Tuy nhiên, không ít chị em vẫn lầm tưởng những cơn đau bụng dưới rốn là hiện tượng đau do kinh nguyệt và chủ quan bỏ qua.

Vùng bụng là nơi tập trung nhiều cơ quan sinh sản ở phụ nữ, do đó nếu tại đây xuất hiện những cơn đau là dấu hiệu nguy hiểm mà chị em cần phải chú ý.

Dưới đây là một số căn bệnh nguy hiểm có dấu hiệu là đau bụng dưới rốn mà các nàng tuyệt đối không được chủ quan.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, những cơn đau bụng dưới diễn ra thoáng qua hay kéo dài âm ỉ đều có thể là dấu hiệu cảnh báo chị em đang mắc phải một bệnh lý phụ khoa nào đó.

Đau bụng dưới rốn ở nữ giới dấu hiệu của bệnh gì?

Viêm vùng chậu

Các triệu chứng thường gặp của bệnh viêm vùng chậu gồm có đau bụng dưới, sốt, tiết dịch âm đạo bất thường, đau khi quan hệ... trong trường hợp nặng có thể phải phẫu thuật để chữa trị triệt để.

Đặc biệt, bệnh này có thể làm tổn thương tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng và gây ra những biến chứng nghiêm trọng như vô sinh ở nữ giới.

U nang buồng trứng

Đau bụng dưới rốn ở nữ là một trong những triệu chứng của bệnh u nang buồng trứng. Các bác sĩ phụ khoa cho biết, u nang buồng trứng thường vô hại nhưng nếu không sớm phát hiện chúng sẽ ngày càng phát triển, gây ra đau vùng chậu, tăng cân, đi tiểu thường xuyên, ảnh hưởng không nhỏ cuộc sống hàng ngày.

Thường xuyên đau vùng bụng dưới là dấu hiệu của u nang buồng trứng - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, nếu thường xuyên đau vùng bụng dưới, các nàng cần đi khám phụ khoa hoặc siêu âm sớm để phát hiện bệnh và được điều trị kịp thời.

U xơ tử cung

U xơ tử cung là tình trạng một hoặc nhiều khối u với xuất hiện trong tử cung với các kích cỡ khác nhau. Đây là căn bệnh rất phổ biến, thường xảy ra ở phụ nữ trong độ tuổi từ 30 - 40.

Theo các chuyên gia, dù là khối u lành tính nhưng nếu không được điều trị sớm, chúng sẽ phát triển ngày càng to dẫn đến khó chữa tận gốc hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Lạc nội mạc tử cung

Ở một số phụ nữ, mô nội mạc tử cung phát triển bên ngoài lòng tử cung. Nó có thể xuất hiện ở buồng trứng, vòi, ống dẫn trứng, bàng quang, trong ruột hoặc những bộ phận khác của cơ thể.

Sự phát triển bất thường này khiến cho người phụ nữ bị đau đớn khi cơ thể hành kinh và đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến vô sinh.

Lạc nội mạc tử cung có thể gây ra những cơn đau âm ỉ hoặc dữ dội ở vùng bụng dưới rốn - Ảnh minh họa: Internet

Đau bụng dưới rốn ở nữ giới là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh nguy hiểm, chính vì thế các chị em tuyệt đối không được chủ quan bỏ qua để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra sau này.

Kịp thời phát hiện và điều trị sớm, những căn bệnh kể trên hoàn toàn có thể được điều trị khỏi và không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của chị em. Chúc các nàng luôn vui khỏe!