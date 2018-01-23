Muốn sống thọ, bạn đừng bỏ qua những cách sử dụng điện thoại an toàn cho sức khỏe này

Ngày nay, điện thoại di động đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người với nhiều tính năng hữu ích. Tuy nhiên, thiết bị này có thể ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe nếu không biết cách sử dụng.

Ngoài ra, trong quá trình sạc độ bức xạ của điện thoại cao hơn gấp 10 lần, ảnh hưởng trực tiếp đền sức khỏe của người sử dụng. Không chỉ vậy, bạn có thể bị điện giật tử vong.

Bạn nên hạn chế việc sử dụng điện thoại khi đang sạc pin bởi vì lúc này, dòng điện áp bên trong cao gấp nhiều lần so với bình thường nên dễ gây hư hỏng cho các linh kiện của máy.

Đừng vừa ăn vừa bấm điện thoại

Theo nhiều nghiên cứu, chiếc điện thoại di động của bạn chứa rất nhiều vi khuẩn thậm chí còn bẩn gấp 10 lần bồn cầu vệ sinh. Do đó, nếu vừa ăn vừa sử dụng điện thoại, bạn đã vô tình để vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể khiến sức khỏe ngày càng kém.

Vi khuẩn ẩn náu trong điện thoại có thể xâm nhập vào cơ thể trong lúc bạn đang ăn - Ảnh minh họa: Internet

Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên cất điện thoại đi và rửa tay với xà phòng diệt khuẩn trước khi dùng bữa. Ngoài ra, bạn cũng nên thường xuyên lau chùi điện thoại bằng cồn pha loãng ít nhất 1 lần/tuần.

Đặt điện thoại cách xa đầu khi ngủ

Khoảng cách giữa cơ thể và điện thoại quyết định đến mức độ bức xạ mà cơ thể hấp thụ. Do đó, nếu để điện thoại ở gần đầu khi ngủ, mức ảnh hưởng của bức xạ sẽ rất lớn và có thể gây ra hiện tượng mất ngủ, đau đầu và mệt mỏi khi thức dậy. Để phòng tránh hiện tượng này, bạn nên để điện thoại cách xa giường.

Tránh để điện thoại trước ngực hay trong túi quần

Khi điện thoại di động thường xuyên nằm sát ngực hay hông, các bức xạ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tim và cơ quan sinh sản.

Đặc biệt đối với nam giới, thói quen để điện thoại trong túi quần có thể khiến tinh trùng bị yếu dẫn đến vô sinh. Do đó, thay vì mang di động trực tiếp trên người, bạn có thể bỏ chúng trong balo hay túi xách.

Tập thói quen dùng 2 tay bấm điện thoại

Điện thoại thông minh ngày nay đều có màn hình cảm ứng, do đó việc lướt điện thoại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tính năng hữu ích này lại vô tình gây hại cho đôi tay của người sử dụng. Vì trong quá trình sử dụng, bạn chỉ sử dụng ngón tay cái để lướt điện thoại nên khiến ngón tay chịu áp lực rất lớn. Nếu không thay đổi, lâu dần ngón tay cái sẽ bị cứng không co lại được gây đau đớn.

Cách tốt nhất để khắc phục vấn đề này là bạn nên tập thói quen sử dụng điện thoại bằng hai tay để chia đôi áp lực. Ngoài ra, bạn cũng không nên chơi điện thoại quá lâu.

Kể từ bây giờ, hãy bảo vệ sức khỏe với các cách sử dụng điện thoại an toàn này nhé.