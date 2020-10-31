Những công dụng nghệ đen đối với sức khỏe

Vậy còn theo Tây y thì nghệ đen có công dụng gì?

Y học cổ truyền phương Đông đã chỉ ra các công dụng nghệ đen trong hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh như chữa trào ngược dạ dày, lạnh bụng, ăn không tiêu, nôn trớ ở trẻ nhỏ,… Ngoài ra, nghệ đen còn mang đến nhiều tác dụng hiệu quả cho sức khỏe con người.

- Kháng khuẩn, kháng viêm, giúp ức chế và ngăn chặn quá trình kích hoạt các phản ứng gây viêm trong cơ thể.

Một số tài liệu của y học hiện đại gần đây đã chỉ ra rằng curcumin có trong loại dược liệu này mang đến nhiều tác dụng phổ biến như:

- Những trường hợp bị đau răng, viêm xương khớp hoặc một số vấn đề ở dạ dày sẽ được giảm hiệu quả nhà nghệ đen.

- Ức chế sự phát triển của các tế bào tự do. Ngăn ngừa và hỗ trợ tiêu diệt khối u, giảm đi các tác dụng phụ của các phương pháp hóa trị.

- Ngăn ngừa oxy hóa, chống lại sự hình thành các vi khuẩn có hại.

- Bên cạnh đó, nghệ đen còn giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư gan. Hỗ trợ tăng hấp thụ của máu.

1. Nghệ đen chữa được bệnh gì?

Trong nghệ đen chứa nhiều thành phần dưỡng chất rất tốt cho cơ thể nên chúng mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe như:

+ Chữa đầy bụng, ăn không tiêu

Dùng 1 trái tim lợn và 25g nghệ đen. Tim lợn thì mang đi rửa sạch và thái miếng vừa ăn. Thảo dược xắt lát mỏng nấu chung với tim lợn, nêm nếm gia vị cho vừa miệng và ăn kèm với cơm. Nên sử dụng bài thuốc này liên tục từ 5 - 7 ngày để giúp cải thiện các triệu chứng khó chịu ở bụng.

Tim lợn thì mang đi rửa sạch và thái miếng vừa ăn

+ Chữa nôn trớ ở trẻ nhỏ

Bạn dùng 4g nghệ đen, 4 hạt muối ăn, ngưu hoàng lượng cỡ bằng hạt khô. Hòa nghệ đen với sữa, muối và đun sôi lên trong khoảng 5 phút, sau đó thêm ngưu hoàng vào quậy tan ra, chia nhỏ liều dùng từ 2 - 3 lần trong ngày.

Dùng nghệ đen giúp chữa nôn trớ ở trẻ nhỏ

+ Nghệ đen trị hoa mắt, chóng mặt

Chuẩn bị các vị thuốc sau: Đương quy, đào nhân, sài hồ, ngưu tất, hà thủ ô, mỗi thứ khoảng 20g, lô hội 25g, long đởm và đại hoàng mỗi thứ 10g, hoàng kỳ và nghệ đen mỗi thứ 30g.

Cách thực hiện: Mang tất cả các nguyên liệu đi sao vàng và cắt lát nhỏ. Cho các nguyên liệu vào một chiếc bình thủy tinh và đổ rượu vào ngâm trong vòng 2 tuần. Mỗi ngày sử dụng 2 - 3 lần, mỗi lần dùng 20ml.

Dùng nghệ đen làm bài thuốc trị hoa mắt, chóng mặt

+ Nghệ đen chữa đau bụng kinh

Sử dụng 20g nghệ đen, 8g ngải cứu, 16g ích mẫu. Đem tất cả các nguyên liệu sắc với 500ml nước đến khi cạn còn 200ml thì ngưng, nên chia nhỏ ra uống mỗi ngày 2 lần trước khi dùng bữa ăn chính.

+ Bổ máu với nghệ đen

Công thức của thang thuốc như sau: nghệ đen, đỗ nhược, xuyên khung, cam thảo, hồi hương, đương quy, bạch thược, địa hoàng mỗi vị 40g. Đem tán nhỏ các nguyên liệu thành bột mịn và vò viên nhỏ. Mỗi ngày nên sử dụng từ 8-12g.

+ Tác dụng chữa lạnh bụng của nghệ đen

Dùng 100g củ nghệ tươi hòa cùng với 50g mộc hương tán, sau đó mang đi tán thành bột mịn, rồi cho vào hũ đậy kín nắp lại. Mỗi lần sử dụng 2g pha vào nước ấm và sử dụng.

Nghệ đen có tác dụng chữa lạnh bụng

+ Nghệ đen trị nứt gót chân

Chuẩn bị: Bột nghệ và dầu dừa (có thể thay bằng dầu oliu hoặc dầu thầu dầu).

Cách làm: Trộn 2 nguyên liệu trên thành hỗn hợp sền sệt, đắp chúng lên chân tại vùng da bị nứt vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, để yên sau 15 phút rồi rửa sạch lại.

+ Tác dụng làm mờ vết thâm, sẹo của nghệ đen

Khi được hỏi nghệ đen có tác dụng gì cho da thì câu trả lời hàng đầu là làm mờ sẹo, giảm thâm nhanh chóng, an toàn. Cách làm đơn giản là dùng củ nghệ tươi, đem đi rửa sạch sau đó cạo bỏ lớp vỏ ngoài rồi cắt thành từng miếng mỏng hoặc nghiền nhuyễn và đắp lên những vùng da bị tổn thương. Trước khi áp dụng, nên chú ý việc vệ sinh khu vực bị tổn thương bằng nước muối. Mỗi lần đắp từ 20 - 30 phút, mỗi ngày thực hiện 2 lần.

