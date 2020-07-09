Bạn đã biết Vitamin D3 có trong thực phẩm nào và cách bổ sung hiệu quả nhất?

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, thiếu hụt vitamin D3 ở một số trường hợp có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe như bệnh tim mạch, các biểu hiện thần kinh.

Để chọn được nguồn cung cấp vitamin D3 dồi dào, chúng ta cần biết được Vitamin D3 có trong thực phẩm nào . Sau đây là chia sẻ những thực phẩm cần thiết có bổ sung vitamin D3 cho khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày.

Bổ sung đủ Vitamin D3 là cách giúp hệ xương chắc khỏe và giúp làm tăng Osteocalcin – protein tham gia vào quá trình tạo xương trong cơ thể.

Bên cạnh đó, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến ruột không hấp thu đủ canxi và photpho dẫn đến giảm canxi trong máu, khiến trẻ chậm lớn, còi xương. Loãng xương, xốp xương ở người trưởng thành. Thiếu vitamin D3 ở phụ nữ mang thai có thể dẫn đến khuyết tật ở xương của trẻ. Thậm chí, nguy cơ tử vong ở những người có nồng độ Vitamin D3 cao hơn 26% so với những người có nồng độ Vitamin D3 bình thường.

2. Tác dụng của Vitamin D3 đối với trẻ nhỏ là gì?

Cơ thể bé gặp nhiều khó khăn trong hấp thụ canxi khi bị thiếu hụt vitamin D3. Sự phát triển hệ xương của trẻ gặp nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là bé không được ngủ ngon giấc, thường xuyên quấy khóc, đổ mồ hôi trộm.

Do đó, khi phụ huynh nhận thấy ở trẻ có các dấu hiệu như còi xương, chân vòng kiềng, dáng đi lẻo khẻo,… nguy cơ trẻ không hấp thu được Vitamin D3 rất cao. Nên đưa trẻ đi khám bác sỹ để được tư vấn cụ thể.

Cơ thể bé gặp nhiều khó khăn trong hấp thụ canxi khi bị thiếu hụt vitamin D3

Tóm lại, thiếu hụt vitamin D3 sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là trẻ nhỏ. Mặc dù vậy, vitamin D3 có trong thực phẩm không nhiều. Nếu chúng ta ăn uống thất thường, cơ địa hấp thu kém, lười ăn thì nguy cơ thiếu hụt vitamin D3 rất cao. Ước tính có khoảng 50% dân số toàn cầu thiếu hụt vitamin D.

3. Vitamin D3 có nhiều trong thực phẩm nào?

+ Cá

Cá là thực phẩm bổ bổ sung hàm lượng Vitamin D3 cao nhất cần kể đến khi muốn nắm được Vitamin D3 có ở thực phẩm nào? Trong đó, cá trích Đại Tây Dương là loại cá nhỏ nhưng lại giàu dinh dưỡng và cũng có chứa nhiều vitamin D3. Loại cá này có chứa hàm lượng vitamin D3 cao nhất với 16.28 IU trong 100g.

Cá trích Đại Tây Dương là loại cá nhỏ nhưng lại giàu dinh dưỡng và cũng có chứa nhiều vitamin D3

Cá hồi được đánh giá là nguồn thực phẩm chứa nhiều vitamin D3. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng so với loại cá hồi được nuôi, lượng vitamin D3 trong cá hồi tự nhiên sẽ nhiều gấp nhiều lần.

Bên cạnh đó, những loại khác như cá thu, dầu cá mòi đóng gói và dầu cá ngừ đóng gói n cũng là những nguồn cung cấp vitamin D3 mà bạn cần lưu ý tới.

Đặc biệt, áp dụng đúng cách chế biến cũng giúp bổ sung nhiều lượng Vitamin D3 hơn như:

- Cá tra nấu chín chứa nhiều Vitamin D3 hơn.

- Dùng cá đóng hộp trong dầu cung cấp nhiều Vitamin D3 hơn.

+ Dầu gan cá

Hàm lượng Vitamin D3 và Vitamin A có chứa trong dầu gan cá rất cao. Sản phẩm cung cấp khoảng 10 IU Vitamin D3 trong 100g. Tuy nhiên, chỉ sử dụng vừa đủ và tránh lạm dụng dầu gan cá.

Dầu gan cá

+ Sò

Vitamin D3 có trong thức ăn nào?

Trong sò chứa hàm lượng vitamin D3 khá nhiều, với khoảng 320 IU trong 100g. Đồng thời, cung cấp nhiều Vitamin B12, sắt, kẽm, selenium, mangan và đồng. Cần lưu ý cân nhắc sử dụng loại hải sản này đối với những người có tiền sử bệnh tim hoặc đột quỵ. Lý do bởi trong sò có chứa nhiều cholesterol.

