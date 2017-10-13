Cảnh báo: Viêm nhiễm vùng kín vì không làm những điều này sau khi 'yêu'

Chuyện vợ chồng 13/10/2017 15:47

“Chuyện ấy” mang lại cho bạn cảm giác thăng hoa nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến chị em bị viêm nhiễm vùng kín. Để bảo vệ bản thân, bạn cần làm những việc này ngay sau khi “yêu”.

Viêm nhiễm vùng kín là một trong những căn bệnh khiến chị em lo ngại nhất. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe nó còn làm giảm hưng phấn và phá hoại đời sống tình dục của bạn.

Chính vì vậy, bảo vệ và giữ gìn vùng kín khỏe mạnh là điều chị em cần quan tâm. Dưới đây là những việc bạn nhất định phải làm để tránh viêm nhiễm vùng kín sau mỗi cuộc “yêu”:

Uống nước

Cơ thể của bạn dễ bị mất năng lượng và nước sau mỗi cuộc “yêu”. Việc cung cấp nước lúc này sẽ giúp cơ thể bù nước, bàng quang cũng hoạt động tốt hơn, giúp tống khứ các loại vi khuẩn gây viêm nhiễm ra khỏi âm đạo thông qua đường tiểu.

Cảnh báo: Viêm nhiễm vùng kín vì không làm những điều này sau khi 'yêu' - Ảnh 1
Bù nước cho cơ thể là điều cần thiết sau mỗi cuộc "yêu" - Ảnh minh họa: Internet

Đi vệ sinh ngay sau khi “yêu”

Trong quá trình “yêu”, vi khuẩn có thể xâm nhập vào âm đạo của nữ giới. Đi tiểu sau khi quan hệ tình dục là điều cần làm để tránh nhiễm trùng đường tiết niệu. Việc làm này còn giúp loại bỏ các vi khuẩn và mầm bệnh xâm nhập vào vùng kín.

Rửa sạch và lau khô vùng kín

Tinh dịch và một số dụng cụ hỗ trợ như chất bôi trơn là môi trường vi khuẩn dễ sinh sôi. Bạn có thể làm sạch vùng kín bằng nước ấm hoặc dung dịch vệ sinh phụ nữ rồi dùng khăn sạch thấm khô sau khi làm "chuyện ấy" để phòng ngừa bệnh phụ khoa.

Cảnh báo: Viêm nhiễm vùng kín vì không làm những điều này sau khi 'yêu' - Ảnh 2
Vệ sinh vùng kín sau khi quan hệ giúp tránh viêm nhiễm - Ảnh minh họa: Internet

Rửa sạch vùng kín sau quan hệ giúp chị em tránh khỏi sự tấn công của các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc nhiễm trùng do nấm, vi khuẩn.

Mặc quần áo thoải mái

Sau khi quan hệ, bạn không nên mặc lại bộ quần áo cũ mà hãy chọn một bộ đồ ngủ rộng rãi với chất liệu thoáng mát để vùng kín “dễ thở” hơn.

Hoặc bạn có thể không mặc quần áo, việc này cũng rất có lợi cho giấc ngủ và giúp cơ thể được thư giãn tuyệt đối.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện ấy viêm nhiễm vùng kín những điều nên làm sau khi quan hệ những điều nên làm sau khi yêu ngừa viêm nhiễm vùng kín ngăn ngừa viêm nhiễm vùng kín

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 19 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 4 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?