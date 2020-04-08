Khi bụng đói, phụ nữ ăn 4 món này vừa đẹp da, dáng chuẩn vừa nhận được vô vàn lợi ích với sức khỏe

Sống khỏe 08/04/2020 06:56

Từ 30 tuổi trở đi, ngoại hình và sức khỏe của phụ nữ sẽ thay đổi theo chiều hướng xấu. Do đó, bạn cần tìm hiểu những thực phẩm tốt cho phụ nữ để có vóc dáng hoàn hảo, cơ thể khỏe mạnh.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết chỉ cần kiên trì trong vòng 1 tháng, làn da sẽ mịn màng, sức khỏe sẽ dẻo dai hơn nếu chị em ăn những thực phẩm tốt cho phụ nữ.

1. Trứng gà luộc

Thực phẩm đầu tiên chị em nên ăn để tốt cho vóc dáng cũng như sức khỏe là trứng gà luộc. Món ăn phổ biến này chứa rất nhiều các loại dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như lipid, natri, kali, canxi, chất béo bão hòa... Ngoài ra, trứng gà còn chứa nhiều vitamin thiết yếu như vitamin A, E, D, B6.

Hơn nữa, đây còn là loại thực phẩm giàu protein và ít calo, giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn, có lợi trong việc giảm cân của phụ nữ. Chị em chỉ cần có chế độ ăn ít calo vào bữa sáng kết hợp với ăn trứng gà luộc sẽ khiến hiệu quả giảm cân tăng lên gấp đôi. Một bữa sáng với trứng giúp bạn cảm giác no lâu, đủ năng lượng cho một ngày làm việc và giảm lượng thức ăn tiêu thụ trong một ngày.

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Trứng luộc là món ăn vừa tốt cho sức khỏe vừa tốt cho vóc dáng - Ảnh minh họa: Internet

2. Khoai lang sấy khô

Một trong những thực phẩm tốt cho sức khỏe chính là khoai lang. Đặc biệt, khoai lang sấy khô còn có vô vàn lợi ích đối với sắc đẹp và sức khỏe của chị em.

Theo nghiên cứu, khoai lang sấy khô chứa rất nhiều pectin và cellulose. Hai loại chất này có thể kích thích tiết dịch tiêu hóa và nhu động đường ruột, từ đó có tác dụng nhuận tràng, giải độc.

Hơn nữa, khoai lang sấy khô chứa nhiều loại vitamin phong phú, có lợi cho quá trình chuyển hóa tế bào da, góp phần làm giảm nếp nhăn và xóa tan các vết thâm nám.

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Khoai lang sấy khô có thể làm giảm nếp nhăn, xóa mờ các vết thâm nám - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, lượng vitamin D chứa trong khoai lang sấy khô có tác dụng tăng cường sức khỏe, hỗ trợ miễn dịch. Vitamin D còn góp phần giúp cho hệ xương và tuyến giáp khỏe mạnh.

Nếu chị em có nhu cầu giảm cân thì khoai lang sấy khô là một lựa chọn tuyệt vời. Khoai lang chứa ít năng lượng, giàu chất xơ, nhanh tạo cảm giác no nên được xem là thực phẩm hàng đầu cho những người muốn giảm cân.

3. Yến mạch

Yến mạch là thức ăn thơm ngon và nhiều bổ dưỡng. Đây là thực phẩm hàng đầu cho phụ nữ bị thừa cân, béo phì. Không những chứa nhiều chất dinh dưỡng, các loại khoáng chất, yến mạch còn chứa nhiều loại vitamin như vitamin A, D, E... 

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Yến mạch là một trong những loại ngũ cốc tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Không những giúp giảm cân, yến mạch chứa một chất rắn hòa tan có tên là Beta-Glucan, có tác dụng làm giảm lượng choresterol và lượng đường trong máu, tăng vi khuẩn có lợi cho đường ruột... Hơn nữa, bột yến mạch còn có khả năng chăm sóc da rất hiệu quả.

4. Rau dền

Rau dền là loại thực phẩm phổ biến và chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Ăn liên tục loại rau này có thể cải thiện chức năng tiêu hóa và ngăn ngừa tình trạng táo bón vì rau dền chứa rất nhiều chất xơ.

Hơn nữa, loại rau này có hàm lượng sắt cao nên rất có lợi cho cơ thể. Hàm lượng protein có trong rau dền giúp giảm insulin trong máu. Mặt khác, protein giải phóng hormone giúp giảm cảm giác đói thường xuyên. Từ đó, loại rau này có tác dụng giảm cân cho những ai thừa cân, béo phì.

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Rau dền là thực phẩm giúp giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ. Tuy nhiên, cần lưu ý, muốn có làn da đẹp, sức khỏe dẻo dai, chị em cần phải ngủ đủ giấc.

Theo đó, phụ nữ nên đi ngủ trước 11 giờ tối để giúp da có khả năng tự phục hồi, làm chậm sự lão hóa. Đồng thời, ngủ đủ giấc và ngủ sớm giúp các cơ quan trong cơ thể nghỉ ngơi và hồi phục.

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