13 cách tẩy áo dài trắng bị dính màu hiệu quả tức thì

Sống khỏe 07/07/2018 14:59

Bộ áo dài trắng tinh khôi mà bạn yêu thích chẳng may bị lem màu, áp dụng ngay cách tẩy áo dài trắng bị dính màu an toàn, hiệu quả sau đây.

13 cách tẩy áo dài trắng bị dính màu hiệu quả tức thì - Ảnh 1

Bạn có thể “cứu nguy” cho áo dài trắng khi bị  dính màu mà không cần dùng

thuốc tẩy hay những hóa chất độc hại gây hư đồ

1. Tẩy vết thuốc đỏ

Để "tống cổ" vết thuốc đỏ bạn chỉ cần nhúng chỗ dính thuốc vào nước pha bột giặt rồi chà xát thật kỹ. Tiếp theo, bạn cho ít xà bông bột lên rồi nhỏ vài giọt ammoniac.

2. Tẩy vết cà phê

Quần áo bị đổ cà phê lên nếu không giặt ngay lập tức thì sẽ khó được tẩy sạch. Nếu có thể, bạn hãy giặt sạch nó trong nước ấm ngay khi bị bẩn. Trong trường hợp, không thể xử lý ngay, vết bẩn đã khô lại, bạn có thể trộn hỗn hợp lòng đỏ trứng và glycerin để bôi lên chỗ bị vây bẩn, chờ cho khô rồi giặt lại bằng nước sạch.

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Tẩy vết cà phê khỏi quần áo với lòng đỏ trứng gà -Ảnh: Internet

Bạn cũng có thể dùng cồn 90 độ pha với nước lạnh để chà lên rồi giặt lại bằng nước sạch. Hoặc  dùng glycerin tẩm trực tiếp lên vết bẩn, sau đó rắc ít axit boric và ngâm quần áo vào trong nước sôi để giặt.

3. Tẩy các vết nước trà

Với vết nước trà mới bị vấy, nếu có sẵn chanh thì bạn cắt lấy một miếng rồi chà mạnh tay lên chỗ vết nước trà. Hoặc đơn giản hơn, bạn đun nóng nước xà bông rồi nhúng ngay vào kết hợp với vò thật đều tay.

13 cách tẩy áo dài trắng bị dính màu hiệu quả tức thì - Ảnh 3
Cách tẩy vết trà trên quần áo -Ảnh: Internet

Với vết trà khô, bạn có thể dùng dung dịch ammoniac loãng, phèn chua, nước ấm lau vết trà và rửa lại với nước.

4. Tẩy các vết rỉ sét

13 cách tẩy áo dài trắng bị dính màu hiệu quả tức thì - Ảnh 4
Dùng giấm pha nước để loại bỏ vết rỉ sắt

Vết rỉ sắt khá khó giặt sạch. Để loại bỏcác vết rỉ sắt trên quần áo, cách đơn giản bạn có thể áp dụng là dùng dấm có pha nước lã để giặt.

5. Tẩy các vết máu

Một mẹo hay để vết máu mất ngay đi đó là bạn hãy dùng nước tiểu chà xát lên chỗ dính máu và giặt lại thật cẩn thận.

13 cách tẩy áo dài trắng bị dính màu hiệu quả tức thì - Ảnh 5
Đánh bay vết máu -Ảnh: Internet

6. Tẩy vết mốc

Áo dài trắng thường bị mốc meo vào mùa mưa hay gặp tiết trồi ẩm thấp. Muốn khắc phục điều điều thì bạn hãy kết hợp pha nước và ammoniac tạo thành dung dịch đồng nhất.

Sau đó cho quần áo bị dính mốc vào khoảng vài phút rồi lấy quần áo ra phơi cho khô ráo. Cuối cùng đem giặt lại với nước xà bông.

7. Tẩy vết bùn

13 cách tẩy áo dài trắng bị dính màu hiệu quả tức thì - Ảnh 6
Dùng nước giấm pha loại bỏ vết bùn hiệu quả

Với vết bùn dính trên quần áo rất khó loại bỏ, bạn có thể dùng nước có pha giấm để loại bỏ hiệu quả.

8. Tẩy các vết ố vàng

13 cách tẩy áo dài trắng bị dính màu hiệu quả tức thì - Ảnh 7
Vết ố vàng trên áo

Bạn có thể luộc một củ khoai lang rồi chà xát lên chỗ vải bị ố vàng. Cuối cùng đem xả lại bằng nước lạnh và phơi chỗ khô thoáng.

