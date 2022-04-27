Bất ngờ với các biện pháp giảm cân hiệu quả mà chẳng cần nhịn ăn hay tập thể dục

Chắc hẳn ai trong chúng ta đều thích những gam dư thừa trên eo của mình tự biến mất nhưng lại nghĩ thật khó để điều đó xảy ra. Đừng băn khoăn, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra!

Đây là một số cách thay thế để giảm số cân thừa mà bạn không cần đến phòng tập thể dục hoặc ăn kiêng khó khăn.

Thở

Quy tắc thở của người tập gym chính là bạn nên hít vào thở ra không phải bằng ngực mà bằng bụng. Một vòng eo thon, cơ bụng săn chắc, cơ bụng săn chắc, mọi thứ đều có thể xảy ra nếu bạn thực hiện toàn bộ các bài tập thở.

Tắm vòi hoa sen nước lạnh nóng thay phiên

Phương pháp này khá đơn giản và thường kèm theo các thủ tục khác. Khi tắm, bạn hãy để nước lần lượt lạnh và nóng. Một vòi hoa sen tương phản như vậy sẽ không chỉ giúp loại bỏ trọng lượng dư thừa mà còn xua đuổi các bệnh như rối loạn nhịp tim, béo phì, rối loạn chức năng tim mạch, tăng huyết áp nguyên phát và cellulite. Tuy nhiên, cũng có một số chống chỉ định mà bạn cần chú ý.

Mát xa

Các loại massage tốt nhất để giảm béo là giác hơi và véo. Chúng giúp loại bỏ chất béo tích tụ, cải thiện lưu thông máu ở phía trước bụng của bạn và bình thường hóa nhu động ruột. Bạn có thể thực hiện những điều này trong các thẩm mỹ viện đặc biệt và chúng nên được thực hiện một cách có hệ thống và theo chu kỳ.

Theo Brightside

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