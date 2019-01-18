Cả thế giới chung tay phòng ngừa UTCTC, bạn đã hành động chưa?

Dư luận rất dễ bị đánh động bởi những thông tin giật gân về tai nạn, mưu sát, nhưng lại ít khi chú ý tới những mối nguy hại tiềm ẩn còn đáng sợ hơn. Anthony Del Monte, nhà sáng lập cộng đồng online Ihadcancer.com từng nói rằng: “Ung thư vốn không được nhận diện cho đến khi nó xảy đến với chính bạn hay những người xung quanh” (nguyên văn: “Cancer does not have a face until it’s yours or someone you know”). Thật vậy, những con số giật mình về hậu quả nghiêm trọng của bệnh UTCTC là hồi chuông báo động về một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất đối với phái nữ.

Thống kê cho thấy cứ mỗi ngày trôi qua, có tới 7 phụ nữ Việt Nam tử vong vì UTCTC. Đây là 1 trong 4 loại ung thư phổ biến nhất ở nữ giới, trong đó 95% trường hợp gây ra bởi vi rút HPV. UTCTC có nguy cơ xảy ra với bất kỳ ai và diễn tiến âm thầm, khó phát hiện trong giai đoạn đầu với những hậu quả nghiêm trọng. Không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe sinh sản và sức khỏe thể chất nói chung, bệnh còn cướp đi thiên chức làm mẹ của nhiều phụ nữ, với tỷ lệ tử vong cao.

Đáng lo ngại nhất, tại Việt Nam, nhận thức cộng đồng về căn bệnh nguy hiểm này vẫn chưa cao. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ sự thiếu hụt kiến thức sinh sản và sức khỏe giới tính, vốn rất cần thiết được trang bị từ sớm. Hậu quả là nữ giới nhận thức muộn về các nguy cơ mắc bệnh cũng như thiếu sự phòng ngừa cần thiết. Khi căn bệnh UTCTC đang ngày càng trẻ hóa, việc nâng cao nhận thức phòng bệnh lại cấp thiết hơn bao giờ hết.

Chung tay trong cuộc chiến chống UTCTC – bắt nguồn từ nhận thức

Trước những con số báo động, tháng 1 được Mỹ chọn làm tháng nâng cao nhận thức về UTCTC với hàng loạt hoạt động cộng đồng tổ chức bởi Hiệp hội Y tế tình dục (ASHA) và Hiệp hội UTCTC Mỹ. Không chỉ tuyên truyền kiến thức hữu ích, hỗ trợ tầm soát và điều trị, các tổ chức này còn tài trợ cho các nghiên cứu tập trung vào phòng ngừa và chữa bệnh.

Cuộc chiến chống UTCTC đã bùng nổ rộng rãi trên khắp thế giới những năm qua. Với tính chất diễn biến âm thầm của bệnh, các phong trào này tập trung vào việc thay đổi nhận thức để phụ nữ chủ động tầm soát cũng như phòng ngừa bệnh từ sớm. Trong đó, việc tiêm vắc xin HPV để ngừa bệnh là biện pháp kiểm soát hiệu quả nhất. Không chỉ phòng ngừa UTCTC, vắc xin HPV còn ngăn chặn các bệnh khác như mục cóc sinh dục, viêm âm hộ, dương vật… Vì vậy, không chỉ nữ giới mà nam giới cũng có thể tiêm vắc xin để phòng tránh các căn bệnh tình dục gây ra bởi vi rút HPV.

Nhân tháng ngừa UTCTC trên toàn thế giới, hãy lan toả thông điệp về căn bệnh này để ngày càng có nhiều phụ nữ được bảo vệ (Ảnh minh hoạ)

Đa phần các ca mắc bệnh UTCTC tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn, điều trị tốn kém nhưng hiệu quả không cao, dễ dẫn đến tử vong. Trong khi đó, ở các nước phát triển như Bắc Âu, Úc… việc tiêm ngừa và tầm soát bệnh được thực hiện tốt với tỷ lệ 70-80%, nên số ca mắc bệnh và tử vong trên 100.000 phụ nữ thấp, chỉ bằng một nửa so với Việt Nam. Ở các quốc gia này, các bé gái được giáo dục kiến thức sinh sản từ rất sớm và được trang bị kĩ năng cần thiết để phòng ngừa các bệnh tình dục và sinh sản khi tới tuổi dậy thì. Trong các trường đại học, sinh viên được các chuyên viên y tế trong trường tư vấn miễn phí bất cứ lúc nào về sức khỏe sinh sản. Việc tầm soát UTCTC cũng không xa lạ với nữ giới và được coi là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Việc tiêm vắc xin ngừa UTCTC cũng được đưa vào chương trình y tế cộng đồng tại các nước phát triển. Ở Na Uy, từ 2016 -2018, nữ giới sinh sau năm 1991 đều được tiêm vắc xin HPV miễn phí để ngăn chặn UTCTC. Tại Úc, bé trai và bé gái dưới 19 tuổi được miễn phí hai liều vắc xin HPV đầu tiên. Chương trình miễn phí vắc xin HPV cũng được Anh áp dụng cho bé gái từ 12 – 18 tuổi. Có thể thấy, trọng điểm trong cuộc chiến chống UTCTC bắt nguồn từ nhận thức và hành động sớm, cụ thể là tiêm vắc xin HPV để chặn đứng những nguy cơ mắc bệnh.

UTCTC là mối nguy hại tới sức khỏe cũng như tương lai của chị em phụ nữ, có thể xảy đến với bất cứ ai, không phân biệt chủng tộc, độ tuổi, khoảng cách địa lý. Phong trào nâng cao nhận thức về bệnh cũng chung một tiếng nói, một màu xanh hy vọng cho tương lai. Vì vậy, đừng đứng ngoài cuộc, hãy cùng hành động ngay từ hôm nay vì sức khỏe bản thân và những người thân yêu.