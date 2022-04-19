Nhiều tình trạng bệnh lý có thể dẫn đến ho, bao gồm cảm lạnh thông thường, cúm, dị ứng, chảy dịch mũi sau (khi đờm chảy từ mũi sau xuống cổ họng) và trào ngược axit (khi axit dạ dày trào lên thực quản và gây khó chịu).

Ho có thể gây khó chịu nhưng đây là một phản ứng lành mạnh đối với chất kích thích trong cổ họng hoặc đường thở của bạn. Chất kích thích kích thích các dây thần kinh gửi thông điệp đến não của bạn. Sau đó, não của bạn ra lệnh cho các cơ ở ngực và bụng đẩy không khí ra khỏi phổi để đẩy chất kích thích ra ngoài.

Ảnh minh họa: Internet Ho có thể gây khó chịu nhưng đây là một phản ứng lành mạnh đối với chất kích thích trong cổ họng hoặc đường thở của bạn. Chất kích thích kích thích các dây thần kinh gửi thông điệp đến não của bạn. Sau đó, não của bạn ra lệnh cho các cơ ở ngực và bụng đẩy không khí ra khỏi phổi để đẩy chất kích thích ra ngoài. Nhiều tình trạng bệnh lý có thể dẫn đến ho, bao gồm cảm lạnh thông thường, cúm, dị ứng, chảy dịch mũi sau (khi đờm chảy từ mũi sau xuống cổ họng) và trào ngược axit (khi axit dạ dày trào lên thực quản và gây khó chịu).

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), ho cũng có thể là một triệu chứng của COVID-19. Vì vậy, nếu bạn cho rằng mình có thể bị nhiễm COVID-19, hãy nhớ đi xét nghiệm và cách ly với những người khác trong khi chờ kết quả. Dù nguyên nhân là gì, ho có thể khá khó chịu nếu bạn mắc phải. Olveen Carrasquillo, trưởng bộ phận nội khoa của Đại học Miami Miller School of Medicine ở Florida cho biết: "Hầu hết các cơn ho sẽ biến mất trong vòng vài tuần, bất kể bạn làm gì". Ngoài ra, có một số điều bạn có thể làm để cảm thấy tốt hơn và dễ thở hơn, ít nhất là tạm thời. Dưới đây là 10 điểm đáng bạn có thể thử cả vào ban ngày và ban đêm để giảm bớt cơn ho khó chịu. Cách làm dịu cơn ho vào ban ngày Nếu cơn ho của bạn khiến bạn khó hoạt động trong ngày, hãy thử một trong các biện pháp khắc phục sau để giúp chế ngự cơn ho. 1. Dùng thuốc chứa guaifenesin Thuốc giảm đau không kê đơn (OTC) chứa guaifenesin, chất này làm loãng dịch tiết đường hô hấp trong đường thở của bạn. Điều này có thể giúp bạn ho ra nhiều chất nhầy hiệu quả hơn và thở dễ dàng hơn. 2. Tiếp cận với một loại thuốc giảm đau chứa dextromethorphan

Để giảm tạm thời cơn ho khan, ho khan, hãy thử dùng thuốc ho không kê đơn có chứa dextromethorphan, chất này ngăn chặn phản xạ ho.

Một lưu ý cần ghi nhớ: Không cho trẻ em dưới bốn tuổi uống thuốc ho, jọc viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) cho biết từ 4 đến 6 tuổi chỉ nên sử dụng thuốc ho nếu bác sĩ của trẻ khuyến cáo.

3. Nhấm nháp một ly đồ uống nóng

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Hơi ấm của thức uống như trà hoặc nước chanh có thể làm dịu cổ họng bị rát hoặc đau do ho. Nước ấm cũng giúp làm lỏng chất nhầy, giúp bạn dễ ho ra hơn. Nếu bạn thêm một vài giọt mật ong, bạn sẽ có một loại thuốc giảm ho tự nhiên.

4. Nâng cao lượng chất lỏng của bạn

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Cung cấp đủ chất lỏng luôn là một ý kiến ​​hay, và thậm chí còn hơn thế khi bạn bị cảm lạnh. Cung cấp đủ nước cho cơ thể sẽ giúp làm loãng chất nhầy và do đó, ho ra nhiều hơn. Nước là lý tưởng, nhưng súp gà cũng có tác dụng làm dịu cơn ho dành cho bạn.

