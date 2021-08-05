Xuất hiện nhóc tỳ siêu hot với vẻ ngoài đáng yêu hết mức, cưng như búp bê dự kiến 'soán ngôi' con gái Đông Nhi và cặp sinh đôi nhà Hà Hồ

Sao Việt 05/08/2021 05:10

Bé Bay là kết tinh của tình yêu tuyệt vời giữa An Nguy và Alex Nguyễn, dạo gần đây nhóc tỳ này liên tục gây sốt bởi loạt ảnh quá đáng yêu được mẹ mình đăng tải trên mạng xã hội.

Đấu tháng 4/2021, An Nguy đã hạ sinh con gái đầu lòng, chính thức gia nhập hội mẹ bỉm sữa của Vbiz. Hot vlogger thường xuyên chia sẻ hình ảnh nhóc tỳ của mình lên mạng xã hội và tiết lộ bé có tên là Bay. Mỗi khi xuất hiện, Bay luôn đốn tim các cô các chú bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu như búp bê.

Xuất hiện nhóc tỳ siêu hot với vẻ ngoài đáng yêu hết mức, cưng như búp bê dự kiến 'soán ngôi' con gái Đông Nhi và cặp sinh đôi nhà Hà Hồ - Ảnh 1
Bay lúc được một tháng tuổi - Ảnh: FBNV
Xuất hiện nhóc tỳ siêu hot với vẻ ngoài đáng yêu hết mức, cưng như búp bê dự kiến 'soán ngôi' con gái Đông Nhi và cặp sinh đôi nhà Hà Hồ - Ảnh 2
Đôi khi trông Bay cũng rất hài hước như này - Ảnh: FBNV
Xuất hiện nhóc tỳ siêu hot với vẻ ngoài đáng yêu hết mức, cưng như búp bê dự kiến 'soán ngôi' con gái Đông Nhi và cặp sinh đôi nhà Hà Hồ - Ảnh 3
Bay 'tạo kiểu' như này bảo sao cô chú không yêu cho được - Ảnh: FBNV

Sau 3 tháng chào đời, Bay dần "ra dáng" một cô công chúa, mẹ của Bay cũng không ngần ngại diện cho em bộ cánh vô cùng điệu đà để tạo dáng trước máy ảnh. Phải nói rằng Bay rất biết "hợp tác", cứ mỉm cười rồi làm những biểu cảm làm tan chảy trái tim cộng đồng mạng. 

Xuất hiện nhóc tỳ siêu hot với vẻ ngoài đáng yêu hết mức, cưng như búp bê dự kiến 'soán ngôi' con gái Đông Nhi và cặp sinh đôi nhà Hà Hồ - Ảnh 4
Đôi mắt tròn xoe của Bay - Ảnh: FBNV
Xuất hiện nhóc tỳ siêu hot với vẻ ngoài đáng yêu hết mức, cưng như búp bê dự kiến 'soán ngôi' con gái Đông Nhi và cặp sinh đôi nhà Hà Hồ - Ảnh 5
Mẹ bày trò làm Bay mắc cười quá nè cô chú - Ảnh: FBNV
Xuất hiện nhóc tỳ siêu hot với vẻ ngoài đáng yêu hết mức, cưng như búp bê dự kiến 'soán ngôi' con gái Đông Nhi và cặp sinh đôi nhà Hà Hồ - Ảnh 6
Bay cười thả ga cho cô chú xem luôn nè - Ảnh: FBNV

Mới đây, An Nguy tiếp tục khiến dân tình "ngẩn ngơ' khi tung loạt ảnh "dễ thương siêu cấp" của con gái cưng. Sau 5 tháng ai cũng thấy rằng Bay đã "lớn lên" nhiều, vẻ đáng yêu lém lỉnh của em cũng theo đó mà tăng lên. Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng để lại không biết bao nhiêu "lời cưng nựng" Bay đồng thời không quên khen An Nguy chăm con khéo, mới 5 tháng tuổi nhưng trông Bay đã rất cứng cáp. Để lưu lại toàn bộ hình ảnh của con, hot vlogger đã lập hẳn một Instagram riêng cho bé và tài khoản này tất nhiên thu hút một lượng lớn người theo dõi.

Xuất hiện nhóc tỳ siêu hot với vẻ ngoài đáng yêu hết mức, cưng như búp bê dự kiến 'soán ngôi' con gái Đông Nhi và cặp sinh đôi nhà Hà Hồ - Ảnh 7
Hình ảnh mới nhất của Bay do mẹ em chia sẻ - Ảnh: FBNV
Xuất hiện nhóc tỳ siêu hot với vẻ ngoài đáng yêu hết mức, cưng như búp bê dự kiến 'soán ngôi' con gái Đông Nhi và cặp sinh đôi nhà Hà Hồ - Ảnh 8
Quá là đáng yêu - Ảnh: FBNV
Xuất hiện nhóc tỳ siêu hot với vẻ ngoài đáng yêu hết mức, cưng như búp bê dự kiến 'soán ngôi' con gái Đông Nhi và cặp sinh đôi nhà Hà Hồ - Ảnh 9
Bé Bay là kết tinh tình yêu của An Nguy và người yêu đồng tính Alex Nguyễn. Hiện tại gia đình nhỏ này đang sống tại nước ngoài - Ảnh: FBNV
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