Cách làm hồng 'cô bé' tại nhà từ những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong bếp

Sống khỏe 22/12/2017 17:27

Cách làm hồng “cô bé” bằng những nguyên liệu tự nhiên này vừa an toàn vừa ít tốn kém chi phí nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao, chị em có thể áp dụng ngay tại nhà.

Những vấn đề về vùng kín thường khiến bạn tự ti, một trong số đó là tình trạng  vùng kín thâm đen làm giảm đi sự hấp dẫn và gợi cảm. Đây cũng là một trong những lý do khiến chị em ngại gần gũi với bạn đời, làm giảm chất lượng “chuyện yêu” và khiến cuộc hôn nhân dần trở nên nguội lạnh.

Cách làm hồng “cô bé” tại nhà bằng phương pháp thiên nhiên

Dầu dừa

Dầu dừa thường được dùng để làm đẹp da và tóc nhưng không phải ai cũng biết nó còn có tác dụng làm trắng hồng vùng kín một cách nhanh chóng. Mỗi lần tắm, sau khi vệ sinh vùng kín sạch sẽ, bạn thoa một lớp mỏng dầu dừa rồi nhẹ nhàng mát xa để làm mềm và kích thích tái tạo da.

Thường xuyên áp dụng phương pháp này sẽ giúp tình trạng thâm đen vùng kín được cải thiện đáng kể, giúp lấy lại sự trắng hồng cho “cô bé”. Lưu ý, bạn nên mua dầu dừa nguyên chất ở những cơ sở uy tín.

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Dùng dầu dừa mát xa sẽ giúp vùng kín trắng hồng hơn - Ảnh: Internet

Đu đủ chín

Không chỉ là loại trái cây mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe. Đu đủ chín còn chứa nhiều vitamin giúp làm mềm và tái tạo vùng da bị thâm đen, từ đó làm hồng "cô bé" một cách tự nhiên.

Bạn có thể dùng đu đủ chín cắt thành miếng mỏng rồi nhẹ nhàng chà xát quanh vùng kín, thực hiện đều đặn mỗi ngày sẽ giúp chăm sóc da khu vực nhạy cảm này.

Chuối

Sử dụng chuối chín cũng là một biện pháp tự nhiên và an toàn giúp làm hồng "cô bé" hiệu quả. Bạn hãy cắt chuối thành từng lát rồi nhẹ nhàng mát xa quanh vùng kín để giúp loại bỏ lớp da chết. Thường xuyên áp dụng biện pháp này sẽ giúp da vùng kín trắng dần lên.

Cách làm hồng 'cô bé' tại nhà từ những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong bếp - Ảnh 2

Không chỉ tốt cho sức khỏe, chuối còn giúp cải thiện tình trạng vùng kín thâm sạm - Ảnh: Internet

Bột cám gạo

Cám gạo được xem là một loại mỹ phẩm thiên nhiên giúp chăm sóc và dưỡng da trắng mịn, nhiều chị em đã áp dụng và hài lòng về kết quả mà nó mang lại. Với thành phần chứa nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin B3 giúp nuôi dưỡng da trắng hồng và mịn màng tự nhiên, cám gạo sẽ giúp cải thiện đáng kể tình trạng thâm vùng kín.

Tương tự như khi đắp mặt nạ cám gạo, bạn dùng 1 nắm cám gạo trộn với nước để tạo hỗn hợp hơi sệt. Sau đó, mát xa nhẹ nhàng lên khu vực vùng kín trong khoảng 5 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm. Đây là phương pháp an toàn, chị em có thể áp dụng ngay để cải thiện sự thâm sạm của "cô bé”.

Cách làm hồng 'cô bé' tại nhà từ những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong bếp - Ảnh 3

Dùng cám gạo là một trong những cách an toàn giúp “cô bé” trắng hồng tự nhiên - Ảnh: Internet

Dầu ô liu

Sau mỗi lần tắm, bạn dùng một chút dầu ô liu thoa vào hai bên rãnh âm đạo và thực hiện mát xa nhẹ nhàng trong khoảng  5 – 10 phút. Thường xuyên áp dụng cách này sẽ giúp vùng kín trắng hồng hơn.

Bên cạnh việc áp dụng những phương pháp làm hồng “cô bé” tại nhà, bạn nên vệ sinh “vùng kín” đúng cách mỗi ngày và không sử dụng quần lót quá chặt nhé!

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