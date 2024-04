Đau nhức xương khớp do sử dụng máy lạnh không đúng cách

Điều hòa trở thành thiết bị gia dụng phổ biến vào mùa hè. Tuy nhiên, sử dụng điều hòa không đúng cách có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó có đau nhức xương khớp.

Nguyên nhân chính là do thay đổi nhiệt độ và độ ẩm. Khi nhiệt độ và độ ẩm thấp làm co mạch, giảm lưu lượng máu tới nuôi hệ cơ xương khớp. Cơ, gân và dây chằng quanh khớp cũng co giãn bất thường gây đau, nhất là ở các vùng nhạy cảm như đầu, mặt, cổ, gáy. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa không gian có và không sử dụng máy lạnh, gió từ máy thổi trực tiếp vào cơ thể làm tăng nguy cơ nhiễm lạnh... đều có thể gây đau nhức xương khớp.