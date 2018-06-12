Không chỉ ban đêm, 4 thời điểm này khi tắm cũng dễ đột quỵ 'như chơi'

Dưới đây là những khoảng thời gian bạn cần tránh bước vào phòng tắm để hạn chế tối đa trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Đừng chủ quan khi tắm vào bất kỳ thời điểm nào, bởi nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn. Đã có nhiều trường hợp mắc phải chứng liệt nửa mặt, méo miệng, đột quỵ, tử vong... do tắm sai thời điểm.

Nguyên nhân là do thân nhiệt cơ thể đang ở mức cao khi gặp nước lạnh sẽ thay đổi đột ngột khiến vùng tim và não bị tổn thương. Từ đó dẫn đến các triệu chứng như đau tim, thiếu máu não, choáng váng, ngất xỉu...

Cơ thể sau khi tập luyện thường toát rất nhiều mồ hôi nên nhiều người có thói quen tắm ngay để thư giãn. Tuy nhiên, hành động này có thể gây ra những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Sau khi luyện tập bạn nên tránh tắm ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, sau khi luyện tập bạn nên nghỉ khoảng 30-45 phút để thân nhiệt ổn định rồi mới bước vào phòng tắm, cách này sẽ giúp đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Tắm lúc đói và ngay sau khi ăn no

Tắm ngay sau khi ăn no có thể khiến các mạch máu bị giãn nở, lượng máu bị giảm xuống đột ngột gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. Trong trường hợp cơ thể đang thiếu hụt năng lượng, dạ dày trống rỗng thì việc tắm bằng nước lạnh sẽ làm tăng nguy cơ bị hạ đường huyết hoặc đột quỵ, rất nguy hiểm.

Tắm khi sức khỏe yếu

Đây là một trong những thời điểm cấm kỵ, bạn tuyệt đối không nên bước vào phòng tắm. Tắm khi sức khỏe yếu có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ tử vong, nhất là với những người có thói quen tắm bằng nước lạnh.

Tắm khi cơ thể đang yêu rất nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp bạn đang sốt cao, tắm để hạ thân nhiệt tức thời có thể gây nguy cơ đột tử vô cùng cao, đặc biệt những người có tiền sử mắc bệnh về huyết áp càng nên cẩn trọng. Nguyên nhân là do khi tắm mạch máu sẽ bị co giãn, dễ gặp phải tình trạng thiếu máu não và ảnh hưởng nhịp tim.

Tắm sau khi uống rượu

Thói quen sử dụng đồ uống có cồn như bia, rượu… sẽ gây ra vô số tác hại ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đồng thời ngăn cản quá trình giải phóng glycogen trong gan. Chính vì vậy, nếu bạn tắm ngay sau khi uống rượu thì nguy cơ cao sẽ bị hạ đường huyết đột ngột, có thể rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Trường hợp nhẹ hơn, bạn có thể gặp hiện tượng chóng mặt, tay chân bủn rủn, hoa mắt, đau đầu…

Trên đây là những thời điểm nguy hiểm bạn không nên tắm để bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa nguy cơ đột quỵ.