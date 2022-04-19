Những loại thực phẩm tốt nên nằm trong giỏ hàng dành cho người cao huyết áp

Trong bài viết này, chúng ta hãy thảo luận về các loại thực phẩm có thể giúp giảm huyết áp cao nhé.

Thuốc men, thay đổi chế độ ăn uống và các điều chỉnh lối sống khác có thể làm giảm huyết áp cao trong khi giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan. Huyết áp cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và bệnh thận.

Thuốc men, thay đổi chế độ ăn uống và các điều chỉnh lối sống khác có thể làm giảm huyết áp cao trong khi giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan. Huyết áp cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và bệnh thận. Trong bài viết này, chúng ta hãy thảo luận về các loại thực phẩm có thể giúp giảm huyết áp cao nhé.

Nhiều nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một số loại thực phẩm có thể làm giảm huyết áp cao như sau:

1. Quả mọng

Quả việt quất và dâu tây chứa các hợp chất chống oxy hóa được gọi là anthocyanins, một loại flavonoid.

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một nghiên cứu lớn với hơn 34.000 người bị tăng huyết áp. Họ phát hiện ra rằng những người có lượng anthocyanin cao nhất chủ yếu từ quả việt quất và dâu tây giảm 8% nguy cơ huyết áp cao so với những người có lượng anthocyanin thấp.

Thưởng thức quả mọng như một món ăn nhẹ hoặc món ngọt sau bữa ăn, hoặc thêm chúng vào sinh tố và bột yến mạch sẽ giúp ích cho sức khỏe của bạn.

2. Chuối

Chuối chứa nhiều kali , một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh tăng huyết áp. Một quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 422 miligam kali.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, kali giảm bớt tác dụng của natri và làm giảm căng thẳng trong thành mạch máu.

Người lớn nên tiêu thụ 4.700 miligam (mg) kali mỗi ngày. Các loại thực phẩm giàu kali khác bao gồm:

trái bơ

dưa đỏ và dưa mật

cá chim

nấm

khoai lang

cà chua

cá ngừ

đậu

Những người bị bệnh thận nên nói chuyện với bác sĩ của họ về kali, vì quá nhiều kali sẽ có thể gây hại.

3. Củ cải đường

Uống nước ép củ cải đường có thể làm giảm huyết áp trong ngắn hạn và dài hạn.

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2015, các nhà nghiên cứu báo cáo rằng uống nước ép củ cải đỏ giảm huyết áp ở những người bị tăng huyết áp, những người uống 250 ml, khoảng 1 cốc nước ép mỗi ngày trong 4 tuần. Các nhà nghiên cứu nhận thấy một số tác động tích cực trong vòng 24 giờ.

Trong nghiên cứu này, những người uống 1 cốc nước ép củ cải đường mỗi ngày có huyết áp giảm trung bình khoảng 8/4 mm thủy ngân (mm Hg). Đối với nhiều người, sự thay đổi này đã đưa huyết áp của họ về mức bình thường. Các nhà nghiên cứu cho rằng hàm lượng nitrat vô cơ cao trong củ cải đường là tác nhân làm giảm huyết áp.

Có thể hữu ích khi uống một ly nước ép củ cải đường mỗi ngày, thêm củ cải đường vào món salad hoặc chế biến rau củ như một món ăn phụ tốt cho sức khỏe. Các sản phẩm nước ép củ cải đường cũng có sẵn cho bạn lựa chọn khi mua hàng trực tuyến.

4. Sô cô la đen

Món đồ ngọt này có thể làm giảm huyết áp. Một trong số 15 thử nghiệm cho thấy rằng sô cô la giàu cacao làm giảm huyết áp ở những người bị tăng huyết áp hoặc tiền tăng huyết áp. Chọn sô cô la chất lượng cao chứa tối thiểu 70% ca cao và tiêu thụ một miếng vuông mỗi ngày sẽ rất tốt cho sức khỏe của bạn.

5. Kiwi

Ảnh minh họa: Internet

Một khẩu phần kiwi hàng ngày có thể làm giảm huyết áp ở những người có mức độ tăng nhẹ. Các nhà nghiên cứu đã so sánh tác dụng của táo và kiwi đối với những người bị huyết áp nhẹ. Họ phát hiện ra rằng ăn ba quả kiwi mỗi ngày trong 8 tuần dẫn đến giảm đáng kể huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương, so với ăn một quả táo mỗi ngày trong cùng khoảng thời gian. Các tác giả nghi ngờ rằng các chất hoạt tính sinh học trong kiwi đã dẫn đến sự giảm huyết áp.

