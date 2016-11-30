Bài thuốc dân gian trị đau nhức, sâu răng, răng lung lay ê buốt chỉ 1 ngày là dứt

Sống khỏe 30/11/2016 11:38

Đau nhức răng, răng lung lay và ê buốt là nỗi khổ của hầu hết người mắc phải. Ngoài việc đến bệnh viện để bác sĩ nha khoa can thiệp, bạn hoàn toàn có thể thoát khỏi các chứng bệnh về răng bằng bài thuốc dân gian đơn giản, dễ làm dưới đây.

Theo y học cổ truyền, xoài là loại quả lành tính, có tác dụng chữa được khá nhiều bệnh. Đặc biệt, vỏ hoài tính hàn có tác dụng cầm máu, lợi tiểu. Có rất nhiều bài thuốc chữa bệnh từ xoài như chữa đau nhức răng, xuất huyết đường ruột, trừ giun, chữa họ nặng ra máu. 

Xoài ở Việt Nam có khá nhiều giống loại, tuy nhiên, tất cả các loại xoài đều có khả năng chữa bệnh, dùng làm thuốc.

Dưới đây là bài thuốc chữa các chứng bệnh về răng từ vỏ xoài.

Vỏ xoài - nguyên liệu chữa nhiều bệnh.

Thành phần:

-    3 miếng vỏ xoài cỡ bàn tay

-    3 bát nước lọc

-    Rượu trắng 

Thực hiện:

Bước 1: Lấy 3 miếng vỏ xoài, cạo sơ phần vỏ bên ngoài rồi thái nhỏ.

Bước 2: Sắc vỏ xoài thái mỏng với 3 bát nước lọc, đun trên bếp lửa nhỏ đến khi còn 2 bát thì tắt bếp.

Bước 3: Đổ phần nước vỏ xoài vào trong chai thủy tinh, cứ 3 phần nước vỏ xoài thì cho vào 1 phần rượu trắng (tốt nhất nên dùng rượu đóng chai, vì chúng đã khử được andehit). Đậy nắp chai để dùng dần.

Cách dùng:

Mỗi lần lấy 1 chén con hỗn hợp rượu vỏ xoài (cỡ chén nhỏ đựng nước chấm), ngậm trong miệng chừng 10 phút, thỉnh thoảng súc mạnh rồi nhổ đi.

Ngày dùng 4 lần vào sáng, tối trước khi đi ngủ và sau hai bữa ăn chính. Sau ngày thực hiện đầu tiên, các cơn đau nhức ê buốt sẽ chấm dứt hoàn toàn. Nên thực hiện liên tục nhiều ngày để không bị bất cứ cơn đau nhức nào hoành hành nữa.

Chúc bạn sống vui khỏe.

 

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