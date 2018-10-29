Chẳng còn nỗi lo ngực chảy xệ, mất dáng nhờ áp dụng những cách cực đơn giản này

Sống khỏe 29/10/2018 17:58

Làm thế nào để vòng 1 luôn săn chắc, quyến rũ là vấn đề được các chị em quan tâm hàng đầu. Để làm chậm quá trình lão hóa khiến ngực chảy xệ gây mất thẩm mỹ, chị em hãy áp dụng những cách cực đơn giản này ngay từ hôm nay.

Chắc hẳn không nhiều người biết rằng, nguyên nhân khiến vòng 1 chảy xệ có thể đến từ chính những thói quen hàng ngày mà bạn đang vô tình mắc phải. Tuy nhiên, nếu biết chăm sóc đúng cách thì “núi đôi” sẽ luôn săn chắc và quyến rũ bất chấp tuổi tác.  

Dưới đây là những cách cực đơn giản bất kỳ ai cũng có thể thực hiện để vòng 1 luôn khỏe đẹp, không bao giờ chảy xệ:

Những cách đơn giản giúp vòng 1 săn chắc, không chảy xệ

Tắm nước lạnh

Thói quen tắm nước lạnh không chỉ tốt cho làn da mà còn giúp vòng 1 của chị em được săn chắc, khỏe mạnh hơn.

Trong trường hợp bạn không quen tắm nước lạnh thì có thể áp dụng phương pháp chườm lạnh lên vùng ngực mỗi ngày để làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa chảy xệ. Ngoài ra, cách làm đơn giản này còn giúp da ngực mịn màng, tươi sáng hơn.

Chẳng còn nỗi lo ngực chảy xệ, mất dáng nhờ áp dụng những cách cực đơn giản này - Ảnh 1
Thói quen tắm nước lạnh không chỉ tốt cho làn da mà còn giúp vòng 1 của chị em được săn chắc - Ảnh minh họa: Internet

Không gây áp lực lên “núi đôi”

Nhiều người có thói quen nằm sấp khi ngủ mà không hề biết rằng nó rất có hại cho sức khỏe cũng như khu vực “núi đôi”. Tư thế nằm sấp khi ngủ có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa da ở vòng 1, khiến khuôn ngực ngày càng “xẹp lép”.

Chơi thể thao đúng cách

Việc luyện tập thể dục mỗi ngày sẽ rất tốt cho cơ thể nhưng nếu bạn thực hiện sai cách có thể ảnh hưởng không nhỏ đến vòng 1.

Chẳng còn nỗi lo ngực chảy xệ, mất dáng nhờ áp dụng những cách cực đơn giản này - Ảnh 2
Để bảo vệ vòng 1 chính là lựa chọn những bài tập phù hợp với thể trạng và luôn sử dụng áo ngực chuyên dụng - Ảnh minh họa: Internet

Những động tác chuyển động quá nhanh, dồn dập có thể khiến các mô mềm ở vòng 1 bị tổn thương, khiến khuôn ngực bị biến dạng. Chính vì vậy, cách tốt nhất để bảo vệ vòng 1 chính là lựa chọn những bài tập phù hợp với thể trạng và luôn sử dụng áo ngực dành riêng cho việc luyện tập cường độ cao.

Nếu không sử dụng áo ngực chuyên dụng giúp định hình vòng 1 thì trong quá trình thực hiện các bài tập mạnh, “núi đôi” sẽ rất nhanh bị chảy xệ và mất dáng.

Sử dụng áo ngực đúng kích cỡ

Khi bạn mặc áo ngực quá rộng, dáng ngực của bạn sẽ không được tròn trịa và dễ bị chảy xệ hoặc sớm bị lão hóa. Tuy nhiên, nếu bạn lựa chọn những chiếc áo quá chật với tác dụng đẩy khuôn ngực lên cao thật gợi cảm thì có thể cản trở tuần hoàn máu. Về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến vòng 1 cũng như sức khỏe.

Chẳng còn nỗi lo ngực chảy xệ, mất dáng nhờ áp dụng những cách cực đơn giản này - Ảnh 3
Bạn nên lựa chọn những chiếc áo vừa vặn với khuôn ngực - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, bạn nên lựa chọn những chiếc áo vừa vặn kích cỡ với chất liệu thấm hút và co giãn tốt.

Tránh để vùng da ngực tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Đừng nghĩ rằng vùng da ngực không cần phải che chắn và bảo vệ. Nếu thường xuyên đi dưới trời nắng mà không thoa kem chống nắng có thể khiến làn da vùng ngực bị khô và mất độ đàn hồi vốn có.

Chẳng còn nỗi lo ngực chảy xệ, mất dáng nhờ áp dụng những cách cực đơn giản này - Ảnh 4
Luôn thoa kem chống nắng để bảo vệ da vùng ngực - Ảnh minh họa: Internet

Những vật dụng chống nắng bình thường như áo khoác, nón, mũ… không đủ để ngăn chặn tác hại của tia cực tím từ ánh nắng mặt trời. Do đó, bạn cần bôi thêm kem chống nắng để bảo vệ vòng 1 luôn khỏe mạnh.

Muốn vòng 1 phát triển bình thường trong độ tuổi dậy thì hãy duy trì những thói quen sau

Muốn vòng 1 phát triển bình thường trong độ tuổi dậy thì hãy duy trì những thói quen sau

Thực hiện các thói quen dưới đây sẽ giúp vòng 1 phát triển ổn định trong giai đoạn này.

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