Kiwi cũng rất giàu vitamin C, có thể cải thiện đáng kể đo huyết áp ở những người tiêu thụ khoảng 500 mg vitamin mỗi ngày trong khoảng 8 tuần. Kiwi cũng dễ dàng để thêm vào bữa trưa hoặc sinh tố nếu bạn yêu thích.

6. Dưa hấu

Dưa hấu có chứa một axit amin gọi là citrulline, có thể giúp kiểm soát huyết áp cao.

Citrulline giúp cơ thể sản xuất oxit nitric, một loại khí giúp thư giãn các mạch máu và khuyến khích sự linh hoạt của các động mạch. Những tác động này giúp lưu thông máu, có thể làm giảm huyết áp cao.

Ảnh minh họa: Internet

Trong một nghiên cứu, người lớn bị béo phì và tiền cao huyết áp hoặc tăng huyết áp nhẹ uống chiết xuất dưa hấu cho thấy huyết áp giảm ở mắt cá chân và động mạch cánh tay. Động mạch cánh tay là động mạch chính ở cánh tay trên.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những động vật có chế độ ăn nhiều dưa hấu có sức khỏe tim mạch tốt hơn. Trong một nghiên cứu, những con chuột uống dung dịch chứa nước ép dưa hấu có ít mảng bám trong động mạch hơn 50% so với nhóm đối chứng. Những con chuột uống dung dịch này cũng có ít hơn 50% cholesterol lipoprotein mật độ thấp mà nhiều người mô tả là cholesterol xấu và chúng tăng trọng ít hơn 30% so với những con đối chứng.

Để tăng lượng dưa hấu, hãy thêm trái cây này vào món salad và sinh tố, hoặc thưởng thức một tô dưa hấu ướp lạnh.

7. Yến mạch

Yến mạch chứa một loại chất xơ được gọi là beta-glucan, có thể giảm mức cholesterol trong máu. Beta-glucan cũng có thể làm giảm huyết áp, theo một số nghiên cứu.

Một xem xét 28 thử nghiệm kết luận rằng tiêu thụ nhiều hơn chất xơ beta-glucan có thể làm giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Lúa mạch cũng chứa chất xơ này.

Bắt đầu ngày mới với một bát bột yến mạch hoặc sử dụng yến mạch cán mỏng thay vì vụn bánh mì để tạo kết cấu cho thịt hoặc bánh mì kẹp thịt chay nhé.

8. Rau xanh

Các loại rau lá xanh rất giàu nitrat, giúp kiểm soát huyết áp. Một số nghiên cứu cho thấy rằng ăn 1-2 phần rau giàu nitrat mỗi ngày có thể làm giảm chứng tăng huyết áp đến 24 giờ.

Ví dụ về các loại rau xanh bao gồm:

cải bắp

thì là

cải xoăn

rau diếp

rau bina

Để tiêu thụ một lượng rau xanh hàng ngày, hãy xào rau bina thành món cà ri và món hầm, xào củ cải Thụy Sĩ với tỏi để có món ăn phụ ngon miệng hoặc nướng một mẻ cải xoăn hấp dẫn là những gợi ý dành cho bạn.

9. Tỏi

Ảnh minh họa: Internet

Tỏi là một loại thực phẩm kháng sinh và kháng nấm tự nhiên. Thành phần hoạt chất chính của nó, allicin, thường chịu trách nhiệm về các lợi ích sức khỏe liên quan.

Một vài nghiên cứu cho thấy rằng tỏi làm tăng sản xuất oxit nitric của cơ thể, giúp cơ trơn thư giãn và mạch máu giãn ra. Những thay đổi này có thể làm giảm tình trạng tăng huyết áp.

Tỏi có thể làm tăng hương vị của nhiều bữa ăn mặn, bao gồm các món xào, súp và trứng tráng. Sử dụng tỏi thay vì muối có thể thúc đẩy sức khỏe của tim hơn nữa.

10. Thực phẩm lên men

Thực phẩm lên men rất giàu probiotics, là vi khuẩn có lợi đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường ruột.

