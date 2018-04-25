Ung thư vòm họng là căn bệnh ung thư xảy ra ở vòm họng. Đây là một trong những loại ung thư phổ biến nhất và có triệu chứng rất đa dạng.

Ung thư vòm họng (Nasopharyngeal Cancer) là loại ung thư mà khối u xuất hiện ở phần trên của cổ họng, sau mũi. Căn bệnh này rất nguy hiểm vì nó không dễ để phát hiện, đồng thời có diễn biến bệnh rất nhanh khiến cho người bệnh và bác sĩ không kịp trở tay. Ở Việt Nam, số người mắc bệnh ung thư vòm họng khá cao, khoảng 1 đến 1,2% dân số. Trong số đó, 70% bệnh nhân mắc ung thư vòm họng phát hiện ra bệnh khi đã ở giai đoạn cuối khiến cho việc điều trị dành lại sự sống cho bệnh nhân hiệu quả rất thấp.

Nguyên nhân gây ra ung thư vòm họng Ung thư vòm họng. Ảnh minh họa: Internet. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra ung thư vòm họng. Cụ thể như sau: Thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, chất khí độc hại, đặc biệt là hydrocacbon thơm.

Thường xuyên ăn các thức ăn lên men như dưa, cà, trứng, các loại củ, cá muối.

Uống nhiều rượu bia.

Quan hệ tình dục bằng miệng. Thói quen này không chỉ làm tăng nguy cơ bị mắc bệnh ung thư vòm họng mà còn rất nhiều bệnh da liễu khác. Dấu hiệu ung thư vòm họng Ở giai đoạn đầu của bệnh, người bị ung thư vòm họng thường xuất hiện các triệu chứng liên quan đến tai mũi họng như cảm cúm hoặc các bệnh nội khoa về thần kinh, mạch máu. Tuy nhiên, vì các triệu chứng này khá phổ biến và gắn liền với nhiều bệnh thường gặp khác nên người bệnh thường chủ quan, lơ là không đến gặp bác sĩ.

Nói chung, khi mới bị bệnh, người bệnh có thể bị: Đau đầu, đau âm ỉ từng cơn.

Ù một bên tai. Người bệnh cảm thấy như có tiếng ve kêu.

Bị ngạt mũi một bên. Lúc đầu ngạt từng lúc, kèm theo chảy máu mũi.

Khàn tiếng và khó nuốt kéo dài mà không rõ nguyên nhân gì. Các biểu hiện này có chung một đặc điểm là thường bị một bên, mức độ tăng dần và dùng thuốc gì cũng không đỡ. Biểu hiện của ung thư vòm họng. Ảnh minh họa: Internet. Khi bệnh phát triển thì các triệu chứng sau có thể xuất hiện: Đau đầu dữ dội, liện tục. Cơn đau lan từ nửa đầu bên này sang nửa đầu bên kia.

Ù tai liên tục kèm theo thính lực bị giảm.

Liên tục bị chảy máu mũi và ngạt mũi.

Nổi hạch ở góc hàm. Ban đầu hạc nhỏ và rắn, nhưng sau hạch nổi to hơn.

Liệt các dây thần kinh sọ não. Một số biểu hiện như lác mắt, tê mặt, vẹo lưỡi... Chữa trị ung thư vòm họng Hiện nay có khá nhiều cách để chữa trị ung thư vòm họng nếu được phát hiện kịp thời. Chẳng hạn, bác sĩ có thể sử dụng xạ trị kết hợp hóa trị để tiêu diệt tế bào ung thư hoặc phẫu thuật để loại bỏ ung thư hạch bạch huyết ở cổ (khi bệnh ung thư vòm họng tiến triển sang xuất hiện hạch). Để phòng tránh bệnh ung thư vòm họng, bạn cần lưu ý: Không hút thuốc lá, thuốc lào.

Hạn chế uống rượu, bia và các đồ uống có cồn.

Hạn chế ăn các món ăn chứa nhiều muối và đồ ăn lên men.

Không ăn đồ quá nóng.

Tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Trên đây là một số vấn đề liên quan đến ung thư vòm họng. Hãy chủ động để bảo vệ sức khỏe của bạn nhé.

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