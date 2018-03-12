Dưới đây là những nguyên nhân gây ra tình trạng đau xương sườn , bạn không nên chủ quan:

Những cơn đau nhói hoặc âm ỉ ở xương sườn thường là do căng cơ. Tuy nhiên trong một số trường hợp, đây có thể là triệu chứng của nhiều căn bệnh nguy hiểm bạn đang mắc phải.

Đây là căn bệnh bắt nguồn từ sự tấn công của các vi khuẩn làm nhiễm trùng phổi, tắc mạch phổi. Viêm màng phổi có thể gây ra các triệu chứng như đau ngực trái hoặc phải, đau xương sườn do các dây thần kinh trong màng phổi bị kích thích. Đặc biệt, cơn đau xương sườn sẽ trở nặng hơn khi bạn hít thở.

Mặc dù là trường hợp hiếm gặp nhưng đau xương sườn vẫn có thể là dấu hiệu của ung thư phổi. Tình trạng này có thể kèm theo một số triệu chứng như ho ra chất nhầy hoặc máu, đau ngực, sụt cân bất thường. Nếu nghi ngờ trước triệu chứng này, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, viêm màng phổi có khả năng tiến triển thành ung thư, rất nguy hiểm.

Đau tim

Đau xương sườn trái kèm theo hiện tượng tê cứng tay trái có thể là dấu hiệu cảnh báo tim bạn đang gặp vấn đề, triệu chứng này thường xuất hiện trước cơn đau tim vài ngày hoặc một tuần.

Trong một số trường hợp, cơn đau tim còn gây ra những cơn tức ngực bất thường và biến mất chỉ trong vài phút. Chính vì vậy, khi gặp phải dấu hiệu này, bạn cần đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt.

Đừng chủ quan trước những cơn đau xương sườn bất thường - Ảnh minh họa: Internet

Tràn khí màng phổi

Khi gặp tình trạng tràn khí màng phổi, bạn sẽ có cảm giác đau nhức dữ dội ở một bên ngực kèm theo một số triệu chứng như thở nhanh, tăng nhịp tim, ho khan… Bên cạnh đó, hiện tượng không khí đi vào khoang trống giữa phổi và thành ngực chịu áp suất mạnh làm phổi tràn khí sẽ gây ra những cơn đau xương sườn bất thường.

Một trong những nguyên nhân gây tràn khí màng phổi là do nhiễm trùng, hen suyễn hoặc các bệnh về phổi gây ra.

Viêm sụn sườn

Những cơn đau xương sườn bất thường có thể là dấu hiệu của tình trạng viêm sụn sườn. Nếu triệu chứng này đi kèm với đau cục bộ ở lồng ngực, đau khi bị ép ngực hoặc khi hít thở, tập thể dục thì nên đi khám ngay lập tức.

Hãy đến bệnh viện nếu nghi ngờ về dấu hiệu đau xương sườn - Ảnh minh họa: Internet

Sỏi mật

Tắc túi mật hoặc sỏi mật có thể là nguyên nhân gây ra những cơn đau xương sườn bên phải. Sự tích tụ quá nhiều cholesterol trong cơ thể sẽ làm xuất hiện những viên sỏi nhỏ trong túi mật và gây đau. Đặc biệt, các cơn đau này thường nằm ở khu vực sườn phải hoặc trung tâm vùng bụng.

Vì vậy, hiện tượng đau xương sườn tưởng chừng bình thường này có thể là triệu chứng cảnh báo nhiều căn bệnh nguy hiểm, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra nếu nghi ngờ trước bất kỳ dấu hiệu nào.