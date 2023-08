Mụn mọc ở 6 vị trí này thì chớ nên chủ quan, các bộ phận quan trọng trên cơ thể bạn đang ngầm 'kêu cứu'

Có rất nhiều yếu tô gây nên mụn trên khuôn mặt. Chúng ta cảm thấy mất tự tin và luôn phải tìm cách đối phó với chúng mà không hiểu rõ nguyên nhân mà chúng xuất hiện. Trong số đó, mụn trên mặt có thể do một vài yếu tố sức khỏe của bạn gây ra.

Khi thấy mụn mọc trên trán thường xuyên và nhiều, rất có thể bạn đang gặp vấn đề ở bàng quang và ruột già.

Mụn trên trán chứng tỏ cơ quan tiêu hóa của bạn đang gặp vấn đề.

Nguyên nhân gây mọc mụn ở vị trí này là do chế độ ăn uống không hợp lí, ăn quá nhiều chất béo và thực phẩm đã được chế biến sẵn. Do vậy, cách ngăn ngừa và điều trị dễ dàng nhất là bạn nên hạn chế tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, cân bằng chế độ dinh dưỡng, ăn nhiều rau quả xanh cung cấp vitamin C và uống nhiều nước.

2. Mụn trên chân mày

Mụn mọc trên chân mày báo hiệu bạn đang gặp vấn đề về thần kinh. Thường xuyên lo âu, suy nghĩ quá nhiều hoặc bị trầm cảm, suy tư chính là nguyên nhân khiến mụn mọc ở khu vực này.

Mụn mọc trên chân mày cảnh báo bạn đang quá căng thẳng.

Bạn nên dành nhiều thời gian thư giãn đầu óc, ngủ nhiều hơn, dành thời gian cho việc giải trí, vui chơi cùng gia đình và bạn bè, điều này sẽ giúp tinh thần sảng khoái và thoải mái hơn. Ngoài ra, bạn nên uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, rau củ xanh để cung cấp các năng lượng cần thiết cho cơ thể.

3. Mụn xung quanh chân mày

Hãy chú ý đến gan nếu mụn mọc quanh chân mày.

Khi bạn thấy mụn mọc xung quanh lông mày, điều này báo hiệu cho bạn biết là mình đang có dấu hiệu về gan. Vị trí mụn trên mặt này rất nguy hiểm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến gan mà gan là bộ phận lọc thải chính của cơ thể.

Lời khuyên cho bạn là nên cân bằng lại chế độ dinh dưỡng của mình, hạn chế chất béo dầu mỡ, tăng cường ăn rau xanh, trái cây tươi, nước ép rau quả để loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, giúp gan phục hồi chức năng.

4. Mụn trên má

Mụn trên má tưởng chừng bình thường nhưng nguyên nhân có thể do phổi bạn có vấn đề.

Nhược điểm trên má có thể là do tiêu thụ nhiều đường. Cố gắng hạn chế lượng đường hàng ngày của bạn bao gồm đường tinh luyện. Đó cũng là một lý do để bạn chuyển sang chế độ ăn uống lành mạnh hơn.

Khu vực này cũng được kết nối với phổi của bạn. Mụn trên má có thể là kết quả của một số vấn đề hô hấp .

Lý do khác có thể xảy ra là do sử dụng điện thoại. Màn hình điện thoại chứa rất nhiều vi khuẩn sẽ lây vào khuôn mặt khi nói chuyện trên điện thoại. Đừng quên thường xuyên làm sạch màn hình với khăn lau khử trùng.

5. Hai bên của mũi và môi trên

Mụn vùng mũi và trên mép có thể là do tim, lá lách hoặc phổi không khỏe mạnh.

Mụn trứng cá trên mũi chỉ ra rằng bạn ăn quá nhiều thức ăn cay, mặn và nhiều dầu. Cố gắng giảm số lượng các loại thực phẩm này. Ngoài ra, chú ý đến sức khỏe tim mạch và huyết áp.

Mụn trứng cá ở môi trên và đầu mũi có thể là kết quả của vấn đề về tim, lá lách hoặc phổi.

6. Mụn ở cằm

Hãy cân bằng nội tiết tố nếu thấy mụn xuất hiện ở cằm.

Khi thấy mụn xuất hiện ở cằm hoặc khu vực gần miệng bạn cần nên chú ý. Mụn mọc ở vị trí này cho biết cơ thể bạn đang có sự thay đổi hooc­môn, biểu hiện là hệ sinh sản của bạn có vấn đề. Trong những ngày này, đặc biệt đúng với chị em phụ nữ thì họ sắp có kinh nguyệt. Hơn nữa mụn hiện ở khu vực này cho thấy sự mất cân bằng nội tiết tố và táo bón.

Do vậy, bạn nên ăn trái cây tươi và rau củ nhiều hơn, hạn chế các thức ăn nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh, tránh uống nước ngọt và nước lạnh...

Ai cũng muốn trị mụn một cách nhanh nhất nhưng nếu sử dụng mỹ phẩm hoặc các dược liệu “thần thánh” thì chỉ là cách đối phó tạm thời. Chúng ta nên tìm hiểu những nguyên nhân sâu xa khác để khắc phục, ngăn chặn và phòng ngừa mới để chữa trị lâu dài và an toàn.