9. Tẩy các vết mồ hôi

Cổ và nách áo là nơi phải thấm nhiều mồ hôi nhất trong ngày. Thậm chí, vết ố có màu sẫm, cứng, mùi khó chịu và khó giặt sạch nhất là với đồ trắng.

13 cách tẩy áo dài trắng bị dính màu hiệu quả tức thì - Ảnh 8

Tẩy vết mồ hôi bằng mẹo

Bạn có thể áp dụng một số mẹo tẩy vết mồ hôi sau:

  • Dùng kem đánh làm ẩm phần cổ hoặc nách áo tại vị trí bạn muốn tẩy trắng. Sau đó đem chà đi chà lại nhiều lần trước khi đem đi giặt.
  • Dùng baking soda pha với nước thành một hỗn hợp sệt rồi thoa lên hai mặt vải, để trong 1-2 tiếng. Chờ cho đến khi vêt vết ố mờ đi rồi giặt sạch.
  • Dùng sữa bò thoa trực tiếp lên nách áo, chờ cho khô rồi đem ngâm dấm, sau 30 phút bạn vắt bớt nước. Tiếp theo, bạn dùng hỗn hợp sệt từ baking soda pha với muối, nước oxy già lên vải. Đây là cách tẩy vết mồ hôi khó giặt trên áo dài đảm bảo sẽ cho kết quả trắng sạch hết ý.

10. Tẩy các vết cháy xém

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Quần áo bị cháy xém khi ủi -Ảnh: Internet

Mẹo hay để chữa vết vàng cháy do bàn ủi nóng đó là lấy hàn the ngâm tan trong nước, sau đó dùng bông gòn hay bàn chải mịn đánh lên và xả lại với nước lã.

11. Tẩy vết son

13 cách tẩy áo dài trắng bị dính màu hiệu quả tức thì - Ảnh 10
Tẩy vết son trên vải áo dài bằng keo xịt tóc 

Cách tẩy áo dài trắng bị dính màu son khá đơn giản. Bạn chỉ việc lấy keo xịt tóc xịt lên bề mặt vải dính son môi và lưu lại vài phút, sau đó giặt lại.

12. Tẩy vết mực

-           Với vết mực thường

Dùng sữa đã được hâm nóng đổ lên vết mực, đem chà kỹ và xả lại bằng nước lạnh

-           Với vết mực bút bi

Nhúng bông gòn vào cồn 90 độ và chà mạnh lên vết mực. Khi mực bút bi đã mất đi, bạn xả lại bằng nước sạch.

13 cách tẩy áo dài trắng bị dính màu hiệu quả tức thì - Ảnh 11

Khắc phục vết mực bút bi bằng cách dùng bông gòn nhúng vào cồn hoặc

dung dịch Acéton

Nhúng bông gòn vào dung dịch Acéton (nước rửa móng tay) ròi đắp lên phần vải dính mực bút bi. Khi vết mực đã phai đi thì bạn rửa lại bằng nước xà bông.

-           Với vết mực in đen

Nhúng phần vải dính mực đen vào sữa nóng, lưu lại vài phút để vết mực mất đi

-           Với vết mực in màu hay vết sơn

- Dùng cồn isopropyl là cách đơn giản loại bỏ vết sơn hiệu quả

13 cách tẩy áo dài trắng bị dính màu hiệu quả tức thì - Ảnh 12
Tẩy vết sơn trên áo dài trắng

- Để tẩy vết mực in màu, bạn có thể dùng dầu ăn chà mạnh lên và dùng cồn 90 độ để tẩy sau đó.

13. Vết dầu mỡ

Cách đơn giản để loại bỏ vết dầu mỡ đó là giã một củ cải thật nhuyễn rồi đem chà xát lên chỗ dính và xả lại bằng nước lã.

Trên đây là một số cách tẩy áo dài trắng bị dính màu  với nguyên liệu đơn giản, dễ làm, hiệu quả ngay tại nhà sẽ giúp lấy lại màu trắng tinh của chiếc áo dài. Không những giúp tẩy sạch được hết các vết màu mà những cách này còn giúp làm mềm vải nữa. Thử ngay những cách nhanh gọn mà đơn giản trên, bạn sẽ bất ngờ với hiệu quả mang lại đó! 

Chúc bạn lưu giữ những chiếc áo dài thật lâu bền nhé!

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