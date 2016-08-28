Cắt củ hành tây làm 3 rồi để ở cuối giường, điều kì diệu gì xảy ra vào sáng hôm sau

Sống khỏe 28/08/2016 08:15

Một người phụ nữ đã cắt củ hành tây lớn ra làm ba rồi để ở cuối giường, kết quả khiến mọi người không khỏi khâm phục, theo healthadvisorgroup.

Hầu hết các loại nệm hiện nay được sản xuất có thành phần hóa chất, nhựa, bọt khí và chất chống cháy. Tại Mỹ, một tấm nệm của một thương hiệu lớn khi đưa vào phòng thí nghiệm đã cho ra 61 hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và 4 chất gây ung thư. Nó được làm từ hóa chất dầu khí, từ bọt khí cho đến các loại bọt nhớt.

Trên bề mặt nệm, thông thường các nhà sản xuất trải một tấm mỏng nguyên liệu silicon tạo độ mềm. Ngoài ra, còn có polyol, chất chống cháy, TDI, thuốc nhuộm và bột màu. Theo một tờ báo trong lĩnh vực nghiên cứu hóa chất độc hại, các chất hóa học độc hại này có thể bốc hơi và chúng ta hít thở (hấp thụ) chúng hàng ngày.

Đối với một số loại nệm rẻ tiền hoặc kém chất lượng, các loại hóa chất thường được phơi bày lên ngay trên bề mặt nệm. Vì vậy, mỗi đêm chúng ta phải hấp thụ các chất độc. 

Thành phần chất độc hóa học có thể gây suy yếu thần kinh cũng như hệ thống miễn dich, gây thiệt hai cho các mô mềm, gây rối loạn tự miễn dịch, viêm khớp, tổn thương các cơ quan nội tạng… Hóa chất độc hại này hoàn toàn có thể bị khử gần như tối đa bằng loại củ có ngay trong nhà bếp của bạn.

Nếu gia đình bạn dùng chăn dày hoặc sử dụng nệm phi hữu cơ, bạn có thể sử dụng hành tây như một nguyên liệu khử độc thiên nhiên vô cùng hiệu quả. 1 củ hành tây sẽ giúp kéo các hóa chất độc hại ra khỏi không khí mà giá thành thì “rẻ bèo”.

Nhiều nhà khoa học đã sử dụng hành tây trong nghiên cứu khử các chất thải công nghiệp. Họ phát hiện ra rằng hành tây hấp thụ khoảng 70% các độc tố - bao gồm cả cadmium, arsenic, chì và thủy ngân.

Đối với nệm hoặc chăn mền nhà bạn, hãy dùng mẹo dưới đây để khử độc tố cho cả gia đình:

Bạn chỉ cần chuẩn bị 1 củ hành lớn, cắt củ hành tây thành 3 miếng rồi đặt chúng dưới gầm giường, ở đầu hoặc đuôi giường ngủ. Hành tây sẽ giúp khử các hóa chất độc hại phát ra từ nệm, gỗ hoặc các vật dụng khác trong căn phòng bạn.

Ngoài ra, đặt hành tây ở đuôi giường cũng là phương pháp phòng bệnh tuyệt vời cho trẻ nhỏ, nhất là các bệnh ho và cảm cúm. Hãy thực hiện ngay hôm nay để gia đình bạn luôn ngủ trong môi trường lành mạnh, không hóa chất độc hại.

Chúc bạn sống vui khỏe.

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