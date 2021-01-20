3 bí quyết siêu đơn giản cho phụ nữ U40 có được vóc dáng 'đỉnh cao' như Son Ye Jin

Tết Nguyên Đán đã cận kề, chị em phụ nữ U40 hãy thử áp dụng 3 tips mà mĩ nhân “Hạ cánh nơi anh” chia sẻ để có một vóc dáng xinh đẹp như ý một cách nhanh nhất!

Son Ye Jin là nữ diễn viên Hàn Quốc luôn có mặt trong danh sách những ”mỹ nhân không tuổi”. Gần đây, cô trở thành tâm điểm quan tâm của Netizen Hàn vì tin đồn tình cảm với nam tài tử Hyun Bin. Sự xuất hiện thường xuyên của nữ diễn viên với một ngoại hình hoàn hảo, xinh đẹp lại càng thu hút công chúng hơn bao giờ hết.

Đây là loại hình tập thể lực và cơ ở cường độ thấp, tốc độ chậm nhưng hiệu quả đốt mỡ sau mỗi giờ tập là cực kì cao. Hình thức luyện tập này không chỉ rèn luyện cho cơ thể sức bền, hơi thở sâu, cơ bắp khỏe, giữ thăng bằng tốt mà còn tăng hiệu quả trao đổi chất cho cơ thể cực tuyệt vời.

Pilates là hình thức luyện tập rất được ưa chuộng bởi các sao Hàn, không chỉ Son Ye Jin mà Lisa (Blackpink), Jennie (Blackpink),... luôn tập đều đặn.

Tập Pilates có nhiều bài tập đa dạng, có những bài tập cần dụng cụ tập hoặc không. Yêu cầu quan trọng nhất của Pilates là biết kiểm soát cơ thể, tư thế chuẩn xác và hít thở đúng cách trong khi tập.

Trong chương trình "Master in the house" được ghi hình vào cuối năm 2018, nữ minh tinh từng gây sốt cộng đồng yêu thể thao với những phân cảnh tập luyện Pilates một cách chuyên nghiệp trong căn phòng có đầy đủ dụng cụ cần thiết cho bộ môn này.

Son Ye Jin trong chương trình "Master in the house" - Ảnh minh họa: Internet

2. Sau mỗi bữa ăn quá no, nên chạy bộ để tránh tích mỡ bụng

Với ý thức giữ cân nghiêm ngặt, Son Ye Jin thường ra công viên sông Hàn gần cầu Banpo để chạy bộ sau những bữa lỡ ăn quá no vì ngon miệng. Cô thường đội mũ và mặc đồ thể thao kín đáo để ít người nhận ra mình. Theo cô, chạy bộ vừa giúp giảm cân, vừa giải tỏa stress bằng những lúc ngắm nhìn hồ phun nước cầu vồng ánh trăng của cầu Banpo.



Chạy bộ là phương pháp giảm cân, xả stress hữu hiệu mà Son Ye Jin yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

3. Không ép cân, giảm cân bằng cách ăn kiêng hay nhịn ăn

Đó là cách ăn uống khoa học mà Son Ye Jin đang áp dụng. Chúng ta thường lầm tưởng nạp càng ít năng lượng thì cơ thể sẽ giảm cân hiệu quả. Cách làm này sẽ khiến cơ thể sụt cân tai hại vì teo cơ, cơ thể kém trao đổi chất, có thể yếu đi rất nhiều. Cách ăn uống khoa học để giảm cân đó là ăn tinh bột chứa nhiều chất xơ, ăn nhiều đạm và rau xanh, uống nhiều nước, không ăn gì trước khi đi ngủ 3 tiếng. Đó là cách giữ cân bằng chế độ ăn điều độ mà Son Ye Jin đã áp dụng thành công.



Thực đơn với nhiều chất xơ, vitamin và protein giúp giữ cân và bảo vệ sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh với những cách thức mà bài viết đã gợi ý như trên là cách nhanh nhất để chúng ta có được một sức khỏe và vóc dáng như mong muốn.