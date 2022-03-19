Đâu là nguồn dinh dưỡng tốt nhất dành cho các bà mẹ bỉm sữa?

Sống khỏe 19/03/2022 06:00

Các bà mẹ bỉm sữa nên có một chế độ ăn uống lành mạnh để duy trì sức khỏe và nguồn sữa cho bé. Mỗi chất dinh dưỡng đều góp phần làm cho giai đoạn này sẽ giúp cuộc sống của người mẹ thoải mái hơn.

Sữa mẹ là thức ăn đầu tiên thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của trẻ vì nó có tất cả các chất dinh dưỡng mà một em bé cần để phát triển. Sữa mẹ rất quan trọng để giúp trẻ sơ sinh xây dựng khả năng miễn dịch, phát triển trí não và tăng trưởng khỏe mạnh. Các ưu điểm khác của sữa mẹ là dễ dàng tiếp cận, không phải lo lắng về độ sạch sẽ hoặc kiểm tra nhiệt độ, nhờ đó sữa mẹ là một “bữa ăn” sẵn sàng để sử dụng mà không quá rườm rà để “chuẩn bị”.

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Cơ thể dành nhiều năng lượng để sản xuất sữa, do đó nhu cầu về calo vẫn ở mức bổ sung 300-350 Kcal/ngày. Hãy chọn ngũ cốc nguyên hạt để cung cấp năng lượng cho cơ thể, chúng rất giàu chất dinh dưỡng và bổ sung lượng calo lành mạnh. Trái cây, sữa, chất béo lành mạnh từ dầu thực vật và các loại hạt & hạt là những lựa chọn tốt khác để cung cấp nhu cầu năng lượng. Tránh nạp quá nhiều đường từ nước trái cây, đồ uống có đường và đồ ngọt.

Protein

Protein giúp tạo nhiên liệu cho quá trình sản xuất sữa. Ngoài ra, chúng còn giúp cơ thể phục hồi sau những căng thẳng khi sinh em bé. Các lựa chọn protein tốt bao gồm sữa, trứng, thịt gà, thịt, các loại đậu và hải sản ít thủy ngân. Các loại ngũ cốc như quinoa và rau dền cũng là nguồn cung cấp protein tốt.

Chất béo và dầu

Không chỉ là nguồn năng lượng dồi dào, dầu còn tạo thêm hương vị cho món ăn hàng ngày. Ngoài việc thúc đẩy sự phát triển của em bé, các loại dầu lành mạnh còn giúp phát triển trí não và hệ thần kinh của trẻ.

Đâu là nguồn dinh dưỡng tốt nhất dành cho các bà mẹ bỉm sữa? - Ảnh 2

Vitamin và các khoáng chất

Người mẹ tiêu thụ đủ lượng vi chất dinh dưỡng sẽ truyền đủ năng lượng cho trẻ phát triển. Nếu người mẹ thiếu vitamin hoặc khoáng chất thì sự phát triển của em bé có thể bị cản trở. Vitamin B12 cần thiết để hỗ trợ sự phát triển não bộ và sản xuất tế bào hồng cầu khỏe mạnh - thực phẩm không thuần chay là nguồn cung cấp vitamin B12 dồi dào. Người mẹ ăn chay có thể cân nhắc một loại thực phẩm chức năng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Iốt là một khoáng chất quan trọng trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Người mẹ thiếu I-ốt có thể không cung cấp đủ dinh dưỡng cho sự phát triển nhận thức và tâm lý của trẻ. Muối i-ốt là cách dễ nhất để đưa i-ốt vào thức ăn của bạn, cùng với đó là sữa, hải sản và trứng. Canxi và axit folic cũng nên được bổ sung với liều lượng vừa đủ.

Một số mối quan tâm chung của các bà mẹ đang cho con bú

Cân nặng: Cho con bú là cách tốt nhất để giảm cân. Việc sản xuất sữa mẹ cần rất nhiều calo, việc tiêu thụ đủ calo từ các nguồn giàu chất dinh dưỡng sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng và giảm cân. Hạn chế calo có thể dẫn đến giảm sản xuất sữa và chất lượng kém của sữa có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn và con bạn.

Cần bổ sung bao nhiêu nước? Hydrat hóa là điều vô cùng quan trọng để cơ thể hoạt động. Uống đủ nước và các chất không chứa calo; kiểm tra màu sắc của nước tiểu, nếu nước tiểu sẫm màu, hãy uống thêm nước. Uống nước hoặc chất lỏng trước khi cho bú sẽ giúp tạo sữa.

Thực phẩm mẹ ăn có ảnh hưởng đến em bé không? Mọi thứ mà người mẹ tiêu thụ có thể truyền sang em bé. Một số loại thực phẩm có thể gây đau bụng ở trẻ hoặc trẻ cũng có thể bị nổi phát ban, nếu bạn có thể xác định được những tác nhân này thì hãy tránh những thực phẩm gây tổn hại đó.

Thực phẩm cần tránh

  • Các chất kích thích  không an toàn cho trẻ nhỏ. Vì vậy người mẹ cần tránh uống rượu cho đến khi đang cho con bú. Rượu khiến trẻ sơ sinh thiếu năng lượng và dễ gặp phải một loạt các vấn đề sức khỏe khác.
  • Caffeine: Uống quá nhiều caffeine từ cà phê hoặc trà, nước ngọt, nước tăng lực, sôcôla có thể gây khó chịu và rối loạn giấc ngủ ở trẻ. 
  • Thủy ngân: Thủy ngân từ thực phẩm như cá có thể gây nguy hiểm cho mẹ và bé. Hãy chắc chắn về nguồn gốc của loại cá hoặc các loại hải sản khác trước khi chế biến.

Việc sản xuất đủ sữa cũng là mối quan tâm của một số bà mẹ. Một số loại thực phẩm là nguồn cung cấp dồi dào các hợp chất được gọi là galactogen, giúp tạo ra, duy trì và tăng sản xuất sữa ở người. Ngoài ra, một số loại thảo mộc, gia vị được nhiều người khuyên dùng để giúp tăng sản xuất sữa bao gồm: bột gừng, bạch đậu khấu và nghệ tây.

Chọn nhiều loại thực phẩm sẽ giúp thay đổi hương vị sữa của bạn, khi trẻ bắt đầu ăn dặm sẽ dễ dàng hơn để làm quen với loại thức ăn mới ngoài sữa mẹ. Sự đa dạng về thực phẩm cũng sẽ giúp cho người mẹ hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng từ bữa ăn của mình. Cho con bú cũng là một khoảnh khắc rất thiêng liêng về mặt cảm xúc, vì vậy hãy tận hưởng nó và đừng quên cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé.

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