Trong sò chứa hàm lượng vitamin D3 khá nhiều

+ Các sản phẩm sữa tăng cường

Trong các loại sữa tăng cường có chứa Vitamin D3, canxi. Mỗi ly sữa cung cấp hàm lượng bổ sung có thể lên đến 52 IU Vitamin D3 mỗi 100 g hoặc 127 IU. Canxi trong sữa dễ hấp thụ hơn canxi từ các nguồn thực phẩm khác.

Trong các loại sữa tăng cường có chứa Vitamin D3, canxi

+ Chế phẩm từ đậu nành (đậu hũ và sữa đậu nành)

Trong đậu nành có chứa nguồn dồi dào vitamin d3 và canxi. Đậu hũ được biết đến là loại bổ sung Vitamin D3 nhiều nhất với 157 IU Vitamin D3 trong 100g.

+ Trứng cá (đen và đỏ)

Trong các món sushi thường có trứng cá. Mỗi 100g trứng cá sẽ cung cấp 232IU Vitamin D3.

+ Trứng

Trứng cũng là một trong những thực phẩm giúp bổ sung vitamin D3

Với loại thực phẩm này, chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm trong căn bếp của mọi gia đình. Trứng cung cấp hàm lượng chất dinh dưỡng rất cao, trong đó có Vitamin D3. Với 100g sẽ cung cấp khoảng 37 IU Vitamin D3 cho cơ thể.

Đặc biệt, lòng đỏ trứng được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao và là nguồn cung cấp vitamin D3 tuyệt vời cho cơ thể.

+ Nấm

Nấm là thực phẩm rất dễ ăn, thơm ngon, bổ dưỡng và được kết hợp đa dạng với nhiều loại thực. Ít ai biết rằng trong nấm cũng có chứa một lượng vitamin D3.

Lưu ý:

+ Xây dựng một chế độ ăn uống khoa học, có đầy đủ chất dinh dưỡng. Bổ sung đa dạng các loại thực phẩm (đủ 4 nhóm)

+ Bữa ăn cần có đủ dầu, mỡ để hấp thu vitamin D3 tốt hơn.

4. Một số cách bổ sung vitamin D3 khác

Ngoài việc bổ sung qua thực phẩm hàng ngày, để cơ thể luôn khỏe mạnh, đặc biệt là xương, chúng ta có thể bổ sung đầy đủ vitamin D3 hiệu quả cho cơ thể với những cách sau:

Cách 1: Tắm nắng

Dưới tác động của bức xạ tia cực tím trong ánh nắng mặt trời, cơ thể chúng ta hoàn toàn có thể tự tổng hợp vitamin D3. Tắm nắng là cách đơn giản nhất để bổ sung vitamin D3.

Nên tắm nắng vào khoảng 15 - 30 vào buổi sáng (từ 6 giờ sáng - 9 giờ sáng) hoặc buổi chiều (từ 4 giờ chiều - 5 giờ chiều). Tránh tắm nắng vào những ngày nắng gắt, tầm từ 10 giờ sáng - 3 giờ chiều. Đây là thời điểm mà chỉ số bức xạ tia cực tím trong ánh nắng mặt trời cực mạnh sẽ làm tổn thương da và dẫn đến các bệnh về da.

Đối với trẻ em, nên lưu ý tắm nắng ở nơi thoáng mát, đeo kính râm, đội mũ. Không nên dùng các loại kem bôi da cho trẻ và tránh ánh nắng trực tiếp vào đầu.

Cách 2: Sử dụng các loại thực phẩm chức năng bổ sung vitamin D3

Bổ sung vitamin D3 dưới dạng uống an toàn, tiện lợi

Trên thực tế, chế độ ăn uống hằng ngày rất khó đáp ứng đầy đủ lượng vitamin D3 cần thiết cho cơ thể. Vì vậy, sử dụng thêm các loại thực phẩm chức năng bổ sung vitamin D3 là điều cần thiết. Ưu điểm của những sản phẩm này là tiện lợi và đem lại hiệu quả nhanh chóng. Dưới đây là một số loại thuốc vitamin D3 tiêu biểu mà bạn có thể lựa chọn:

Nếu quá bận rộn, không thể dành nhiều thời gian cho lựa chọn và chế biến thực phẩm, bạn có thể bổ sung vitamin D3 dưới dạng uống. Ưu điểm của những sản phẩm này là đã được cân đo theo công thức khoa học đảm bảo phù hợp với tình trạng sức khỏe và độ tuổi của người dùng.

Cách hấp thụ vitamin D3 tốt nhất đó là uống sau bữa ăn. Sử dụng dựa trên tình trạng sức khỏe, tuổi tác, lượng mặt trời hấp thụ, chế độ ăn uống. Tốt nhất đó là mỗi ngày dùng 1 viên.

Vitamin D3 có trong thực phẩm nào? Với những thông tin chia sẻ trên chắc hẳn các bạn giải đáp được những vấn đề này và nắm được một số thông tin về vitamin D3. Những loại thực phẩm giàu dưỡng chất này đều vô cùng phổ biến và có thể dễ dàng tìm thấy để bổ sung cho cả gia đình.