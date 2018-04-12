Chuyên gia cảnh báo nguyên nhân gây huyết trắng và cách ngăn ngừa hiệu quả, chị em nào cũng cần phải biết

Sống khỏe 12/04/2018 15:22

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng huyết trắng, có thể do sinh lý hoặc bệnh lý. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào thì bạn cũng nên lưu ý, tuyệt đối không được chủ quan.

Huyết trắng ra nhiều kèm mùi hôi khó chịu hoặc sủi bỏi không phải là triệu chứng sinh lý thông thường mà có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, PGS.TS.BS Võ Minh Tuấn (Phó trưởng bộ môn Phụ Sản - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Huyết trắng giữa hoặc gần chu kỳ kinh nguyệt, không có mùi hôi thì đây là triệu chứng bình thường, không đáng lo ngại. Tuy nhiên, trong trường hợp huyết trắng ra nhiều, có mùi hôi và xuất hiện bọt thì nên đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất. Nó có thể là dấu hiệu do nhiễm khuẩn gây ra”.

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Bất kỳ biểu hiện khác thường nào xuất hiện ở vùng kín, bạn cũng cần hết sức cẩn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng ra nhiều huyết trắng, chị em tuyệt đối không được chủ quan:

Nguyên nhân gây huyết trắng

U xơ tử cung, viêm lộ tuyến cổ tử cung

Huyết trắng ra nhiều có màu sữa đục, dính thành từng mảng và xuất hiện mùi hôi có thể là dấu hiệu của u xơ tử cung hoặc viêm lộ tuyến cổ tử cung. Đối với bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung, huyết trắng thường ra nhiều hơn sau khi quan hệ tình dục.

Trong khi đó, huyết trắng có lẫn máu hoặc mủ kèm theo triệu chứng rối loạn kinh nguyệt, chảy máu âm đạo bất thường lại là dấu hiệu của bệnh u xơ tử cung.

Bên cạnh đó, ung thư cổ tử cung có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng huyết trắng có màu bất thường hoặc kèm theo máu.

Chuyên gia cảnh báo nguyên nhân gây huyết trắng và cách ngăn ngừa hiệu quả, chị em nào cũng cần phải biết - Ảnh 2
Huyết trắng ra nhiều kèm rối loạn kinh nguyệt có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Nhiễm nấm candida albicans

Nấm candida albicans là nguyên nhân gây ra các viêm nhiễm phụ khoa. Khi nhiễm phải loại nấm này huyết trắng sẽ chuyển sang màu trắng đục, dính từng mảng và có mùi hôi, đồng thời kèm theo triệu chứng ngứa ở vùng kín.

Rối loạn tâm lý

Những căng thẳng và áp lực cuộc sống có thể dẫn đến tình trạng rối loạn tâm lý ở nhiều chị em. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh huyết trắng. Đối với những người bị rối loạn tâm lý, huyết trắng thường có màu hơi vàng, dịch trong, loãng và có váng như sữa.

Nhiễm trichomonas vaginalis

Nếu bạn nhiễm trichomonas vaginalis thì huyết trắng sẽ ra nhiều hơn bình thường và thường có màu xanh, kèm theo bọt. Triệu chứng đi kèm khác là ngứa rát âm đạo rất khó chịu.

Chuyên gia cảnh báo nguyên nhân gây huyết trắng và cách ngăn ngừa hiệu quả, chị em nào cũng cần phải biết - Ảnh 3
Nhiễm trichomonas vaginalis có thể khiến huyết trắng đổi màu xanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách ngăn ngừa huyết trắng

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe PGS.TS.BS Võ Minh Tuấn cho biết: “Bạn tuyệt đối không nên tự điều trị bệnh tại nhà, điều này chỉ khiến tình trạng bệnh thêm trầm trọng”.

Bạn nên tránh thủ rửa âm đạo thường xuyên vì điều này sẽ khiến vùng kín dễ bị nhiễm khuẩn hơn.

Theo PGS.TS.BS Võ Minh Tuấn, nhiều chị em khi phát hiện có huyết trắng hoặc có mùi hôi thường tự mua các loại thuốc rửa hoặc thuốc đặt để tự điều trị tại nhà mà không có sự chỉ định của bác sĩ. Điều này chỉ khiến các vi khuẩn có lợi trong âm đạo bị tiêu diệt, khiến vùng kín càng khô, ngứa và dễ mắc bệnh hơn.  

Chuyên gia cảnh báo nguyên nhân gây huyết trắng và cách ngăn ngừa hiệu quả, chị em nào cũng cần phải biết - Ảnh 4
Khi gặp tình trạng huyết trắng da nhiều, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra và điều trị kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Luôn vệ sinh vùng kín hàng ngày, đặc biệt là trong những ngày “đèn đỏ”, trước và sau khi quan hệ tình dục.

Không nên mặc đồ lót quá chật và nên lựa chọn những chất liệu thấm hút tốt.

Trên đây là những nguyên nhân gây huyết trắng và cách ngăn ngừa chị em nào cũng cần phải biết. Nếu nghi ngờ trước dấu hiệu này, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra càng sớm càng tốt.

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