Theo Đông y, hạt gấc có tính ôn, vị đắng, hơi ngọt thường được dùng trong nhiều bài thuốc trị bệnh. Ngoài ra, theo nhiều nghiên cứu, hạt gấc có chứa nhiều chất dinh dưỡng , khoáng chất cần thiết và tốt cho sức khỏe không thua kém gì phần thịt.

Gấc là một loại quả quen thuộc được sử dụng để chế biến thành những món ăn ngon và có lợi cho sức khỏe . Tuy nhiên, ngoài phần thịt, hạt của quả gấc còn có tác dụng chữa một số bệnh rất hiệu quả.

Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp điều trị viêm xoang đơn giản mà không phải dùng thuốc, hạt gấc ngâm rượu chính là sự lựa chọn hoàn hảo.

Bạn chuẩn bị 20 - 25 hạt gấc rửa sạch, đem nướng tới khi chín mềm rồi giã nhỏ bằng cối. Khi giã xong, bạn đem chúng ngâm với rượu trắng nguyên chất, sau một ngày là đã có thể dùng được.

Hạt gấc ngâm rượu là một cách đơn giản trị bệnh viêm xoang hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Dùng tăm bông thấm rượu ngâm hạt gấc rồi bôi dọc sống mũi, đợi khoảng 2 phút bạn sẽ thấy dịch viêm chảy ra. Lúc này, bạn nên xì mũi nhẹ để dịch viêm thoát hết ra ngoài, giúp việc thở dễ dàng hơn.

Giảm sưng, viêm tuyến vú

Theo nhiều nghiên cứu, trong hạt gấc chứa dồi dào beta-carotene, lycopene, alphatocopherol… là các chất thiết yếu khắc phục tình trạng sưng và viêm tuyến vú cực kỳ hiệu quả.

Cách làm:

Hạt gấc bạn rửa sạch, rang cho chín rồi tán thành bột mịn. Người bệnh chỉ cần dùng nửa muỗng cà phê bột hạt gấc sau bữa ăn, mỗi ngày 2 lần trong khoảng 1 tuần. Bạn sẽ thấy những cơn đau nhức thuyên giảm nhanh chóng.

Bệnh trĩ

Hạt gấc có khả năng chống viêm và làm giảm sưng tấy nên có thể điều trị bệnh trĩ vô cùng hiệu quả ngay tại nhà.

Bệnh trĩ sẽ nhanh chóng biến mất nhờ hạt gấc - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

Bạn cần giã nhuyễn hạt gấc và pha với một ít giấm sao cho thành một hỗn hợp sền sệt. Dùng một miếng vải sạch gói hỗn hợp này lại, đắp vào hậu môn để suốt đêm. Chỉ cần thực hiện 3 - 4 ngày, tình trạng bệnh sẽ được cải thiện rõ rệt.

Lưu ý khi dùng hạt gấc chữa bệnh

Dù có thể điều trị được nhiều bệnh nhưng hạt gấc có độc, vì thế bạn chỉ nên bôi ngoài da và tuyệt đối không được ăn nếu chưa nấu chín.

Biết hạt gấc có thể chữa những bệnh này, từ bây giờ đừng vứt chúng đi nữa nhé!

* Thông tin mang tính tham khảo.