5. Ngậm kẹo cứng

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Thuốc trị ho rất tốt để làm dịu cổ họng khô rát và giảm cảm giác ho liên tục. Không có viên ngậm giảm đau thì sao? Bạn đừng lo lắng. Trang Cleveland Clinic lưu ý rằng bất kỳ loại kẹo cứng nào cũng sẽ thúc đẩy sản xuất nước bọt và cung cấp độ ẩm cần thiết để giảm ho khan.

Làm thế nào để dập tắt cơn ho vào ban đêm

Chúng ta đều biết giấc ngủ là liều thuốc tốt nhất, đặc biệt là khi bị cảm lạnh. Nếu cơn ho dai dẳng khiến bạn thao thức cả đêm, hãy thử những cách chữa ho ban đêm để giúp bạn giảm bớt cơn ho.

1. Cân nhắc một loại thuốc ho được bào chế để sử dụng vào ban đêm

Các phiên bản này thường bao gồm thuốc kháng histamine có thể khiến bạn buồn ngủ. Điều đó không lý tưởng vào ban ngày, nhưng có thể có lợi vào ban đêm nếu bạn bị ho khan khiến bạn tỉnh táo.

Tuy nhiên, nếu bạn bị ho có đờm hoặc ướt tức là ho ra chất nhầy, bạn có thể sử dụng thuốc long đờm cả ngày và đêm sẽ tốt hơn. Theo Học viện Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ, tác dụng làm khô của thuốc kháng histamine có thể làm cho chất nhầy đặc hơn và khó đào thải ra khỏi đường thở, điều này có thể khiến cơn ho của bạn trở nên tồi tệ hơn.

2. Có một ít mật ong thêm vào đồ uống

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Thêm mật ong vào tách trà là một cách lâu dài để làm dịu cổ họng bị kích thích và làm dịu cơn ho. Một nghiên cứu đã đồng tình mật ong vượt trội hơn so với các loại thuốc không kê đơn trong việc giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của cơn ho do nhiễm trùng đường hô hấp trên.

Bạn có thể thử uống một hoặc hai thìa mật ong trước khi đi ngủ, riêng mật ong hoặc pha vào tách trà hoặc nước ấm. Không cho trẻ sơ sinh dưới một tuổi ăn mật ong, nó sẽ không giúp giảm các triệu chứng và có thể gây ra chứng bệnh gọi là ngộ độc thịt ở trẻ sơ sinh, AAP cảnh báo.

3. Giảm cơn ho với máy xông hơi

Đặt máy phun sương làm mát hoặc máy tạo độ ẩm ngay cạnh giường có thể giúp giữ ẩm cho đường thở và giảm khả năng cơn ho khan làm bạn tỉnh giấc. Nó cũng sẽ giúp giảm ho có đờm bằng cách làm loãng chất nhầy và giúp ho ra dễ dàng hơn.

Một máy xông hơi cũng có thể giúp giảm ho vào ban ngày, vì vậy bạn cũng có thể muốn đặt một máy xông hơi ở bất cứ nơi nào bạn dành nhiều thời gian nhất, chẳng hạn như trong văn phòng hoặc phòng gia đình của bạn.

4. Sử dụng thêm một chiếc gối hoặc hai chiếc

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Ho thường trầm trọng hơn vào ban đêm vì nhờ trọng lực, nằm xuống khiến chất nhầy đọng lại trong cổ họng thay vì chảy ra. Điều này kích hoạt phản xạ ho như một phương tiện di chuyển chất nhầy đó ra ngoài.

Nâng cao đầu của bạn có thể giúp chống lại vấn đề. Ngủ theo cách này cũng giúp giảm bớt GERD (bệnh trào ngược dạ dày thực quản) có thể gây ho vào ban đêm.

5. Súc miệng bằng nước muối

Để bắt đầu một đêm với cổ họng thoáng và sạch sẽ hơn, hãy thử súc miệng bằng dung dịch nước muối ấm. Điều này có thể làm giảm ho bằng cách làm dịu kích ứng cổ họng, làm lỏng chất nhầy dày và loại bỏ các chất kích thích khỏi cổ họng.

Chỉ cần pha 1/2 thìa muối vào ly lớn nước ấm, súc miệng càng lâu càng tốt, sau đó nhổ ra.

Khi nào bạn cần gặp bác sĩ

Tiến sĩ Carrasquillo cho biết, nếu bạn không thể giảm cơn ho sau vài tuần hoặc thở khò khè , sốt, khó thở, đau dai dẳng hoặc tức ngực, hãy đến gặp bác sĩ. Đây là những dấu hiệu cho thấy nó có thể là một bệnh gì đó nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như viêm xoang mãn tính , hen suyễn, viêm phế quản, viêm phổi hoặc thậm chí các vấn đề về tim.

Theo Everyday Health