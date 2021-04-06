Tay chân miệng vào mùa, bác sĩ nhi nhắc lại dấu hiệu 'GIẬT MÌNH' mà cha mẹ nào cũng nên học

Sống khỏe 06/04/2021 06:04

Mới đây, bệnh viện Nhi đồng Thành Phố (TP.HCM) vừa chia sẻ thông tin cảnh báo các bậc phụ huynh trước nguy cơ bệnh tay chân miệng đang vào mùa.

Theo đó, các bậc cha mẹ nên tham khảo những chia sẻ từ Bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia dịch tễ như sau:

Các dấu hiệu bệnh tay chân miệng:

Theo bác sĩ, phụ huynh nên đặc biệt chú ý đến dấu hiệu giật mình, nếu không giật mình thì rất hiếm khi có biến chứng. 

1. NGHI NGỜ:

- Tự nhiên bỏ ăn, chảy nước miếng, khóc, nói đau miệng.

- Sốt 1, 2 bữa sau hết sốt lại nổi mụn nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân mông, gối; lở trong miệng.

Bệnh nhân cần khám bác sĩ nhi gần nhà trong trường hợp này. 

2. COI CHỪNG NẶNG:

- Sốt hơn 2 ngày.

- Sốt từ 39 độ hơn, uống thuốc khó hạ sốt.

- Nôn ói hay nhợn ói hoài.

Bệnh nhân cần đến bệnh viện ngay nếu gặp dấu hiệu này.

3. NẶNG RỒI:

- Giật mình chới với: Lúc vừa thiu thiu ngủ, bé nẩy người nâng 2 tay 2 chân lên, mắt mở lại nhìn lên 1 nhịp rồi lại nhắm mắt thiu thiu ngủ lại; nếu bị nặng sẽ lại giật mình chới với lại. Trường hợp giật mình lăn qua lăn lại khi ngủ sâu lại không phải dấu hiệu tay chân miệng. 

- Không đi vững, tay chân yếu, người run.

Trường hợp này, bác sĩ nhi khuyến cáo bé cần được đưa đi bệnh viện gấp. 

4. QUÁ NẶNG:

Thở mệt, da nổi bông, mạch sờ không thấy hay quá nhanh. 

Với trường hợp này, gia đình cần đưa bé đến bệnh viện gấp. 

5. PHÒNG BỆNH:

- Rửa tay: Trẻ cần rửa tay trước khi vào lớp, trước khi về nhà, khi về tới nhà. Người lớn cần rửa tay trước khi chăm sóc trẻ, trước khi chế biến thức ăn, nhất là mới đi ra ngoài về. 

- Báo cô giáo bé bệnh tay chân miệng để phòng cho các bé khác.

- Nghỉ học ít nhất 10 ngày.

- Ra phường xin thuốc sát trùng sàn nhà, đồ chơi.

- Vệ sinh nơi bé sinh hoạt, đồ chơi...

tay chan mieng
Phụ huynh cần nắm các dấu hiệu trẻ bị tay chân miệng - Ảnh: Internet

CÁC MẸO CHĂM SÓC BỆNH NHI TAY CHÂN MIỆNG

1. Nổi mụn nước nhiều quá:

- Thường trẻ nổi ngày càng nhiều làm phụ huynh lo nhưng thường nổi nhiều lại nhẹ hơn nổi ít.

- Không cần bôi thuốc xanh. 

- Tắm rửa như bình thường, đến một giai đoạn mụn sẽ khô sau đó. 

2. Kháng sinh - Vitamin:

- Nếu không loét miệng nhiều gây bội nhiễm thì không dùng kháng sinh. 

- Vitamin cũng không cần lắm, khi trẻ đang đau miệng, nếu ép trẻ uống, trẻ sẽ đau thêm. 

3. Ngủ lăn qua lăn lại, khóc chút chút:

- Đau họng do vết loét: Lấy gói Grangel (thuốc dạ dày) hay KIN baby bỏ vào ngăn mát tủ lạnh, cho bé ngậm hay chấm vào vết loét sẽ hết đau.

- Nếu trẻ có tình trạng ngứa ngáy quá có thể do kiêng không tắm.

4. Không chịu ăn:

- Do miệng đau: Phụ huynh cần làm thức ăn chờ nguội hẳn hay làm mát mới cho trẻ ăn.

- Không ăn nóng, ăn cay, ăn chua.

- Dùng gói Grangel hay KIN baby rơ miệng.

Trường hợp trẻ bị tay chân miệng, bác sĩ khuyến cáo các phụ huynh cần bình tĩnh chăm sóc bé. Thường sau ngày thứ 4, bé sẽ tươi tắn hẳn lên nếu được chăm sóc và điều trị đúng cách. Khi bé không giật mình không sốt cao là tình trạng đang ổn dần. 

3 bộ phận này trên cơ thể này ‘bốc mùi’, chứng tỏ gan đang tổn thương, có khi chuyển sang giai đoạn xơ gan, ung thư gan

3 bộ phận này trên cơ thể này ‘bốc mùi’, chứng tỏ gan đang tổn thương, có khi chuyển sang giai đoạn xơ gan, ung thư gan

Khi cơ thể có mùi bất thường trên 3 bộ phận này thì nên đi khám ngay vì gan có thể đang bị tổn thương nghiêm trọng, có khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn xơ gan, ung thư gan...

Xem thêm
Từ khóa:   ngừa bệnh tay chân miệng bệnh tay chân miệng vào mùa cách trị bệnh tay chân miệng

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 55 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 58 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 14 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?