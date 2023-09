Cả thế giới chung tay phòng ngừa UTCTC, bạn đã hành động chưa?

Nhận diện “khuôn mặt” của căn bệnh ung thư cổ tử cung (UTCTC)

Dư luận rất dễ bị đánh động bởi những thông tin giật gân về tai nạn, mưu sát, nhưng lại ít khi chú ý tới những mối nguy hại tiềm ẩn còn đáng sợ hơn. Anthony Del Monte, nhà sáng lập cộng đồng online Ihadcancer.com từng nói rằng: “Ung thư vốn không được nhận diện cho đến khi nó xảy đến với chính bạn hay những người xung quanh” (nguyên văn: “Cancer does not have a face until it’s yours or someone you know”). Thật vậy, những con số giật mình về hậu quả nghiêm trọng của bệnh UTCTC là hồi chuông báo động về một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất đối với phái nữ.