Nghệ đen có tác dụng làm mờ vết thâm, sẹo

+ Công dụng của nghệ đen chữa dạ dày mãn tính

Nguyên liệu: 1kg củ nghệ đen, 300g ô tặc cốt, 200g trúc diệp sài hồ cùng với mật ong nguyên chất.

Cách thực hiện: mang sài hồ đi sao vàng, rồi đem nghiền mịn thành bột cùng các nguyên liệu còn lại, sau đó trộn chung với mật ong. Mỗi ngày nên dùng 20g, 2 lần trước mỗi bữa ăn nửa tiếng.

+ Nghệ đen chữa vàng da do viêm gan

- Bạn chuẩn bị củ nghệ đen, quả tắc non, uất kim, củ gấu. Tất cả dùng ở dạng khô với liều lượng bằng nhau.

- Mang nghiền các vị thuốc trên thành bột mịn và trộn đều cùng với mật ong. Mỗi ngày uống 2g sau khi ăn 30 phút.

Nghệ đen có tác dụng chữa vàng da do viêm gan

+ Chữa bệnh đại tràng co thắt, táo bón, đại tiện ra máu

Bạn chuẩn bị 1kg bột nghệ đen, 40g đại hoàng, 500g cồ nốc mảnh, 200g mè đen. Mang tất cả nguyên liệu đi tán mịn và trộn với mật ong. mỗi ngày uống tối đa 20g.

+ Ngăn ngừa và làm mờ vết rạn da sau sinh

Chuẩn bị nguyên liệu gồm nghệ đen và gừng tươi với liều lượng bằng nhau. Mang giã nát 2 vị thuốc rồi đem ngâm rượu. Bạn thoa hỗn hợp rượu gừng nghệ lên những khu vực da dễ bị rạn như đùi, bụng, hông mỗi ngày từ 1 – 2 lần.

Nghệ đen giúp ngăn ngừa và làm mờ vết rạn da sau sinh

+ Bài thuốc nghệ đen mật ong chữa dạ dày

Đối với những người đang mắc chứng viêm loét dạ dày thì ngoài việc sử dụng nghệ vàng kết hợp với mật ong thì bạn có thể dùng nghệ đen để kết hợp với mật ong cũng chữa được bệnh rất tốt:

Nguyên liệu: 1 muỗng bột nghệ đen, 2 muỗng mật ong nguyên chất.

Cách làm: Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau và ăn trực tiếp 1-2 muỗng cà phê vào lúc bụng đói trước mỗi bữa ăn. Nếu kiên trì sử dụng phương pháp này thường xuyên sẽ giúp bạn giảm bớt các cơn đau cũng như ngăn ngừa những tổn thương không tốt đến dạ dày.

Bài thuốc nghệ đen mật ong chữa dạ dày

Chú ý là những người bị viêm loét dạ dày nặng, chảy máu dạ dày, phụ nữ đang mang thai hoặc bị rong kinh thì không nên sử dụng cách này do tác dụng phá huyết mạch của nghệ đen.

*** Nghệ đen và nghệ vàng loại nào tốt hơn?

Trên thực tế, khó có thể so sánh 2 loại trên vì cả nghệ đen và nghệ vàng đều có thành phần hóa học cùng những công dụng hoàn toàn khác nhau.

Trong nghệ vàng có chứa thành phần nổi tiếng là curcumin mang đến công dụng giúp ức chế quá trình lão hóa, làm lành vết thương của cơ thể, cải thiện viêm loét dạ dày, hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả.

Còn thành phần chủ yếu có trong nghệ đen là các serquiterpen cùng với tinh dầu. Và tác dụng chính của loại nghệ này là phá huyết, hỗ trợ làm tan các cục máu đông trong nhiều bệnh lý nguy hiểm, chữa chứng thường xuyên ăn uống khó tiêu.

Nghệ đen và nghệ vàng mang đến những lợi ích về sức khỏe riêng biệt

Chính sự khác nhau lớn như vậy mà người dùng sẽ rất khó để có thể so sánh nghệ đen và nghệ vàng thì loại nghệ nào tốt hơn. Mỗi loại sẽ mang đến những lợi ích về sức khỏe riêng biệt nên tùy vào mục đích sử dụng, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà bạn có thể lựa chọn sử dụng nghệ vàng hoặc nghệ đen cho phù hợp để mau khỏi bệnh.

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2. Những lưu ý khi sử dụng nghệ đen chữa bệnh

- Bạn nên tránh sử dụng nghệ đen trong các trường hợp người đang mang thai hoặc bị khí huyết hư tổn.

- Do đặc tính phá huyết mạnh nên dược liệu này không thích hợp sử dụng trong trường hợp phụ nữ bị rong kinh.

- Đối với những cơ thể đang bị hư yếu mà muốn dùng nghệ đen thì cần phối hợp với một số vị như Truật, Sâm theo hướng dẫn của thầy thuốc.

- Uống nghệ đen có thể gây ra tình trạng chậm đông máu. Vì vậy, cần ngưng dùng chúng trước và sau khi phẫu thuật ít nhất 2 tuần.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn biết được công dụng nghệ đen đối với sức khỏe cũng như biết cách sử dụng chúng với liều lượng hợp lý để hỗ trợ điều trị nhiều vấn đề của cơ thể.