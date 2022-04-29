Hội chứng Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) thường được cho là hội chứng chỉ xuất hiện ở trẻ em, nhưng ngày nay tỉ lệ người lớn mắc ADHD cũng đang gia tăng. WebMD, một trang web thông tin y tế của Mỹ, đã chỉ ra hội chứng ADHD ở người trưởng thành có thể gây khó khăn trong cuộc sống hàng ngày nếu các triệu chứng trở nên nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của con người.

Những người mắc hội chứng ADHD thường không có khả năng kiểm soát hay ngăn cản hành vi của chính mình. Kết quả, những người như vậy không thể kiểm soát được những gì bản thân ăn. Ngoài ra, xảy ra hiện tượng nồng độ dopamine - một loại hormone liên kết với trung tâm thần kinh khoái cảm của não, ở mức thấp. Vì vậy nên ăn uống nhiều ở mức vừa phải sẽ giúp làm tăng mức dopamine và cải thiện tâm trạng.

Những người bị mắc hội chứng ADHD sẽ thường có cảm giác lo lắng không dừng lại, điều này có thể khiến bản thân không thể thực hiện các hoạt động hàng ngày của mình một cách bình thường. Trong số những người trưởng thành bị mắc hội chứng này thì khoảng một nửa số người có những triệu chứng lo âu kéo dài không ngừng. Nếu hành vi của bản thân ngày càng kích động do hội chứng ADHD gây ra, hãy điều trị sớm hội chứng ADHD để có thể giúp làm thuyên giảm các triệu chứng lo âu, bất an.

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Căng thẳng mãn tính

Những người mắc hội chứng ADHD có nhiều khả năng thường bị căng thẳng ở mức độ cao trong khoảng thời gian dài. Do đó, theo thời gian, nó có thể gây ra một số triệu chứng từ nhẹ đến nặng như căng và đau cơ, khó thở, các vấn đề về tim, vấn đề kiểm soát lượng đường trong máu và các vấn đề về tiêu hóa.

Khả năng tập trung kém

Những người mắc hội chứng ADHD thường mất tập trung. Bản thân cũng có thể gặp khó khăn trong việc quản lý thời gian của mình do các vấn đề về khả năng tập trung, dẫn đến không thể hoàn thành deadline (hạn nộp) công việc, trường học hoặc việc cá nhân.

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Tiêu xài quá mức

Những người mắc hội chứng ADHD thường thích mua thứ gì đó khiến bản thân cảm thấy tốt hơn trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, thói quen tiêu dùng rủi ro như vậy cũng có thể gây ra các vấn đề kinh tế cá nhân.

Nghiện các thiết bị điện tử

Đúng là rất khó để duy trì khả năng tập trung nếu mắc hội chứng ADHD. Tuy nhiên, những người mắc hội chứng này thường có xu hướng không thể rời mắt khỏi những hình ảnh sống động, đầy kích thích của điện thoại thông minh, trò chơi điện tử và TV.

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Xảy ra một số vấn đề trong mối quan hệ

Một số cặp vợ chồng mắc hội chứng ADHD nếu không điều trị các triệu chứng do ADHD gây ra, có thể dẫn đến tình trạng trầm trọng hơn và việc giao tiếp cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu. Hai người sẽ hay cằn nhằn hoặc nói những lời tiêu cực khi đối phương có những biểu hiện hay quên hoặc thiếu tập trung do ADHD, dẫn đến việc giao tiếp trở nên tồi tệ hơn và tạo khoảng cách cho cả hai.

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Các vấn đề về kiểm soát cảm xúc

Một tác động xấu khác của ADHD là ảnh hưởng đến não, khiến não khó kiểm soát cách thức phản ứng với các kích thích xung quanh. Những cảm xúc tiêu cực như cáu kỉnh hoặc nóng nảy nếu không được kiểm soát đúng đắn thì có thể nóng giận và lo lắng quá mức về cả những điều nhỏ nhặt.