“Chuyện ấy” mang lại cho bạn cảm giác thăng hoa nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến chị em bị viêm nhiễm vùng kín. Để bảo vệ bản thân, bạn cần làm những việc này ngay sau khi “yêu”.

Viêm nhiễm vùng kín là một trong những căn bệnh khiến chị em lo ngại nhất. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe nó còn làm giảm hưng phấn và phá hoại đời sống tình dục của bạn.

Chính vì vậy, bảo vệ và giữ gìn vùng kín khỏe mạnh là điều chị em cần quan tâm. Dưới đây là những việc bạn nhất định phải làm để tránh viêm nhiễm vùng kín sau mỗi cuộc “yêu”:

Uống nước

Cơ thể của bạn dễ bị mất năng lượng và nước sau mỗi cuộc “yêu”. Việc cung cấp nước lúc này sẽ giúp cơ thể bù nước, bàng quang cũng hoạt động tốt hơn, giúp tống khứ các loại vi khuẩn gây viêm nhiễm ra khỏi âm đạo thông qua đường tiểu.

Đi vệ sinh ngay sau khi “yêu”

Trong quá trình “yêu”, vi khuẩn có thể xâm nhập vào âm đạo của nữ giới. Đi tiểu sau khi quan hệ tình dục là điều cần làm để tránh nhiễm trùng đường tiết niệu. Việc làm này còn giúp loại bỏ các vi khuẩn và mầm bệnh xâm nhập vào vùng kín.

Rửa sạch và lau khô vùng kín

Tinh dịch và một số dụng cụ hỗ trợ như chất bôi trơn là môi trường vi khuẩn dễ sinh sôi. Bạn có thể làm sạch vùng kín bằng nước ấm hoặc dung dịch vệ sinh phụ nữ rồi dùng khăn sạch thấm khô sau khi làm "chuyện ấy" để phòng ngừa bệnh phụ khoa.

Rửa sạch vùng kín sau quan hệ giúp chị em tránh khỏi sự tấn công của các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc nhiễm trùng do nấm, vi khuẩn.

Mặc quần áo thoải mái

Sau khi quan hệ, bạn không nên mặc lại bộ quần áo cũ mà hãy chọn một bộ đồ ngủ rộng rãi với chất liệu thoáng mát để vùng kín “dễ thở” hơn.

Hoặc bạn có thể không mặc quần áo, việc này cũng rất có lợi cho giấc ngủ và giúp cơ thể được thư giãn tuyệt đối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-bao-viem-nhiem-vung-kin-vi-khong-lam-nhung-dieu-nay-sau-khi-yeu-248387.html