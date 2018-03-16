Buồn ngủ ngày dấu hiệu của nhiều bệnh tật nhưng hơn 90% người Việt chủ quan bỏ qua

Sống khỏe 16/03/2018 14:01

Buồn ngủ ngày không chỉ đơn giản do thiếu ngủ mà còn có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh tật nguy hiểm khác mà bạn nên chú ý.

Để đảm bảo sức khỏe và trí tuệ minh mẫn, tỉnh táo cho một ngày làm việc, chúng ta cần phải ngủ ít nhất từ 7 - 8 tiếng.

Tuy nhiên, nếu đã ngủ đủ giấc nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi và ngáp lên ngáp xuống cả ngày, bạn nên cẩn thận vì có thể đây là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang mắc một trong những căn bệnh sau.

Buồn ngủ ngày: Dấu hiệu của nhiều bệnh tật 

Bệnh tiểu đường

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ tại Đại học Los Angeles, những người thường cảm thấy mệt mỏi và không thể khống chế được cơn buồn ngủ vào ban ngày là dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

Ngoài việc gây ra buồn ngủ ngày, bệnh tiểu đường còn khiến bạn một khi đặt lưng nằm ngủ là không muốn hoặc khó tỉnh dậy. Các bác sĩ tại Mỹ cho biết, hầu hết các bệnh nhân tiểu đường thường có thời gian ngủ vào ban ngày gấp đôi người khác.

Nếu thường xuyên buồn ngủ ngày, thèm ngọt, cơ thể mệt mỏi... bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra lượng đường huyết. Việc sớm phát hiện bệnh sẽ giúp việc điều trị đơn giản hơn cũng như tránh được những biến chứng nguy hiểm.

Thiếu máu

Xã hội ngày càng bận rộn, nhiều người có chế độ dinh dưỡng không đầy đủ, thậm chí thiếu khoa học dẫn đến tình trạng thiếu máu. Tình trạng này kéo dài khiến cho não bộ và hệ thống thần kinh không được cung cấp đầy đủ dưỡng chất để duy trì hoạt động bình thường.

Cách tốt nhất để cải thiện tình trạng này là bạn cần bổ sung thêm sắt cho cơ thể bằng cách dùng các món ăn làm từ thịt bò, gan, các loại ngũ cốc...

Các bệnh về gan

Thường xuyên tiêu thụ các thức ăn chứa nhiều dầu mỡ hoặc sử dụng thức uống có cồn sẽ gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho gan. Các chuyên gia cho biết, một khi gặp vấn đề, gan sẽ không thể lưu trữ vitamin, khoáng chất và hạn chế quá trình sản xuất protein cho cơ thể. Từ đó, cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, uể oải và thường xuyên buồn ngủ dù ngày hay đêm.

Nếu rơi vào trường hợp này, biện pháp tốt nhất là bạn nên tránh dùng các thức ăn nhanh hay các món chứa quá nhiều dầu mỡ. Ngoài ra, hãy tránh xa các thức uống chứa cồn và thuốc lá để giữ sức khỏe.

Bệnh tim

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Lúc nào cũng buồn ngủ kèm theo tức ngực có thể là dấu hiệu của bệnh tim - Ảnh minh họa: Internet

Cảm thấy buồn ngủ, khó thở hay tức ngực đến mức khiến bạn không thể tiếp tục các công việc hàng ngày như lau dọn nhà cửa, dọn dẹp sân vườn... có thể là dấu hiệu của bệnh tim.

Đây là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, chính vì thế nếu có những biểu hiện như trên thường xuyên, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị sớm nhất.

Trầm cảm

Trầm cảm là căn bệnh tâm lý nguy hiểm và ngày càng phổ biến trong xã hội hiện nay. Bất kỳ ai cũng có thể mắc không phân biệt giới tính hay độ tuổi.

Do đó, để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, bạn nên nhanh chóng tìm đến bác sĩ tâm lý nếu thấy cơ thể có những dấu hiệu như buồn ngủ cả ngày, đầu óc mơ hồ, có suy nghĩ tiêu cực hay không muốn giao tiếp với người khác... vì đây là biểu hiện của trầm cảm.

Hãy lưu ý đến những dấu hiệu buồn ngủ ngày để bảo vệ sức khỏe nhé.

Lúc nào cũng buồn ngủ có thể cảnh báo những chứng bệnh nguy hiểm sau

Lúc nào cũng buồn ngủ có thể cảnh báo những chứng bệnh nguy hiểm sau

Nếu lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ thì rất có thể đây là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe đang gặp vấn đề đó.

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