Bước đơn giản để cách chữa bong gân tại nhà hiệu quả như ý

Như chúng ta đã biết, bong gân là tình trạng bị chấn thương mà có thể xảy ra với bất kỳ ai khi họ hoạt động mạnh hay thường xuyên chơi các môn thể thao. Khi mắc phải trường hợp này, ta có thể tự mình điều trị bằng những cách chữa bong gân tại nhà . Bằng việc xử lý kịp thời và nhanh chóng sẽ giảm thiểu được cơn đau, giảm sưng tấy và đương nhiên sẽ phục hồi thể trạng cho bạn tốt nhất. Tuy vậy, có rất nhiều biện pháp điều trị tại nhà vẫn chưa được kiểm chứng. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, hãy cùng tham khảo ngay bài viết này để tìm ra công thức hợp lý nhất nhé!

Các khớp xương trên cơ thể không liền nhau mà được liên kết lại nhờ các dây chằng. Khi các khớp phải cử động quá mức, dây chằng sẽ bị tổn thương có thể đứt gãy dẫn đến tình trạng bong gân.

Các vị trí như ở cổ tay, cổ chân, khớp vai, gối... là những nơi mà dễ bị bong gân nhất. Khi bị bong gân, bạn sẽ có cảm giác đau nhức rất khó chiu, việc cử động vô cùng khó khăn. Không những vậy, vị trí bị bong gân còn bị sưng phù lên hay cả bầm tím. Chỉ cần bạn chạm nhẹ và cử động một chút thôi cũng khiến cơn đau xuất hiện.

Chính vì lẽ này, bong gân tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu bạn không sớm tìm ra biện pháp khắc phục thì nó sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc của bạn rất nhiều. Do vậy, khi bị bong gân chân, tay thì bạn hãy nhanh chóng áp dụng những biện pháp dưới đây nhé.

Cách chữa trị bong gân tại nhà

Bằng những nguyên liệu có sẵn hoặc có thể dễ dàng tìm kiếm ở ngoài, bạn có thể tự điều trị và phục hồi phần xương khớp đang bị bong gân. Tuy nhiên, các trường hợp xử lý tại nhà thông thường là dành cho tình trạng bong gân nhẹ. Còn đối với trường hợp nặng hơn thì bạn nên đến thăm khám bác sĩ và dùng biện pháp tại nhà để hỗ trợ nhé.

Trước tiên, việc đầu tiên bạn cần làm đó là cố định vết bong gân lại vì làm như vậy sẽ tránh nó bị tác động bởi va chạm cũng như giảm đi thói quen hay vận động của bạn.

Chườm đá chữa bong gân

Đá lạnh là biện pháp đơn giản nhất và cũng cho hiệu quả nhanh chóng nhất. Làm lạnh vết thương là công thức mà trong lĩnh vực y tế người ta hay sử dụng với mục đích tê liệt tạm thời tế bào quanh vết thương, nhờ vậy mà có thể giảm đau mạnh mẽ và đồng thời làm xẹp dần vết sưng tấy hiệu quả.

Chườm đá là cách trị bong gân tại nhà hiệu nghiệm tức thì!

Vậy nên, bạn hãy dùng đá lạnh chườm lên vị trí bị bong gân khoảng 15 – 20 phút. Với cách này, bạn có thể áp dụng 2 – 3 lần mỗi ngày cho đến khhi vết bong gân được phục hổi như ý nhé.

Dùng bình xịt hay cao dán trị bong gân

Trường hợp bị bong gân nhẹ khi chơi thể thao, người ta thường dùng bình xịt ethyl clorua để gây tê lạnh để giảm đau. Bởi đây cũng là cách trị bong gân tại nhà mà bạn hãy thử áp dụng.

Đồng thời ngay sau đó, bạn hãy dùng cao dán hoặc thuốc alaxan để giảm đau và tiêu sưng sao cho hiệu quả nhất nhé. Làm theo chỉ dẫn của bác sĩ để áp dụng tốt nhất.

Đắp thuốc trị bong gân tại nhà

Đắp thuốc là biện pháp được kiểm chứng hiệu nghiệm hơn nhiều so với các cách trị bong gân khác. Từ những thực phẩm có trong nhà hay thảo dược tại các hiệu thuốc cổ truyền thì bạn sẽ dễ dàng tạo ra công thức điều trị hợp lý nhất:

- Dùng tinh dầu hạnh nhân và tinh dầu tỏi trộn đều tại với nhau theo tỷ lệ 1:1 rồi thoa lên vùng da bị bong gân. Giữ trên da qua đêm rồi rửa sạch lại với nước ấm.

- Trộn bột nghệ với nước và chút muối rồi đem đun nóng để tạo thành hỗn hợp đặc mịn. Đắp hỗn hợp này lên vị trí bong gân ngay sau khi tắt bếp và hỗn hợp còn nóng. Dùng khăn cố định lại và đợi cho nó hết nóng thì gỡ ra.

Dùng thảo dược đắp lên vị trí bị bong gân mang lại hiệu quả cao!

- Dùng lá ngải cứu, lá cúc tần, lá láng với tỷ lệ ngang nhau, đem giã nhuyễn rồi áp dụng lên da tương tự như những công thức trên. Giữ cố định thuốc khoảng 2 – 3 tiếng là được.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết các bước đơn giản để chữa bong gân hiệu quả tại nhà. Ngoài những cách chữa trị bong gân hiệu quả tại nhà này, bạn hãy chú ý đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày như bổ sung nhiều thực phẩm giàu canxi để xương khớp chắc khỏe, nhanh lành hơn nhé. Duy trì đều đặn mỗi ngày để vết bong gân sẽ được cải thiện nhanh chóng. Chúc các độc giả áp dụng thành công, nhanh chóng khỏe mạnh lại nhé!