẻ sẽ đau thêm.

3. Ngủ lăn qua lăn lại, khóc chút chút:

- Đau họng do vết loét: Lấy gói Grangel (thuốc dạ dày) hay KIN baby bỏ vào ngăn mát tủ lạnh, cho bé ngậm hay chấm vào vết loét sẽ hết đau.

- Nếu trẻ có tình trạng ngứa ngáy quá có thể do kiêng không tắm.

4. Không chịu ăn:

- Do miệng đau: Phụ huynh cần làm thức ăn chờ nguội hẳn hay làm mát mới cho trẻ ăn.

- Không ăn nóng, ăn cay, ăn chua.

- Dùng gói Grangel hay KIN baby rơ miệng.

Trường hợp trẻ bị tay chân miệng, bác sĩ khuyến cáo các phụ huynh cần bình tĩnh chăm sóc bé. Thường sau ngày thứ 4, bé sẽ tươi tắn hẳn lên nếu được chăm sóc và điều trị đúng cách. Khi bé không giật mình không sốt cao là tình trạng đang ổn dần.