Võ Hoàng Yến cực gắt: “Người ta phẫu thuật cho vòng một căng ra, còn tôi thu nó lại cho nhỏ”

Sao Việt 04/08/2021 15:39

Võ Hoàng Yến, một cái tên không còn mấy xa lạ với làng người mẫu Việt Nam. Khi cô liên tục xuất trên các sàn run way. Hiện tại Võ Hoàng Yến là một những gương mặt đắt show nhất của làng mẫu.

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, người mẫu Võ Hoàng Yến đã có những đôi điều chia sẻ về bản thân và cuộc sống thường nhật của mình.

Võ Hoàng Yến cực gắt: “Người ta phẫu thuật cho vòng một căng ra, còn tôi thu nó lại cho nhỏ” - Ảnh 1
Siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Ảnh: Internet

Khán giả vô cùng thích thú khi có một người đặt câu hỏi cho người đẹp rằng có phẫu thuật thẩm mỹ không, nhận được câu hỏi này có thể nhiều người sẽ tìm cách tránh né. Nhưng Võ Hoàng Yến đã thẳng thừng trả lời thắc mắc của các khán giả: “Câu này đã rất nhiều người hỏi rồi, một lần nữa tôi trả lời lại cho rõ ràng. Tôi có phẫu thuật vòng một, nhưng không giống với mọi người. Nếu người ta phẫu thuật cho vòng một căng ra, nhìn gợi cảm hơn thì tôi đi cắt vòng một, thu nó lại cho nhỏ. Lí do vì nghề nghiệp của tôi là người mẫu diễn sàn catwalk, phải thật high fashion. Nếu vòng một to quá thì không được đẹp, sang trọng, nhìn phô, thô và thiếu tính thời trang, các nhà thiết kế họ không thích.Hơn nữa, với một vòng một to, tôi mặc đồ diễn thường không vừa, kéo khóa phần lưng bị chật, kéo mãi không lên”.

Võ Hoàng Yến cực gắt: “Người ta phẫu thuật cho vòng một căng ra, còn tôi thu nó lại cho nhỏ” - Ảnh 2
Võ Hoàng Yến khẳng định có phẩu thuật thẩm mỹ nhưng là phẫu thuật vòng 1 cho nhỏ lại. Ảnh: Internet

Nếu như có những khán giả yêu thích những chương trình truyền hình thực tế như The Face hay VietNam Next Top Model,… sẽ không khỏi bàng hoàng khi Võ Hoàng Yến xuất hiện trong một vai trò là huấn luyện viên thì sẽ thấy được độ “dữ dằn” hay thường xuyên “dằn mặt” thí sinh hoặc các huấn luyện viên còn lại khiến ai nấy cũng “hú hồn”.

Khi nghe được câu hỏi như này, Võ Hoàng Yến liền thanh minh: “Câu này tôi cũng được nhiều người hỏi, thắc mắc không biết tôi giả bộ hay dữ thật. Thực ra, nếu mọi người theo dõi các trang mạng xã hội của tôi như Youtube, Facebook, Instagram thì sẽ thấy cái tôi ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống là tiếng cười, lạc quan. Đó là lí do vì sao lúc nào tôi cũng cười toe toét. Ngay cả người yêu tôi cũng bảo sao lúc nào cũng cười, không có bao giờ biết buồn là gì. Con người thật của tôi là vậy".

Võ Hoàng Yến cực gắt: “Người ta phẫu thuật cho vòng một căng ra, còn tôi thu nó lại cho nhỏ” - Ảnh 3
Khi bắt đầu vào công việc Võ Hoàng Yến luôn tập trung cao độ cho công việc. Ảnh: Internet

Còn khi lên truyền hình tham gia các show thực tế, tôi bước vào một công việc nhất định nên bắt buộc phải nghiêm túc, không được phép đùa giỡn. Hơn nữa, khi đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trong các show thời trang, tôi phải có tiếng nói, uy lực với thí sinh, học trò của mình để còn dẫn dắt họ. Ngoài cuộc sống kia có rất nhiều áp lực. Các bạn thí sinh đó ra đời sẽ còn gặp nhiều chuyện kinh khủng hơn trên truyền hình thực tế rất nhiều. Vì vậy, tôi phải rèn luyện tâm lý bước đầu cho các bạn ấy để còn đối đầu với áp lực cuộc sống sau này. Bởi vậy, nói tôi hung dữ là không đúng”, cô nói.

Sự nghiệp người mẫu của Võ Hoàng Yến gắn liền với đôi chân dài gần cả 1m ấy là những khó khăn, những khi mới chập chững bước chân vào làng mẫu. Để có được thành công như ngày hôm nay người đẹp đã tốn không ít mồ hôi và công sức khi phải luyện tập không ngừng nghỉ, cố gắng trau dồi kỹ năng. Nếu ca sĩ bạn sẽ phải luyện tập thanh nhạc, vũ đạo ,… người mẫu cũng như vậy để có được những bước đi uyển chuyển, điêu luyện và một nét riêng thì cũng cần phải luyện tập mỗi ngày.

Võ Hoàng Yến cực gắt: “Người ta phẫu thuật cho vòng một căng ra, còn tôi thu nó lại cho nhỏ” - Ảnh 4
Những bước chân được đi trên sàn runway của Siêu mẫu Võ Hoàng Yến không có một người mẫu nào có thể giống được. Ảnh: Internet

Người đẹp chia sẻ khi mới bước chân vào nghề: “Năm 1995, chị gái tôi đi thi một cuộc thi hoa hậu áo dài và được nhà thiết kế Minh Hạnh chấm điểm Á hậu. Sau đó, cô Hạnh có tới nhà tôi chơi và phát hiện đứa em út là tôi có đôi chân dài quá, tương lai làm người mẫu được. Thời điểm đó, tôi mới học lớp 1 nhưng được cô Hạnh để ý. Nhiều năm sau, cô Hạnh liên hệ tôi để mời tôi diễn cho cô ở Festival Huế 2004. Lúc đó tôi mới học lớp 10. Lần đầu tiên đi diễn, tôi bỡ ngỡ lắm nhưng cứ đi vì cô Hạnh như mẹ nuôi của tôi vậy. Đến đó, người mẫu nào cũng đi guốc cao gót, riêng tôi lại được mẹ mua cho đôi giày màu hồng đất, mũi nhọn, chỉ cao có 3 phân. Tôi hỏi mẹ vì sao lại mua giày thấp thế, nhưng mẹ tôi bảo vì tôi đã quá cao rồi nên không cần đi guốc cao làm gì. Cảm giác lần đầu lên sàn catwalk đúng với con người tôi lắm, nên đã vô cùng”.

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