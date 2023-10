Võ Hoàng Yến cực gắt: “Người ta phẫu thuật cho vòng một căng ra, còn tôi thu nó lại cho nhỏ”

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, người mẫu Võ Hoàng Yến đã có những đôi điều chia sẻ về bản thân và cuộc sống thường nhật của mình.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Ảnh: Internet

Khán giả vô cùng thích thú khi có một người đặt câu hỏi cho người đẹp rằng có phẫu thuật thẩm mỹ không, nhận được câu hỏi này có thể nhiều người sẽ tìm cách tránh né. Nhưng Võ Hoàng Yến đã thẳng thừng trả lời thắc mắc của các khán giả: “Câu này đã rất nhiều người hỏi rồi, một lần nữa tôi trả lời lại cho rõ ràng. Tôi có phẫu thuật vòng một, nhưng không giống với mọi người. Nếu người ta phẫu thuật cho vòng một căng ra, nhìn gợi cảm hơn thì tôi đi cắt vòng một, thu nó lại cho nhỏ. Lí do vì nghề nghiệp của tôi là người mẫu diễn sàn catwalk, phải thật high fashion. Nếu vòng một to quá thì không được đẹp, sang trọng, nhìn phô, thô và thiếu tính thời trang, các nhà thiết kế họ không thích.Hơn nữa, với một vòng một to, tôi mặc đồ diễn thường không vừa, kéo khóa phần lưng bị chật, kéo mãi không lên”.