Các nhà nghiên cứu đã báo cáo các tác dụng nâng cao hơn khi những người tham gia nghiên cứu tiêu thụ:

nhiều loài vi khuẩn probiotic

men vi sinh thường xuyên trong hơn 8 tuần

ít nhất 100 tỷ đơn vị hình thành thuộc địa mỗi ngày

Thực phẩm lên men để thêm vào chế độ ăn uống bao gồm:

sữa chua tự nhiên

kim chi

kombucha

giấm táo

miso

Một số người thích uống bổ sung probiotic cô đặc mỗi ngày. Các chất bổ sung probiotic có sẵn và bạn có thể mua hàng trực tuyến.

11. Đậu lăng

Đậu lăng là thực phẩm chủ yếu của nhiều chế độ ăn kiêng trên khắp thế giới, vì chúng là nguồn cung cấp protein và chất xơ tuyệt vời cho người ăn chay.

Vào năm 2014, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu tác động của một chế độ ăn uống giàu vi chất đối với chuột đã báo cáo giảm mức độ huyết áp và cholesterol. Tổng cộng 30% khẩu phần ăn của chuột bao gồm các loại đậu, bao gồm đậu, đậu Hà Lan, đậu lăng và đậu gà.

Đậu lăng rất linh hoạt. Nhiều người sử dụng chúng như một món ăn chay thay thế cho thịt bò băm hoặc để thêm phần lớn vào món salad, món hầm và súp.

12. Sữa chua tự nhiên

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ có báo cáo sữa chua có thể làm giảm nguy cơ cao huyết áp ở phụ nữ.

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những phụ nữ trung niên tiêu thụ từ 5 khẩu phần sữa chua trở lên mỗi tuần trong 18–30 tuổi đã giảm được 20% nguy cơ tăng huyết áp so với những phụ nữ có độ tuổi tương tự hiếm khi ăn sữa chua. Những người đàn ông trong nghiên cứu dường như không có được lợi ích tương tự, nhưng lượng sữa chua của họ có xu hướng thấp hơn. Điều quan trọng cần lưu ý là Hội đồng Sữa Quốc gia tại Hoa Kỳ đã tài trợ cho nghiên cứu này.

Các loại sữa chua không đường, chẳng hạn như sữa chua tự nhiên hoặc sữa chua Hy Lạp, có xu hướng có nhiều lợi ích hơn. Thưởng thức chúng với trái cây, quả hạch hoặc hạt để có một bữa ăn nhẹ hoặc món tráng miệng bổ dưỡng.

13. Lựu

Uống 1 cốc nước ép lựu mỗi ngày trong 28 ngày có thể làm giảm huyết áp cao trong thời gian ngắn. Các nhà nghiên cứu cho rằng tác dụng này là do hàm lượng chất chống oxy hóa trong trái cây.

Trong khi lựu có thể được thưởng thức nguyên quả, một số người thích nước ép hơn. Khi mua nước ép lựu đóng gói sẵn, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng không có thêm đường nhé.

14. Quế

Ảnh minh họa: Internet

Quế cũng có thể giúp giảm huyết áp, ít nhất là trong thời gian ngắn hạn.

Quế được nghiên cứu cho thấy làm giảm huyết áp tâm thu ngắn hạn 5,39 mm Hg và huyết áp tâm trương 2,6 mm Hg. Tuy nhiên, nghiên cứu thêm là cần thiết.

Thêm quế vào chế độ ăn uống bằng cách rắc nó lên bột yến mạch hoặc trái cây tươi cắt nhỏ, thay thế cho đường là một trong những cách hữu ích dành cho bạn.

15. Hạt dẻ cười

Hạt dẻ cười là loại hạt có lợi cho sức khỏe có thể làm giảm chứng tăng huyết áp.

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu báo cáo rằng bao gồm hạt hồ trăn trong một chế độ ăn uống vừa phải chất béo có thể làm giảm huyết áp trong thời gian căng thẳng. Điều này có thể là do một hợp chất trong hạt làm giảm độ thắt chặt của các mạch máu. Điều quan trọng cần lưu ý là Ủy ban Hạt dẻ cười California của Fresno và Người trồng hạt dẻ cười Hoa Kỳ đã tài trợ cho nghiên cứu quy mô nhỏ này.

Các nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng các loại hạt khác, chẳng hạn nhưquả hạnh cũng đã có tác dụng tương tự.

Ăn nhẹ với hạt dẻ cười, trộn chúng vào món salad hoặc trộn chúng thành món pestos. Các loại hạt không ướp muối có lợi cho sức khỏe hơn và có sẵn cho bạn mua hàng online tiện lợi.

Theo Medical News Today