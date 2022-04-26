Bạn cảm thấy đói bụng trước khi đi ngủ? Đây là 5 món ăn vặt đêm khuya được các chuyên gia dinh dưỡng gợi ý

Yahoo Lifestyle đã nói chuyện với Nhà dinh dưỡng học Kathleen Alleaume, để hiểu những gì có thể đằng sau cơn đói của bạn và những món ăn nhẹ vào đêm khuya mà cô ấy gợi ý.

Bạn có thường thấy mình lục tung tủ để tìm một món ăn khuya trước khi đi ngủ không?

Kathleen giải thích rằng đói đêm khuya thực sự có thể do khát hoặc do lượng đường trong máu dao động.

“Bạn đói hay bạn khát? Đôi khi, chúng ta nhầm khát với đói. Nếu bạn chỉ ăn bữa tối hoặc bữa ăn nhẹ cách đây một đến hai giờ, rất có thể bạn không đói. Hãy thử uống một ly nước lọc, trà thảo mộc hoặc sữa ấm và xem liệu điều này có giúp bạn giảm cơn đói hay không ", cô nói.

"Tương tự, ăn đều đặn trong ngày sẽ hỗ trợ lượng đường trong máu của bạn duy trì ở mức đồng đều và có thể giúp ngăn ngừa chứng thèm ăn khuya."

Theo Kathleen, nếu bạn vẫn đói trước khi đi ngủ và muốn thỏa mãn cơn thèm ăn khuya, bạn có thể ăn nhẹ, miễn là bạn “lưu tâm đến việc ăn từng phần nhỏ, ăn chậm và không bị phân tâm (chẳng hạn như đọc email hoặc đang xem một tập khác trên truyền hình)”.

Chuyên gia dinh dưỡng Kathleen Alleaume chia sẻ những món ăn vặt yêu thích của cô. Ảnh: Yahoo Lifestyle

Vậy, điều gì tạo nên một bữa ăn khuya lành mạnh?

Kathleen giải thích tầm quan trọng của việc cân nhắc chế độ dinh dưỡng để hiểu rõ những món ăn nhẹ nào tốt nhất nên chọn trước khi đi ngủ.

“Một bữa ăn nhẹ lành mạnh và cân bằng bao gồm kết hợp carbohydrate và protein. Cô ấy nói rằng việc giới nghiêm carb (chẳng hạn như không có carb sau 5 giờ chiều) có thể là điều hơi lỗi mốt, tuy nhiên, chế độ ăn kiêng cắt giảm carb có thể khiến bạn bị loại bỏ các hóa chất cần thiết cho giấc ngủ, "cô ấy nói.

Một trong số đó là serotonin - được coi là hormone quan trọng có thể giúp thúc đẩy một đêm ngủ ngon.

"Vì vậy, thay vì loại bỏ hoàn toàn carbs, hãy lựa chọn carbs của bạn một cách khôn ngoan, ưu tiên những loại có ngũ cốc nguyên hạt và chất xơ, tránh xa tinh bột và đường tinh luyện để tránh lượng đường trong máu lên cao và xuống thấp, có thể khiến bạn thèm ăn hoặc đói thêm."

Đồ ăn nhẹ vào đêm muộn nên chứa sự cân bằng của các loại carbohydrate và protein phức tạp. Nguồn: Getty Images

5 lựa chọn đồ ăn nhẹ đêm khuya hàng đầu của Kathleen:

Nếu bạn đang thèm thứ gì đó ngọt ngào - hãy đổi sô cô la, kem và kẹo thay vào đó là:

1. Sữa chua và quả mọng Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp có thể chứa gấp đôi lượng protein so với sữa chua thông thường hoặc sữa chua tự nhiên, cùng với canxi xây dựng xương.

Kết hợp với các loại quả mọng và rắc quế giống như bạn có một món tráng miệng từ sữa nhưng không thừa kilojoules.

Quả mọng và sữa chua Hy Lạp - một món ăn nhẹ lành mạnh vào ban đêm cho bạn. Nguồn: Getty Images

2. Lát lê hoặc táo với bơ hạt

Một sự kết hợp ngọt và mặn cung cấp nhiều chất xơ và protein để ngăn chặn cơn đau bụng.

3. Bánh protein

Những miếng bánh vừa ăn này được kiểm soát khẩu phần một cách hoàn hảo nhưng vẫn đáp ứng được bất kỳ cơn thèm ngọt nào.

4. Quả hạch

Nếu bạn là một người thích ăn mặn - hãy đổi món khoai tây chiên giòn mặn chỉ với một lượng nhỏ (30 gram) quả hạch để cung cấp chất xơ, chất béo lành mạnh và protein để ngăn chặn cơn đói.

Các loại hạt là một lựa chọn ăn nhẹ lành mạnh cung cấp chất xơ, chất béo lành mạnh và protein để ngăn chặn cơn đói. Nguồn: Getty Images

5. Bắp rang bơ

Ngũ cốc nguyên hạt là nguồn cung cấp chất xơ, và bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng ngô là một trong số đó, bao gồm cả bỏng ngô.

Chỉ cần 2 cốc bắp rang bơ chứa 2g protein và 2g chất xơ. Chỉ cần tránh loại mặn và bơ.

Có những loại thực phẩm nào cần tránh trước khi đi ngủ?

Kathleen nhấn mạnh: “Tránh bất cứ thứ gì có chứa caffein như sô cô la hoặc cà phê, và các bữa ăn nặng hoặc đồ ăn nhẹ chứa nhiều kilojoules rỗng, ít chất dinh dưỡng.

“Và, nếu bạn cần một bữa ăn khuya thỏa thích, hãy nhớ chọn thứ gì đó có sự cân bằng giữa carbohydrate và protein để giúp hạn chế cơn đói vào ban đêm.”